Oroszország három EU-tagállamot nevezett meg a listájáról: Magyarország is köztük van

Eddig a percig kellett várni: az oroszok is megszólaltak Magyarország és Szlovákia döntéséről
Kemény üzenetet küldött Moszkva.
Vlagyimir Putyin különmegbízottja méltatta Magyarországot, Csehországot és Szlovákiát hazafiságukért, szembeállítva őket az EU többi részével.
Kirill Dmitrijev, az orosz elnök befektetési és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja szerint az Európai Unió és Ukrajna beavatkozik a magyarországi választásokba, miközben Magyarország saját népének érdekeiért küzd – írja a Lenta.
Dmitrijev méltatta Magyarországot, Csehországot és Szlovákiát hazafiságukért, szembeállítva őket az EU többi részével, amelyet „liberális bürokratának” nevezett.
Néhány nappal ezelőtt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pragmatikusnak nevezte Magyarország vezetését, hangsúlyozva: nem oroszpárti, hanem saját nemzeti érdekeit képviseli.
Nyitókép: AFP/Vyacheslav Prokofyev
