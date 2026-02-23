Ez az ország előbb csatlakozna az EU-hoz, mint Ukrajna

- Izland már 2009-ben kérte felvételét az EU-ba, a pénzügyi válság csúcspontján, amikor három nagy kereskedelmi bankja is összeomlott,
- a tárgyalásokat 2013-ban befagyasztották,
- 2015-ben pedig Reykjavík jelezte, hogy nem kíván tagjelöltként szerepelni.
Most azonban a geopolitikai környezet jelentősen megváltozott. Az ország stratégiai helyen fekszik az Észak-Atlanti térségben, nincs hadserege, biztonságát a NATO-tagság és az Egyesült Államokkal kötött 1951-es védelmi megállapodás garantálja. A közvélemény-kutatások szerint a csatlakozás támogatottsága növekszik. A folyamat ugyanakkor nem akadálymentes. A korábbi tárgyalások során a halászati jogok jelentették a legnagyobb vitapontot. Egy uniós tisztviselő szerint:
Végső soron a halakon múlik, mindig ez volt a kérdés.
A Brexit azonban enyhítheti a korábbi brit–izlandi feszültségeket.
Ha a népszavazás zöld utat ad a tárgyalásoknak, a folyamat akár gyors is lehet. Izland tagja az Európai Gazdasági Térségnek és a schengeni övezetnek, így számos uniós jogszabályt már alkalmaz. A korábbi tárgyalási szakaszban 33 fejezetből 11-et lezárt. Egy uniós tisztviselő úgy vélte, elméletben nem lenne különösebben bonyolult a tárgyalási fejezetek lezárása, és akár egy éven belül is végigvihető lehetne a folyamat, ugyanakkor mások ezt a menetrendet túlzottan optimistának tartják.