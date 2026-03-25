Valódi ütőkártya van iráni kézben – kiderült, min múlik a háború kimenetele

Az amerikai és izraeli erők több ezer célpontot semmisítettek meg, mégsem sikerült térdre kényszeríteni Teheránt, amely a Hormuzi-szoros révén továbbra is kulcsszereplő maradt a konfliktusban. A 19FortyFive elemzése szerint a katonai fölény ellenére egy stratégiai patthelyzet alakult ki, amelyben Irán gazdasági hadviselésre váltott.

A Hormuzi-szoros mint stratégiai fegyver

A háború során az Egyesült Államok és Izrael több mint 8–9 ezer katonai célpontot semmisített meg. Súlyos csapást mértek az iráni légvédelemre, rakétarendszerekre és a parancsnoki struktúrákra, lényegében szétzúzva az úgynevezett „mozaikvédelmi stratégiát”, amely decentralizált működésével próbált ellenállni a támadásoknak.