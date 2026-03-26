hormuzi - szoros irán Donald Trump teherán egyesült államok konfliktus

Bekövetkezett, amitől féltünk: tovább eszkalálódik a közel-keleti konfliktus

2026. március 26. 07:52

Teherán nemet mondott – a konfliktus új szintre lépett, és egyre több országot sodor magával.

Újabb fordulóponthoz érkezett a közel-keleti válság: Irán határozottan elutasította az Egyesült Államok tűzszüneti javaslatát, miközben a térségben egyre intenzívebb katonai műveletek zajlanak.

A washingtoni kezdeményezés – amelyet közvetítőkön keresztül juttattak el Teheránhoz – a harcok lezárását célozta volna, ám az iráni vezetés szerint a terv „egyoldalú”, és figyelmen kívül hagyja az ország alapvető biztonsági érdekeit. Irán ehelyett saját feltételeket szabott: azonnali tűzszünetet, jóvátételt, biztonsági garanciákat, valamint a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésének elismerését követeli.

A diplomáciai elutasítással párhuzamosan a harctéri események is felgyorsultak. Az elmúlt napokban drón- és rakétacsapások érték Izraelt, valamint több öböl menti államot. Kuvaitban egy támadás során találat érte a nemzetközi repülőtér egyik üzemanyagtartályát, amely jelentős tüzet okozott – jól jelezve, hogy a konfliktus már messze túlmutat a két fő szembenálló félen.

Közben Izrael is fokozta légicsapásait, többek között teheráni és más iráni célpontok ellen. A kölcsönös támadások spirálja egyre szélesebb régiót érint, miközben a diplomáciai csatornák látványosan beszűkültek.

A háttérben Egyesült Államok is növeli katonai jelenlétét: a Pentagon az elit 82. légiszállítású dandár egy részét a térségbe vezényli, hogy támogassa az amerikai és izraeli műveleteket.

A konfliktus egyik kulcspontja továbbra is Irán nukleáris programja. Az amerikai javaslat teljes leállítást és szigorú ellenőrzést követel, valamint a ballisztikusrakéta-program korlátozását – ez azonban Teherán számára elfogadhatatlan feltételnek bizonyult.

Nyitókép forrása: Kawnat HAJU / AFP

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kormánypárti2
2026. március 26. 09:21
"Bekövetkezett, amitől féltünk" Én nem baszod! Egyik félhez sincs semmi közöm. Neked esetleg?
Tuners
•••
2026. március 26. 09:09 Szerkesztve
Nem értem, arról nem lesz hír hogy állítólag a britek is beszállnak? Helyi sajtóban volt, de se telegramon se nemzetköziben nem igazán említik (vagy csak a tory telegraph keveri a szart..?) Starmer rendesen szájbaszarta magát, először kijelentette hogy ez egy illegális hadművelet, pár hétig azzal dübörgött a brit propagandagépezet, minden “brittudós” megerősítette, most meg beszáll. Szóval egy saját maga által deklaráltan illegális művelet része lesz a marionette bábu. Szóval ezentúl lehet (mégjobban) köpködni őket amikor “Putyin illegális és provokálatlan” inváziójáról beszélnek. Ami kb mindennap tízszer történik X-en. 😂
Tuners
2026. március 26. 09:04
Az elmúlt napokban drón- és rakétacsapások érték Izraelt, valamint több öböl menti államot. Az nem lehet, katonailag 100%-ban meg lettek semmisítve, szabadon repülnek Irán felett 🍊 szerint. Már amikor épp nem lövik le őket, tegnap egy F-18-at kaptak farkon.
narancsliget
2026. március 26. 08:52
Béketanács Belessel.
