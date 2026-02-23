Ft
andrij szibiha európai unió magyarország kijev eu ukrajna

Ukrajna újabb fronton indít támadást: az Európai Uniót uszítaná Magyarország ellen

2026. február 23. 10:50

Az ukrán külügyminiszter szerint nem az veszélyezteti az energiabiztonságot, hogy drónokkal támadták a Barátság kőolajvezetéket, hanem Magyarország válasza.

2026. február 23. 10:50
null

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter provokációnak és zsarolásnak nevezte, hogy Magyarország és Szlovákia a villamosenergia-szállítás leállításával fenyegeti Ukrajnát – írja a Handelsblatt.

A tárcavezető szerint

ez veszélyezteti a régió energiabiztonságát, ezért Kijev fontolgatja az EU-val kötött társulási megállapodásban szereplő korai figyelmeztetési mechanizmus aktiválását.

A miniszter hangsúlyozta: Budapestnek és Pozsonynak panaszait Moszkva felé kellene jeleznie, nem pedig Ukrajna irányába – mindezt úgy, hogy az ukránok hétfő hajnalban is drónokkal támadták a Barátság kőolajvezetéket.

Nyitókép: AFP/Henry Nicholls

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

