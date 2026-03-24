iráni háború béketárgyalás Irán Trump Hormuzi-szoros

Kiszivárgott Trump titkos paktuma: rejtélyes iráni vezetővel egyezhetett meg a színfalak mögött

2026. március 24. 13:08

A Közel-Keleten kialakult feszültség enyhülni látszik, miután az amerikai elnök váratlan bejelentést tett. Trump szerint ugyanis előrehaladott egyeztetések zajlanak egy iráni vezetővel, bár Teherán ezt határozottan cáfolja.

2026. március 24. 13:08
Az amerikai kormányzat egy iráni vezetővel folytat egyeztetéseket – erről beszélt Donald Trump újságíróknak az Axios beszámolója szerint, hozzátéve, hogy több kulcskérdésben is közeledtek az álláspontok. Az elnök ugyanakkor nem nevezte meg a tárgyalópartnert, mondván, nem akarja veszélybe sodorni.

Trump úgy fogalmazott: 

Olyan emberrel tárgyalunk, akit szerintem a leginkább tisztelnek, nem a legfelsőbb vezető, tőle nem érkezett jelzés.

Az amerikai elnök szerint a felek nagyon jó és eredményes egyeztetéseket folytattak az elmúlt napokban, amelyek célja a térségbeli feszültség csökkentése.

Irán tagadja az iráni tárgyalásokat

Az iráni fél ugyanakkor határozottan visszautasította a tárgyalások tényét. A teheráni külügyminisztérium közölte, hogy nem zajlottak egyeztetések az Egyesült Államokkal, és Trump kijelentéseit inkább a piacok megnyugtatására tett kísérletként értelmezik. Mohammad Bagher Ghalibaf, az iráni parlament elnöke szintén tagadta a tárgyalásokat, és úgy fogalmazott, az amerikai állítások célja „manipulálni a piacokat” és „menekülni abból a mocsárból, amelybe az Egyesült Államok és Izrael került”.

Mindeközben több forrás szerint közvetítő országok – köztük Törökország, Egyiptom és Pakisztán – üzeneteket továbbítottak a felek között, és egy telefonos egyeztetés megszervezésén dolgoztak. Egy bennfentes szerint vasárnap mindkét fél részéről megvolt a készség a tárgyalások megkezdésére.

Az Axios értesülései szerint az amerikai tárgyalók, Steve Witkoff és Jared Kushner kapcsolatban álltak Ghalibaffal, aki Irán egyik legbefolyásosabb politikusa, és kulcsszerepet játszhat egy esetleges megállapodásban. A háttérben zajló egyeztetések jelentősége azért is kiemelt, mert korábban komoly katonai eszkaláció fenyegetett. Trump ultimátumot adott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására, ellenkező esetben súlyos csapásokat helyezett kilátásba. Az iráni válaszlépések szintén súlyos következményekkel fenyegettek, ami megrázta az energiapia­cokat.

Ezt is ajánljuk a témában

Az amerikai elnök azonban az egyeztetésekre hivatkozva elhalasztotta az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. A döntés hatására az olajárak csökkentek, a tőzsdei hangulat pedig javult.

Trump állítása szerint Irán több kérdésben is engedményeket tett volna, például a nukleáris program és a rakéták ügyében, valamint a Hormuzi-szoros újranyitásáról is. Ezeket az állításokat azonban Teherán nem erősítette meg. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy amerikai források szerint jelenleg nehéz megállapítani, ki hozza a végső döntéseket Iránban, miután több magas rangú vezető is kiesett az izraeli csapások következtében. A következő napok kulcsfontosságúak lehetnek: ha sikerül ténylegesen közvetlen kapcsolatot teremteni, az akár személyes találkozóhoz is vezethet, ami új fejezetet nyithat az amerikai–iráni konfliktusban.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Himiko
•••
2026. március 24. 14:36 Szerkesztve
Irán elérhetővé tette azokat a célpontokat amelyeket 5 nap alatt eltűntet, amennyiben Amerika megtámadja az energia infrastruktúrát. Friss műhold felvételekkel, GPS koordinátákkal együtt. Környező országok gáz, olaj. Egy kicsit nyomhatott a latba ez is. Az iráni külügyminiszter felsorolta, hogy a nyugat mely tengeri átkelőkben/szorosokban vámolja le a tanker hajókat (ország/árak megnevezésével). A Hormuzi szoroson ingyen lehetett átkelni, eddig. Sri Lanka megtagadta, hogy az amerikai erők használhassák kikötőiket. Ugyanis érkezik 8000 amerikai katona az iráni térségbe (ennyit a szárazföldi műveletekről) Amerika felszólította Európát, hogy a kereskedelmi szerződés aláírása és a nyugat segítsége a Hormuzi szoros megnyitására esedékes, különben nem lesz gáz. Erről ennyit. - Lepottyant egy F16 és egy F15-ös is már.
counter-revolution
2026. március 24. 13:38
Jól le van robbanva a zsidócsicska pedofil féreg.
szantofer
2026. március 24. 13:20
Trampli sürgősen egye meg amit főzött ha nem akar gazdasági világválságot, mert akkor az első számú közellenség lesz belőle. A béketeremtő szerepében már megbukott.
