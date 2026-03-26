tokió japán Hormuzi-szoros egyesült államok közel-kelet donald trump

Felébredt az óriás: újabb nagyhatalom léphet be a közel-keleti játszmába

2026. március 26. 07:16

Tokió fegyverkezik – hadihajók indulhatnak a Hormuzi-szoroshoz.

2026. március 26. 07:16
Új korszak küszöbére érkezhet Japán geopolitikai szerepvállalása: egy korábbi nemzetbiztonsági főtanácsadó szerint Tokiónak fontolóra kellene vennie hadihajók küldését a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros térségébe.

Ezt is ajánljuk a témában

Nagasima Akihisza a Bloombergnek nyilatkozva arról beszélt, hogy Japán más országokkal együttműködve biztosíthatná a globális energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú tengeri útvonalat – akár már egy esetleges tűzszünet előtt is. A lépés ugyanakkor jelentős fordulatot jelentene Tokió eddigi, visszafogott katonai szerepvállalásához képest.

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
A javaslat mögött komoly nemzetközi nyomás is kirajzolódik. Donald Trump korábban arra szólította fel Japánt, hogy vállaljon nagyobb szerepet a térség stabilizálásában. 

A háttérben egyértelmű stratégiai cél húzódik: a szabad hajózás fenntartása és a globális energiapiacok biztonságának garantálása.

Nagasima szerint Japánnak nemcsak saját olajszállítóinak védelmére kellene koncentrálnia, hanem más országok – köztük az Egyesült Államok és Kína – tankerforgalmára is. Ellenkező esetben a szoros esetleges lezárása Peking geopolitikai mozgásterét növelheti, különösen Ázsiában. A felvetés ugyanakkor komoly belpolitikai és jogi kérdéseket is felvet. Japán pacifista alkotmánya szigorúan korlátozza a külföldi katonai műveleteket, ezért a lépéshez egy speciális jogszabály elfogadására lenne szükség. A volt tanácsadó szerint azonban mindez az alkotmány módosítása nélkül is megvalósítható lenne.

Ezt is ajánljuk a témában

Első lépésként Tokió megfigyelő missziókat indíthatna a térségbe – hasonlóan a 2019-es közel-keleti feszültségek idején alkalmazott megoldáshoz. A tényleges harci szerepvállalást ugyanakkor egyelőre kizárják, és az aknamentesítési műveleteket is csak egy esetleges tűzszünet után tartják elképzelhetőnek.

A vita túlmutat a konkrét katonai kérdésen: egyre többen vetik fel, hogy Japánnak újra kellene gondolnia a második világháború óta változatlan biztonságpolitikai kereteit. A kérdés már nemcsak az, hogy Tokió mit tehet, hanem az is, hogy meddig maradhat a háttérben egy egyre feszültebb globális erőtérben.

Nyitókép forrása: Jim WATSON / AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
VeressZoltán
2026. március 26. 08:07
Hirosima Nagasakiék akkor cselekszenek a leghelyesebben, ha még sokáig a háttérben maradnak.
Medici
•••
2026. március 26. 07:54 Szerkesztve
"Felébredt az óriás" Mondta Yamamoto tengernagy, miután a Pearl Harbor elleni támadás után kiderült, az USA három repülőgépanyahajója nem tartózkodott a támaszponton, így nem sikerült megsemmisíteni őket.
pipa89
2026. március 26. 07:53
Hümm, nincsenek jó reflexióim, ha azt hallom, hogy Németország és Japán háborúba készül!
chief Bromden
2026. március 26. 07:36
Majd, ha a törökök megindulnak! A régi területeikért.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!