Ez az ország előbb csatlakozna az EU-hoz, mint Ukrajna

02. 23.
hétfő
2026. február 23. 11:10

Az európai bővítés körüli lendület új helyzetet teremtett a kontinensen. Izland már augusztusban népszavazást tarthat az uniós csatlakozási tárgyalások újraindításáról, és ha igent mondanak, akár bármely más tagjelöltet – köztük Ukrajnát is – megelőzheti.

A Politico arról számolt be, hogy Izland mérlegeli: már augusztusban népszavazást tart az EU-csatlakozási tárgyalások újraindításáról. A reykjavíki kormánykoalíció eredetileg 2027-ig ígérte a referendumot, ám a geopolitikai helyzet felgyorsította a folyamatot. Ha a választók igent mondanak, az ország akár bármely más tagjelölt előtt csatlakozhat az Európai Unióhoz.

A brüsszeli lap szerint a bővítés ügye új lendületet kapott: az Európai Bizottság olyan terven dolgozik, amely Ukrajnának akár már jövőre részleges tagságot adhatna, miközben Montenegró újabb tárgyalási fejezetet zárt le. Ebben a környezetben Izland is előtérbe került.

Izland EU-csatlakozása előtt álló akadályok

A döntés hátterében a nemzetközi helyzet átalakulása áll. Washington vámokat vetett ki Izlandra, Donald Trump amerikai elnök pedig korábban Grönland annektálásával is fenyegetőzött. Egy, az ügyre rálátó uniós tisztviselő szerint az, hogy Izland négyszer is szóba került Donald Trump davosi beszédében, jelentősen ráirányította a figyelmet az ország helyzetére, és mindez egy kisebb állam számára kifejezetten aggasztó lehet. Marta Kos bővítési biztos a Politicónak úgy fogalmazott:

 A bővítésről szóló párbeszéd változik.

Hozzátette:

 Egyre inkább a biztonságról, az összetartozásról és arról szól, hogy megőrizzük cselekvőképességünket a befolyási övezetek versengésének világában. Ez minden európait érint.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke legutóbbi brüsszeli találkozójukon arról beszélt az izlandi miniszterelnökkel, hogy együttműködésük a jelenlegi bizonytalan nemzetközi környezetben stabil és kiszámítható keretet jelent.

  • Izland már 2009-ben kérte felvételét az EU-ba, a pénzügyi válság csúcspontján, amikor három nagy kereskedelmi bankja is összeomlott,
  • a tárgyalásokat 2013-ban befagyasztották, 
  • 2015-ben pedig Reykjavík jelezte, hogy nem kíván tagjelöltként szerepelni. 

Most azonban a geopolitikai környezet jelentősen megváltozott. Az ország stratégiai helyen fekszik az Észak-Atlanti térségben, nincs hadserege, biztonságát a NATO-tagság és az Egyesült Államokkal kötött 1951-es védelmi megállapodás garantálja. A közvélemény-kutatások szerint a csatlakozás támogatottsága növekszik. A folyamat ugyanakkor nem akadálymentes. A korábbi tárgyalások során a halászati jogok jelentették a legnagyobb vitapontot. Egy uniós tisztviselő szerint: 

Végső soron a halakon múlik, mindig ez volt a kérdés.

A Brexit azonban enyhítheti a korábbi brit–izlandi feszültségeket.

Ha a népszavazás zöld utat ad a tárgyalásoknak, a folyamat akár gyors is lehet. Izland tagja az Európai Gazdasági Térségnek és a schengeni övezetnek, így számos uniós jogszabályt már alkalmaz. A korábbi tárgyalási szakaszban 33 fejezetből 11-et lezárt. Egy uniós tisztviselő úgy vélte, elméletben nem lenne különösebben bonyolult a tárgyalási fejezetek lezárása, és akár egy éven belül is végigvihető lehetne a folyamat, ugyanakkor mások ezt a menetrendet túlzottan optimistának tartják.

A végső csatlakozáshoz egy újabb népszavazásra is szükség lenne. 

Mindazonáltal, ha a jelenlegi lendület kitart, könnyen előállhat az a helyzet, hogy Izland hamarabb válik uniós taggá, mint a háború sújtotta Ukrajna.

Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP

canadian-deplorable
2026. február 23. 14:54
Támogatom a derék vikingeket, de jobb lenne, ha utána néznének, hogy milyen kuplerájhoz akarnak csatlakozni.
auditorium
2026. február 23. 13:48
Többször megnéztem a Magyarázat mindenre Reisz Gábor filmet a mai magyar társadalomról, oktatásról, szép magyar kórusművekkel gazdagitva. Budapest legszebb helyeit is láthattuk, végre. Nem voltunk sokan a moziban, szerencsére szinkronizálták, igy a gyakori magyar vaskos káromkodásokat finomabban adták vissza idegen nyelven. Kifelé jövet nem álltam meg szó nélkül és megállapitottam, "Kár hogy nem többen nézik meg a filmet. " Erre angolul válaszolt egy néző: "Sajnos nincs kulturális igény rá." - Én: Where are you from? - Erre ő: From ICELAND. Később megtudtam, egy izlandi kórus járt itt, mert kedvelik ezt a műfajt. Persze szivesen veszi az EU- is, ha értékes és nem szegény ország kéri a felvételét. Egyébként is 2O3O előtt Ukrajna felvételét halasztgatni fogják - álszentül. Tehát nincs nagy szükség vétózásra.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. február 23. 11:25
Szuper kis ország. Amíg ilyen parazita keleti, balkáni, barbár népek dúlnak az EU-ban, kár nekik csatlakozni. Amikor az ilyenek kiperegtek, lesz értelme.
csulak
2026. február 23. 11:24
szegeny Izland nem tudja milyen diktatura van Bruszelben !
