Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték

Magyar Péter a Bajnaival való kapcsolatáról is hazudott (VIDEÓ)
A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 54. rész.
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
Amíg a Barátság kőolajvezetéken Zelenszkij ukrán elnök nem indítja újra az olajszállítást, addig Magyarország blokkolja a Brüsszel által Ukrajnának szánt 90 milliárdos hadikölcsönt. Csütörtökön a magyar kormányfő meg is vétózta annak folyósítását, mire többek között az európai tanácselnök és a német kancellár is kikelt magából Orbán Viktor ellen.
Miért éri össztűz hazánkat az EU-ban, miközben Ukrajnát az egész baloldali elit támogatja? És mi köze ennek az áprilisi választáshoz?
A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!
„Ők a Tisza pártra tettek” – fogalmazott a fenti kérdésekre válaszolva Mráz Ágoston Sámuel. Mint a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott:
Brüsszelben „egyértelműen abban reménykednek, hogy hamarosan már egy hozzájuk lojális ember fog ott ülni”, bár már lehet olvasni angol lapokban (Financial Times, Politico...), hogy „talán mégsem biztos a Tisza Párt győzelme, tehát az aggodalmuk megvan”.
Ráadásul „ez ugyanaz a Tanács, ami nem háborodik föl azon, hogy Magyarországot egymillió euróval büntetik, az Erasmus-programból kizárják, a neki járó forrásokat visszatartják, holott azoknak a jogalapja minimum kétséges” – emlékeztetett Mráz Ágoston Sámuel.
„A magyar diákok büntetése, a magyarországi határkerítésnek a megépítése után Magyarország migrációs kérdésben való elmarasztalása abszurd, fizetésre kötelezni pláne”
– emelte ki a Nézőpont Intézet vezetője. Mint aláhúzta:
„Láttam korábban esélyt rá, hogy Ukrajnát rákényszerítik az olajvezeték megnyitására, de nem tették, hanem a bürokráciára jellemző módon a Bizottság létrehozott egy bizottságot, és ez a Bizottság által létrehozott bizottság kiment Ukrajnába és már úton van, hogy megtekintse a megtekintendőt.
Tehát
húzzák az időt és várják április 12-ét”
– tette hozzá.
A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka