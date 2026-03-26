Lelepleződött a mítosz: az Eurostat térképe cáfolja a „tömeges kivándorlás” narratíváját

A teljes európai kép még inkább árnyalja a helyzetet. Az EU-n belül közel 14 millió állampolgár él más tagállamban, és ennek jelentős részét a románok adják.

Ehhez képest a magyar arány nem kirívó, hanem inkább az alacsonyabb mobilitású országok közé sorolja Magyarországot.

A jelenség mögött egy fontos félreértés húzódik meg: a közbeszéd gyakran egyéni történetekből von le általános következtetéseket. Az adatok azonban azt mutatják, hogy a „tömeges kivándorlás” képe nem áll össze rendszerszinten.

Mindez azért is lényeges, mert a téves diagnózis könnyen félreviszi a közéleti vitákat. Ha egy társadalom elhiszi magáról, hogy kiürül, abból könnyen lesz politikai pánik és torz vitakultúra – miközben a valóság jóval árnyaltabb.