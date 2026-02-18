Világszintű változásokról beszélt Orbán Viktor: elárulta, mire készülnek Trumppal (VIDEÓ)

Megdöbbentő videót tett közzé Orbán Viktor: ebből minden kiderül!
Orbán Viktor X-re feltöltött videójában arról beszélt, szerinte „a világ békéjéért felelős nagy nemzetközi szervezetek”, mint például az ENSZ, az elmúlt 10–15 évben megbénultak.
„Erre mondta azt az amerikai elnök, hogy ezeket hagyjuk, csináljunk helyette valami újat, adjunk egy új lendületet” – mondta a kormányfő.
Mint kifejtette, Trump pont ezért hirdette meg a Béketanácsot, melybe meghívta a barátait és azokat az országokat, akikben bízik, vagy olyan országokat, akiknek a politikája hagyományosan békepárti.
„Így kapott meghívást Magyarország is” – jelentette ki a kormányfő.
Orbán Viktor elmondta: azt reméli, létrejön egy olyan intézmény, ami eredetileg a közel-keleti béke miatt alakult meg, de a tagjai többet tudnak vállalni egyetlen régió stabilizálásánál. Hangsúlyozta, a Béketanács egy nemzetközileg kompetens szervezetté nőheti ki magát, de erre majd a washingtoni utazását követően adna választ.
A Béketanács alapító ülése csütörtökön lesz Washingtonban – emlékeztetett a bejegyzést kiszúró InfoStart.
