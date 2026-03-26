Felébredt az óriás: újabb nagyhatalom léphet be a közel-keleti játszmába

Valódi ütőkártya van iráni kézben – kiderült, min múlik a háború kimenetele
Teherán gazdasági nyomással próbálja megfordítani a helyzetet.
Tokió fegyverkezik – hadihajók indulhatnak a Hormuzi-szoroshoz.
Új korszak küszöbére érkezhet Japán geopolitikai szerepvállalása: egy korábbi nemzetbiztonsági főtanácsadó szerint Tokiónak fontolóra kellene vennie hadihajók küldését a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros térségébe.
Nagasima Akihisza a Bloombergnek nyilatkozva arról beszélt, hogy Japán más országokkal együttműködve biztosíthatná a globális energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú tengeri útvonalat – akár már egy esetleges tűzszünet előtt is. A lépés ugyanakkor jelentős fordulatot jelentene Tokió eddigi, visszafogott katonai szerepvállalásához képest.
A javaslat mögött komoly nemzetközi nyomás is kirajzolódik. Donald Trump korábban arra szólította fel Japánt, hogy vállaljon nagyobb szerepet a térség stabilizálásában.
A háttérben egyértelmű stratégiai cél húzódik: a szabad hajózás fenntartása és a globális energiapiacok biztonságának garantálása.
Nagasima szerint Japánnak nemcsak saját olajszállítóinak védelmére kellene koncentrálnia, hanem más országok – köztük az Egyesült Államok és Kína – tankerforgalmára is. Ellenkező esetben a szoros esetleges lezárása Peking geopolitikai mozgásterét növelheti, különösen Ázsiában. A felvetés ugyanakkor komoly belpolitikai és jogi kérdéseket is felvet. Japán pacifista alkotmánya szigorúan korlátozza a külföldi katonai műveleteket, ezért a lépéshez egy speciális jogszabály elfogadására lenne szükség. A volt tanácsadó szerint azonban mindez az alkotmány módosítása nélkül is megvalósítható lenne.
Amerikai alelnöki vizit a kampány hajrájában – Washington üzent Budapestnek.
Első lépésként Tokió megfigyelő missziókat indíthatna a térségbe – hasonlóan a 2019-es közel-keleti feszültségek idején alkalmazott megoldáshoz. A tényleges harci szerepvállalást ugyanakkor egyelőre kizárják, és az aknamentesítési műveleteket is csak egy esetleges tűzszünet után tartják elképzelhetőnek.
A vita túlmutat a konkrét katonai kérdésen: egyre többen vetik fel, hogy Japánnak újra kellene gondolnia a második világháború óta változatlan biztonságpolitikai kereteit. A kérdés már nemcsak az, hogy Tokió mit tehet, hanem az is, hogy meddig maradhat a háttérben egy egyre feszültebb globális erőtérben.
Nyitókép forrása: Jim WATSON / AFP