Ízléstelenség a köbön: a háborún viccelődtek a Népszava újságírói

A Magyar Nemzet csütörtöki cikkében azt írja: a Népszava egyik podcastjében a résztvevők a háború témáján élcelődtek, miközben a konfliktus eszkalációját is igyekeztek bagatellizálni. A Hol élünk? című műsorban Batka Zoltán műsorvezető adta meg az alaphangot, amikor kiforgatta Gulyás Gergely korábbi kijelentését. A miniszter a Kormányinfón mindössze annyit mondott: ha Donald Trump segítséget kérne Magyarországtól a Hormuzi-szoros ügyében, a kormány „megfontolná” azt.

A műsorban azonban ez egészen más értelmezést kapott. Batka szerint a „megfontolás” valójában azt jelenti: „megyünk a csatába” – egy olyan állítás, amely már önmagában is erős túlzásnak tűnik.