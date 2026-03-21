G. Fodor Gábor Mesterterv országgyűlési választás 2026 Mráz Ágoston Sámuel

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték

2026. március 21. 14:10

Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.

Amíg a Barátság kőolajvezetéken Zelenszkij ukrán elnök nem indítja újra az olajszállítást, addig Magyarország blokkolja a Brüsszel által Ukrajnának szánt 90 milliárdos hadikölcsönt. Csütörtökön a magyar kormányfő meg is vétózta annak folyósítását, mire többek között az európai tanácselnök és a német kancellár is kikelt magából Orbán Viktor ellen.

Miért éri össztűz hazánkat az EU-ban, miközben Ukrajnát az egész baloldali elit támogatja? És mi köze ennek az áprilisi választáshoz?

A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

Mráz: Brüsszelben húzzák az időt

„Ők a Tisza pártra tettek” – fogalmazott a fenti kérdésekre válaszolva Mráz Ágoston Sámuel. Mint a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott:

Brüsszelben „egyértelműen abban reménykednek, hogy hamarosan már egy hozzájuk lojális ember fog ott ülni”, bár már lehet olvasni angol lapokban (Financial Times, Politico...), hogy „talán mégsem biztos a Tisza Párt győzelme, tehát az aggodalmuk megvan”.

Ráadásul „ez ugyanaz a Tanács, ami nem háborodik föl azon, hogy Magyarországot egymillió euróval büntetik, az Erasmus-programból kizárják, a neki járó forrásokat visszatartják, holott azoknak a jogalapja minimum kétséges” – emlékeztetett Mráz Ágoston Sámuel.

„A magyar diákok büntetése, a magyarországi határkerítésnek a megépítése után Magyarország migrációs kérdésben való elmarasztalása abszurd, fizetésre kötelezni pláne”

emelte ki a Nézőpont Intézet vezetője. Mint aláhúzta:

„Láttam korábban esélyt rá, hogy Ukrajnát rákényszerítik az olajvezeték megnyitására, de nem tették, hanem a bürokráciára jellemző módon a Bizottság létrehozott egy bizottságot, és ez a Bizottság által létrehozott bizottság kiment Ukrajnába és már úton van, hogy megtekintse a megtekintendőt.

Tehát

húzzák az időt és várják április 12-ét”

tette hozzá.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
belbuda
2026. március 21. 14:28
Samu vicces fiú....😉
gullwing
2026. március 21. 14:18
Ha nekik szar akkor nekünk JÓ!
