kirill dmitrijev európai unió magyarország eu ukrajna oroszország

Oroszország három EU-tagállamot nevezett meg a listájáról: Magyarország is köztük van

2026. február 23. 12:05

Vlagyimir Putyin különmegbízottja méltatta Magyarországot, Csehországot és Szlovákiát hazafiságukért, szembeállítva őket az EU többi részével.

2026. február 23. 12:05
null

Kirill Dmitrijev, az orosz elnök befektetési és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja szerint az Európai Unió és Ukrajna beavatkozik a magyarországi választásokba, miközben Magyarország saját népének érdekeiért küzd – írja a Lenta.

Dmitrijev méltatta Magyarországot, Csehországot és Szlovákiát hazafiságukért, szembeállítva őket az EU többi részével, amelyet „liberális bürokratának” nevezett.

Néhány nappal ezelőtt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pragmatikusnak nevezte Magyarország vezetését, hangsúlyozva: nem oroszpárti, hanem saját nemzeti érdekeit képviseli.

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)
Nyitókép: AFP/Vyacheslav Prokofyev

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

