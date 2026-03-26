Lelepleződött a mítosz: az Eurostat térképe cáfolja a „tömeges kivándorlás” narratíváját

Most kell kijózanodni – nem ott tart Magyarország, ahol sokan hiszik.
Újra és újra visszatér a közéleti toposz: „kiürül az ország”, tömegek hagyják el Magyarországot. Csakhogy amikor a hangulatok helyett a számokat nézzük, egészen más kép rajzolódik ki – erre hívta fel a figyelmet Dr. Sebestyén Géza közösségi oldalán.
Teherán nemet mondott – a konfliktus új szintre lépett, és egyre több országot sodor magával.
A szakértő egy uniós összehasonlító adatra hivatkozik, amely nem az éves kivándorlást, hanem azt mutatja meg, hogy az egyes országok állampolgárainak mekkora része él más EU-tagállamban. Magyarország ebben a mutatóban 3,99 százalékon áll – ami korántsem kiugró érték.
Sőt: a régiós összevetésben kifejezetten mérsékeltnek számít. Csehország alacsonyabb arányt mutat, míg Lengyelország pontosan ugyanott áll, mint Magyarország. Eközben Szlovákia már 5 százalék fölött van, a balti államok szintén, Bulgária közel háromszoros, Románia pedig több mint négyszeres arányt mutat.
A teljes európai kép még inkább árnyalja a helyzetet. Az EU-n belül közel 14 millió állampolgár él más tagállamban, és ennek jelentős részét a románok adják.
Ehhez képest a magyar arány nem kirívó, hanem inkább az alacsonyabb mobilitású országok közé sorolja Magyarországot.
A jelenség mögött egy fontos félreértés húzódik meg: a közbeszéd gyakran egyéni történetekből von le általános következtetéseket. Az adatok azonban azt mutatják, hogy a „tömeges kivándorlás” képe nem áll össze rendszerszinten.
Mindez azért is lényeges, mert a téves diagnózis könnyen félreviszi a közéleti vitákat. Ha egy társadalom elhiszi magáról, hogy kiürül, abból könnyen lesz politikai pánik és torz vitakultúra – miközben a valóság jóval árnyaltabb.
Nyitókép forrása: Eurostat