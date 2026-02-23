Ez az ország előbb csatlakozna az EU-hoz, mint Ukrajna

A Politico arról számolt be, hogy Izland mérlegeli: már augusztusban népszavazást tart az EU-csatlakozási tárgyalások újraindításáról. A reykjavíki kormánykoalíció eredetileg 2027-ig ígérte a referendumot, ám a geopolitikai helyzet felgyorsította a folyamatot. Ha a választók igent mondanak, az ország akár bármely más tagjelölt előtt csatlakozhat az Európai Unióhoz.

A brüsszeli lap szerint a bővítés ügye új lendületet kapott: az Európai Bizottság olyan terven dolgozik, amely Ukrajnának akár már jövőre részleges tagságot adhatna, miközben Montenegró újabb tárgyalási fejezetet zárt le. Ebben a környezetben Izland is előtérbe került.