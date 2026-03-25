iráni háború infláció Hormuzi-szoros olajár Egyesült Államok

Valódi ütőkártya van iráni kézben – kiderült, min múlik a háború kimenetele

2026. március 25. 19:04

Az iráni háború katonai szempontból egyértelműnek tűnhet, ám a konfliktus kimenetele korántsem dőlt el. A Hormuzi-szoros körül kialakult patthelyzet mutatja, hogy Teherán gazdasági eszközökkel is képes nyomást gyakorolni, és ezzel akár a globális erőviszonyokat is befolyásolhatja.

Az amerikai és izraeli erők több ezer célpontot semmisítettek meg, mégsem sikerült térdre kényszeríteni Teheránt, amely a Hormuzi-szoros révén továbbra is kulcsszereplő maradt a konfliktusban. A 19FortyFive elemzése szerint a katonai fölény ellenére egy stratégiai patthelyzet alakult ki, amelyben Irán gazdasági hadviselésre váltott.

A Hormuzi-szoros mint stratégiai fegyver

A háború során az Egyesült Államok és Izrael több mint 8–9 ezer katonai célpontot semmisített meg. Súlyos csapást mértek az iráni légvédelemre, rakétarendszerekre és a parancsnoki struktúrákra, lényegében szétzúzva az úgynevezett „mozaikvédelmi stratégiát”, amely decentralizált működésével próbált ellenállni a támadásoknak.

Ennek ellenére Irán nem omlott össze. Teherán egy hatalmas ütőkártyát tart a kezében: a Hormuzi-szorost.

Az iráni hadsereg gyors támadóhajókat és tengeri aknákat vetett be, hogy elzárja a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalát. Ez az átjáró kulcsszerepet játszik a globális olajszállításban, hiszen a világ energiahordozóinak mintegy 20 százaléka halad át rajta.

A katonai vereségek ellenére Irán stratégiai célja nem a hagyományos győzelem, hanem az ellenfél gazdasági meggyengítése lett. Az olajárak rögtön emelkedni kezdtek, a West Texas Intermediate hordónkénti ára 92 dollár körül alakult.

Ez nem véletlen fejlemény. Teherán tudatosan idéz elő globális energiaválságot, amely inflációt gerjeszt és politikai nyomást helyez a nyugati kormányokra.

Egy teljes blokád még súlyosabb következményekkel járna. A dallasi jegybank modellje szerint ha a Hormuzi-szoros lezárása a globális olajkínálat közel 20 százalékát kivonná a piacról, akkor az olaj ára akár 98 dollárra is emelkedhetne, miközben a világgazdaság növekedése jelentősen visszaesne.

Politikai nyomás és tárgyalási kényszer

Az energiaárak emelkedése közvetlen politikai következményekkel is járhat. Az Egyesült Államokban a magas üzemanyagárak különösen érzékenyen érintik a választókat, ami belpolitikai nyomást gyakorolhat a döntéshozókra. Donald Trump elnök figyelmeztette Iránt, hogy ha nem nyitja meg a Hormuzi-szorost, az Egyesült Államok az iráni energetikai infrastruktúrát is célba veheti. Ugyanakkor tárgyalások lehetőségéről is beszélt, bár Teherán tagadta, hogy béketárgyalások zajlanának. 

A helyzet így kettős: miközben katonailag Irán súlyos veszteségeket szenvedett el, gazdasági eszközökkel képes olyan nyomást gyakorolni, amely akár a konfliktus lezárását is kikényszerítheti.

A háború jelenlegi szakasza azt mutatja, hogy a modern konfliktusokban a katonai fölény önmagában nem elegendő. A Hormuzi-szoros körüli helyzet rávilágít arra, hogy az infrastruktúra és a gazdasági csomópontok kontrollja legalább olyan fontos, mint a harctéri sikerek.

Irán ugyan jelentős veszteségeket szenvedett el, de az olajpiac feletti befolyása révén továbbra is képes alakítani a háború menetét. 

Nyitókép: Giuseppe CACACE / AFP

