Orbán Viktor Washingtonban: Minden, amit érdemes tudni a Béketanácsról!

Jött azonban a fordulat: januárban a Béketanácsba meghívott országok a meghívóhoz megkapták az alapító okmányt is, amelyből az derült ki, hogy Trumpnak sokkal nagyobb ambíciói vannak a szervezettel kapcsolatban.

Az alapító okmányban például egyetlen egyszer sem szerepelt Gáza, helyette egy olyan szervezet körvonalzódik, amely képes a világ bármely részén konfliktusokat kezelni.

A dokumentum szerint a „tartós béke” csak akkor lehetséges, ha nem intézményesítik a válságot, és új módszerekkel próbálkoznak, ha a régiek eddig mind kudarcot vallottak. A célt így fogalmazzák meg: „A Béketanács egy nemzetközi szervezet, amelynek célja a stabilitás előmozdítása, a megbízható és törvényes kormányzás helyreállítása, valamint a tartós béke biztosítása a konfliktusok által érintett vagy fenyegetett területeken. A Béketanács a nemzetközi joggal összhangban és az Alapokmányban meghatározottak szerint végzi békeépítő feladatait, ideértve a békét kereső összes nemzet és közösség által alkalmazható bevált gyakorlatok kidolgozását és terjesztését.”

Kik vannak benne a Béketanácsban?

A Béketanácsnak 20 alapítótagja van köztük Magyarország, Argentína, Indonézia, Szaúd-Arábia, Törökország valamint az Egyesült Államok. Februárban Izrael is csatlakozott. Az Európai Unió tagállamai közül többen visszautasították a részvételt, és sokan egyelőre nem nyilatkoztak a meghívással kapcsolatban. A franciák és a britek egyértelművé tették, hogy nem kívánnak csatlakozni, arra hivatkozva, hogy a szervezet aláássa az ENSZ szerepét. Kanada eredetileg csatlakozott volna, de Trump visszavonta a meghívást miután a kanadai miniszterelnök az amerikaiak elleni összefogásra szólított fel.