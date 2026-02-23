Ukrajna újabb fronton indít támadást: az Európai Uniót uszítaná Magyarország ellen

BREAKING: Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket Oroszországban
Nincsenek véletlenek: Ukrajna feltett szándéka a törvényes magyar kormány ellehetetlenítése és hazánk energiabiztonságának a kikezdése politikai okokból.
Az ukrán külügyminiszter szerint nem az veszélyezteti az energiabiztonságot, hogy drónokkal támadták a Barátság kőolajvezetéket, hanem Magyarország válasza.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter provokációnak és zsarolásnak nevezte, hogy Magyarország és Szlovákia a villamosenergia-szállítás leállításával fenyegeti Ukrajnát – írja a Handelsblatt.
A tárcavezető szerint
ez veszélyezteti a régió energiabiztonságát, ezért Kijev fontolgatja az EU-val kötött társulási megállapodásban szereplő korai figyelmeztetési mechanizmus aktiválását.
A miniszter hangsúlyozta: Budapestnek és Pozsonynak panaszait Moszkva felé kellene jeleznie, nem pedig Ukrajna irányába – mindezt úgy, hogy az ukránok hétfő hajnalban is drónokkal támadták a Barátság kőolajvezetéket.
Ezt is ajánljuk a témában
Nincsenek véletlenek: Ukrajna feltett szándéka a törvényes magyar kormány ellehetetlenítése és hazánk energiabiztonságának a kikezdése politikai okokból.
Nyitókép: AFP/Henry Nicholls
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.