Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
02. 23.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyarország szankciók ukrajna oroszország

Nyíltan kimondta a német külügyminiszter: olyan kéréssel álltak elő Brüsszelben, amely nagyon nem fog tetszeni Magyarországnak

2026. február 23. 11:32

Johann Wadephul szerint Magyarország „elárulja saját szabadságküzdelmét és az európai szuverenitás ügyét”.

2026. február 23. 11:32
null

Az ukrajnai háború negyedik évfordulójához közeledve, az Európai Unió továbbra is nyomást akar gyakorolni Oroszországra, és a 20. szankciós csomag elfogadását sürgeti, azonban az EU-tagállamok várhatóan nem jutnak megállapodásra a mai tanácskozáson – jelentette ki Kaja Kallas hétfőn Brüsszelben.

Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve elmondta, hogy az EU folytatja az erőfeszítéseket a csomag elfogadása érdekében, és a tagállamokkal közösen próbálja meggyőzni azokat az országokat, amelyek jelenleg blokkolják a döntést.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)
Tovább a cikkhezchevron

„Magyarország részéről nagyon határozott nyilatkozatokat hallottunk, sajnos nem igazán látom annak esélyét, hogy a mai napon változtatnának az általuk képviselt állásponton”

– jelentette ki.

Kallas kiemelte: a béketárgyalásokkal kapcsolatban eddig elsősorban Ukrajnára nehezedett nyomás, azonban egyértelmű, hogy mivel Oroszország az agresszor, a valódi engedményeket az orosz félnek kell tennie. „Ha sokat kérünk, keveset kapunk. Ha keveset kérünk, semmit sem kapunk. Ha pedig semmit sem kérünk, még fizetnünk is kell” – fogalmazott.

Az uniós diplomácia vezetője szerint a tartós békéhez elengedhetetlen, hogy Moszkva konkrét politikai engedményeket tegyen. Ugyanakkor pesszimistán nyilatkozott a közeljövő kilátásairól, mondván: az orosz tárgyalók nem mutatnak komoly szándékot politikai kérdések megvitatására, így a következő hetekben, hónapokban nem várható érdemi előrelépés.

Kallas arról is beszélt, hogy napirenden van a 90 milliárd eurós hitel további előmozdítása, amely Ukrajna támogatását szolgálná.

Johann Wadephul német külügyminiszter a tanácskozásra érkezve kijelentette: a külügyminiszterek arra fogják kérni Magyarországot, hogy gondolja újra az Oroszország elleni következő uniós szankciócsomag blokkolásáról hozott álláspontját.

Hangsúlyozta: nem tartja helyesnek, hogy 

Magyarország „elárulja saját szabadságküzdelmét és az európai szuverenitás ügyét”.

A német diplomácia vezetője a háborúval kapcsolatban kijelentette: jelenleg nem lát valódi készséget az orosz fél részéről érdemi kompromisszumra. Mint mondta, Európának készen kell állnia a tárgyalásokra, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is kész erre, ugyanakkor Oroszországnak kell bizonyítania, hogy hajlandó lényegi engedményeket tenni Ukrajnának.

Wadephul hozzátette: amennyiben Vlagyimir Putyin orosz elnök kész a tárgyalásokra, az az ukrán elnökkel való egyeztetés útján történhet, de Európa álláspontja egyértelmű, Ukrajna mellett áll.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter megdöbbentőnek nevezte a magyar kormány Ukrajnával kapcsolatos magatartását. Úgy fogalmazott: alapvetően sokkolónak tartja, hogy miközben Ukrajna az orosz hadsereg túlerejével szemben védekezik, Magyarország nem tanúsít nagyobb szolidaritást.

Emlékeztetett arra, hogy Budapestet a XX. században kétszer is megszállták, köztük egyszer a Vörös Hadsereg. „Azt vártam volna, hogy Magyarország részéről jóval erősebb szolidaritás mutatkozik Ukrajna iránt” – mondta.

A lengyel külügyminiszter szerint ehelyett „az állami propaganda és a kormány által ellenőrzött magánmédia segítségével a kormánypárt ellenséges légkört teremtett az agresszió áldozatával szemben, és ezt a hangulatot most a parlamenti választási kampányban igyekszik kihasználni”.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Összesen 158 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
patópál
2026. február 23. 14:48
Az ukránok baszakodásáról az olajvezetékkel mit is mondott? Ja, semmit. Akkor nekünk sem fontos foglalkoznunk a kotkodácsolásával.
Válasz erre
3
0
OneiroNauta
2026. február 23. 14:46
Nem kértünk tanácsot egy balfasz némettől, se szuverenitás, se szabadság ügyében. A saját bohócországával foglalkozzon, amíg még van.
Válasz erre
3
0
Kerezs
2026. február 23. 14:39
"Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője " Na ilyen az amikor egy pozícióban lévő hülye tesz kijelentéseket, miközben sem a hazája, sem a nemzetközi történelemből nem tanult meg, nem is ismer semmit. Persze nem ő az egyetlen.
Válasz erre
4
0
csapláros
2026. február 23. 14:39
..."Emlékeztetett arra, hogy Budapestet a XX. században kétszer is megszállták, köztük egyszer a Vörös Hadsereg."... A Vörös Hadsereg KÉTSZER szállta meg az országot, 1945-ben és 1956-ban. Most viszont nem a magyarországi célpontok vannak az orosz rakétákban, hanem a lengyel, német, román, francia és a briteké. Ezért kéne aggódnia és azért, hogy ne a SZÖVETSÉGES hohol neonáci rablóhorda lépje át a magyar határt, mint anno Hitler németjei, akik hiába lépett be a világháborúba szövetségesként és küldte a Don-kanyarba a II. magyar hadsereget, mégis koncentrációs táborba vitték Horthyt és családját. Ennyit a szövetségeseinkkel kapcsolatos szolidaritásról. Elege van a magyarságnak a FOLYAMATOS UTOLSÓ CSATLÓS szerepéből !!!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!