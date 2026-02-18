Ft
Világszintű változásokról beszélt Orbán Viktor: elárulta, mire készülnek Trumppal (VIDEÓ)

2026. február 18. 11:31

Saját kezükbe veszik az irányítást, mielőtt túl késő lenne.

2026. február 18. 11:31
Orbán Viktor X-re feltöltött videójában arról beszélt, szerinte „a világ békéjéért felelős nagy nemzetközi szervezetek”, mint például az ENSZ, az elmúlt 10–15 évben megbénultak.

„Erre mondta azt az amerikai elnök, hogy ezeket hagyjuk, csináljunk helyette valami újat, adjunk egy új lendületet” – mondta a kormányfő.

Mint kifejtette, Trump pont ezért hirdette meg a Béketanácsot, melybe meghívta a barátait és azokat az országokat, akikben bízik, vagy olyan országokat, akiknek a politikája hagyományosan békepárti.

„Így kapott meghívást Magyarország is” – jelentette ki a kormányfő.

Orbán Viktor elmondta: azt reméli, létrejön egy olyan intézmény, ami eredetileg a közel-keleti béke miatt alakult meg, de a tagjai többet tudnak vállalni egyetlen régió stabilizálásánál. Hangsúlyozta, a Béketanács egy nemzetközileg kompetens szervezetté nőheti ki magát, de erre majd a washingtoni utazását követően adna választ.

A Béketanács alapító ülése csütörtökön lesz Washingtonban – emlékeztetett a bejegyzést kiszúró InfoStart.

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hexahelicene
2026. február 18. 11:42
A Béketanács fogja felváltani a korruptálódott ENSZ-t...
Válasz erre
3
0
mlotta
2026. február 18. 11:33
Csak a magyar ifjúság nem kapott nemzeti nevelést az elmúlt 16 évben. Ez az LMBTQIP.....+-on nevelkedett generáció elhajtja a Fideszt.
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!