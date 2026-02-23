Világos üzenetet kapott Putyin és Lukasenka: összefogott Németország, Lengyelország és Litvánia

Ez már nyílt hadüzenet: egy őrült kikotyogta Ukrajnában, hogy forradalmat akarnak kiprovokálni Magyarországon
Őrizetbe vett február elején egy fehérorosz állampolgárt a lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW), a férfit a fehérorosz katonai hírszerzés javára folytatott kémkedéssel gyanúsítják – közölte hétfőn Przemyslaw Nowak, a lengyel államügyészség szóvivője.
A gyanúsított, Pavlov T. Lengyelországban, Németországban és Litvániában tevékenykedett a gyanú szerint, az őrizetbe vétele is a lengyel, a német és a litván nyomozók együttműködésének eredménye.
A lengyel ügyészség azzal gyanúsítja a férfit, hogy 2024 júniusától az idei év februárjáig megfigyeléseket végzett a stratégiai infrastruktúra létesítményeinél, valamint Lengyelország és a NATO-tagállamok védelme szempontjából fontos létesítményeknél.
Pavlov T.-t gyanúsítottként hallgatták ki – közölte Nowak, hozzátéve: az ügyészség egyelőre nem hozza nyilvánosságra a férfi vallomását. A gyanúsítottat a bíróság három hónapos előzetes letartóztatásba helyezte. A neki felrótt tettekért a lengyel jog szerint legalább öt évig terjedő börtönbüntetést szabhatnak ki, ha a bűnössége bebizonyosodik.
(MTI)
