Kirill Dmitrijev, az orosz elnök befektetési és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja szerint az Európai Unió és Ukrajna beavatkozik a magyarországi választásokba, miközben Magyarország saját népének érdekeiért küzd – írja a Lenta.

Dmitrijev méltatta Magyarországot, Csehországot és Szlovákiát hazafiságukért, szembeállítva őket az EU többi részével, amelyet „liberális bürokratának” nevezett.

Néhány nappal ezelőtt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pragmatikusnak nevezte Magyarország vezetését, hangsúlyozva: nem oroszpárti, hanem saját nemzeti érdekeit képviseli.