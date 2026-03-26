Bekövetkezett, amitől féltünk: tovább eszkalálódik a közel-keleti konfliktus

Amerikai alelnöki vizit a kampány hajrájában – Washington üzent Budapestnek.
Teherán nemet mondott – a konfliktus új szintre lépett, és egyre több országot sodor magával.
Újabb fordulóponthoz érkezett a közel-keleti válság: Irán határozottan elutasította az Egyesült Államok tűzszüneti javaslatát, miközben a térségben egyre intenzívebb katonai műveletek zajlanak.
Tokió fegyverkezik – hadihajók indulhatnak a Hormuzi-szoroshoz.
A washingtoni kezdeményezés – amelyet közvetítőkön keresztül juttattak el Teheránhoz – a harcok lezárását célozta volna, ám az iráni vezetés szerint a terv „egyoldalú”, és figyelmen kívül hagyja az ország alapvető biztonsági érdekeit. Irán ehelyett saját feltételeket szabott: azonnali tűzszünetet, jóvátételt, biztonsági garanciákat, valamint a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésének elismerését követeli.
A diplomáciai elutasítással párhuzamosan a harctéri események is felgyorsultak. Az elmúlt napokban drón- és rakétacsapások érték Izraelt, valamint több öböl menti államot. Kuvaitban egy támadás során találat érte a nemzetközi repülőtér egyik üzemanyagtartályát, amely jelentős tüzet okozott – jól jelezve, hogy a konfliktus már messze túlmutat a két fő szembenálló félen.
Tokió fegyverkezik – hadihajók indulhatnak a Hormuzi-szoroshoz.
Közben Izrael is fokozta légicsapásait, többek között teheráni és más iráni célpontok ellen. A kölcsönös támadások spirálja egyre szélesebb régiót érint, miközben a diplomáciai csatornák látványosan beszűkültek.
A háttérben Egyesült Államok is növeli katonai jelenlétét: a Pentagon az elit 82. légiszállítású dandár egy részét a térségbe vezényli, hogy támogassa az amerikai és izraeli műveleteket.
A konfliktus egyik kulcspontja továbbra is Irán nukleáris programja. Az amerikai javaslat teljes leállítást és szigorú ellenőrzést követel, valamint a ballisztikusrakéta-program korlátozását – ez azonban Teherán számára elfogadhatatlan feltételnek bizonyult.
Nyitókép forrása: Kawnat HAJU / AFP