Ízléstelenség a köbön: a háborún viccelődtek a Népszava újságírói

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
Vagy mondhatjuk úgy is, hogy Batka Zoltán csak a szokásos formáját hozta.
A Magyar Nemzet csütörtöki cikkében azt írja: a Népszava egyik podcastjében a résztvevők a háború témáján élcelődtek, miközben a konfliktus eszkalációját is igyekeztek bagatellizálni. A Hol élünk? című műsorban Batka Zoltán műsorvezető adta meg az alaphangot, amikor kiforgatta Gulyás Gergely korábbi kijelentését. A miniszter a Kormányinfón mindössze annyit mondott: ha Donald Trump segítséget kérne Magyarországtól a Hormuzi-szoros ügyében, a kormány „megfontolná” azt.
A műsorban azonban ez egészen más értelmezést kapott. Batka szerint a „megfontolás” valójában azt jelenti: „megyünk a csatába” – egy olyan állítás, amely már önmagában is erős túlzásnak tűnik.
A beszélgetés során Frank Zsófia tovább vitte ezt a gondolatmenetet, és azt állította: a kormány rendre kampányidőszakban „akar háborúba menni”. Sőt, egy ponton odáig ment, hogy a kabinet álláspontját úgy állította be, mintha az szerint „ha Ukrajnáért nem akarunk meghalni, Trumpért azért már megfontoljuk”.
A kijelentések nem maradtak reakció nélkül a stúdióban sem – ám nem kritikát váltottak ki. A műsor résztvevői derültséggel fogadták az elhangzottakat, miközben a beszélgetésen jelen lévő főszerkesztő-helyettesek, köztük Horváth Gábor és Varga Dóra sem tartották szükségesnek a pontosítást.
Mindez annak fényében különösen visszás, hogy a háború – amelynek témája a beszélgetésben könnyed hangvételben jelent meg – mára több mint egymillió áldozatot követelt.
A történet pikantériája, hogy Batka Zoltán korábban maga is háborús retorikát használt a belpolitikában: a legutóbbi választások idején úgy fogalmazott, hogy a Fidesz nem ellenfél, hanem „ellenség”, és a politikai küzdelmet háborúként írta le.
Nyitókép: Képernyőfotó