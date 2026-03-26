Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
03. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
arány tömeges kivándorlás magyarország mítosz adatok eu

Lelepleződött a mítosz: az Eurostat térképe cáfolja a „tömeges kivándorlás” narratíváját

2026. március 26. 08:25

Most kell kijózanodni – nem ott tart Magyarország, ahol sokan hiszik.

Újra és újra visszatér a közéleti toposz: „kiürül az ország”, tömegek hagyják el Magyarországot. Csakhogy amikor a hangulatok helyett a számokat nézzük, egészen más kép rajzolódik ki – erre hívta fel a figyelmet Dr. Sebestyén Géza közösségi oldalán.

A szakértő egy uniós összehasonlító adatra hivatkozik, amely nem az éves kivándorlást, hanem azt mutatja meg, hogy az egyes országok állampolgárainak mekkora része él más EU-tagállamban. Magyarország ebben a mutatóban 3,99 százalékon áll – ami korántsem kiugró érték.

Sőt: a régiós összevetésben kifejezetten mérsékeltnek számít. Csehország alacsonyabb arányt mutat, míg Lengyelország pontosan ugyanott áll, mint Magyarország. Eközben Szlovákia már 5 százalék fölött van, a balti államok szintén, Bulgária közel háromszoros, Románia pedig több mint négyszeres arányt mutat. 

A teljes európai kép még inkább árnyalja a helyzetet. Az EU-n belül közel 14 millió állampolgár él más tagállamban, és ennek jelentős részét a románok adják. 

Ehhez képest a magyar arány nem kirívó, hanem inkább az alacsonyabb mobilitású országok közé sorolja Magyarországot.

A jelenség mögött egy fontos félreértés húzódik meg: a közbeszéd gyakran egyéni történetekből von le általános következtetéseket. Az adatok azonban azt mutatják, hogy a „tömeges kivándorlás” képe nem áll össze rendszerszinten.

Mindez azért is lényeges, mert a téves diagnózis könnyen félreviszi a közéleti vitákat. Ha egy társadalom elhiszi magáról, hogy kiürül, abból könnyen lesz politikai pánik és torz vitakultúra – miközben a valóság jóval árnyaltabb.

Nyitókép forrása: Eurostat

Összesen 64 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
H3NY3_B-Oroszlan
2026. március 26. 10:21
A magyar adatnak semmi köze az unión belüli mobilitáshoz, inkább azt mutatja, hogy kb. ennyi határon túli magyarnak lehet magyar állampolgársága.
Válasz erre
0
0
altercat1
2026. március 26. 10:19
Mint látom, két idióta szarosnyalonc büfizi, hogy Matolcsy húzza az evezőket az aláaknázott Hormuzi-szoroson át a szétvert, üres Dubaj felé...
Válasz erre
0
0
csapláros
2026. március 26. 10:18
nuevoreynuevaley 2026. március 26. 09:33 ..."Teny, 2010 ota tobb mint 500ezerrel csokkent a lakossag."... Tény, hogy nagy örömödre MOST DÖGLIK KI a népességből a Ratkó korszak, akik létszáma KIMAGASLÓ volt az 1950-es évektől és még most is baszott nagy a verseny, hogy megéljék a 90-80-70 és 60 évet. Ehhez képest az alacsony külföldön élő magyarságszám igazolja, hogy EGYRE TÖBBEN jönnek VISSZA is, miután kalandoztak egy ideig Nyugaton. Tótországból ezzel szemben a fejlesztések szempontjából szabotált FELVIDÉKI magyarság húzott el a bús picsába a szülőföldjéről megvalósítva a természetes népességcserét, hogy a helyükbe a birkabaszó hegyi tótok költözzenek, akik egymaguk, mint a deviáns cigányok terrorizálnak a magyar falvakat, tovább GYILKOLVA a helyben maradókat, hogy magad is inkább fölcsaptál húgyos körte zabáló tót ügynöknek, hogy itt szopasd magad a faszerdőben rendszeresen. Szánalmas nyomorult tót féreg...
Válasz erre
4
0
elcapo-2
2026. március 26. 10:14
Remélem a tisza hordával elérjük majd a 10 % külföldön dolgozó magyart! Hajrá szektások, húzzatok a pi....csába!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!