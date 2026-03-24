Kiszivárgott Trump titkos paktuma: rejtélyes iráni vezetővel egyezhetett meg a színfalak mögött

Irán tagadja az iráni tárgyalásokat

Az iráni fél ugyanakkor határozottan visszautasította a tárgyalások tényét. A teheráni külügyminisztérium közölte, hogy nem zajlottak egyeztetések az Egyesült Államokkal, és Trump kijelentéseit inkább a piacok megnyugtatására tett kísérletként értelmezik. Mohammad Bagher Ghalibaf, az iráni parlament elnöke szintén tagadta a tárgyalásokat, és úgy fogalmazott, az amerikai állítások célja „manipulálni a piacokat” és „menekülni abból a mocsárból, amelybe az Egyesült Államok és Izrael került”.

Mindeközben több forrás szerint közvetítő országok – köztük Törökország, Egyiptom és Pakisztán – üzeneteket továbbítottak a felek között, és egy telefonos egyeztetés megszervezésén dolgoztak. Egy bennfentes szerint vasárnap mindkét fél részéről megvolt a készség a tárgyalások megkezdésére.

Az Axios értesülései szerint az amerikai tárgyalók, Steve Witkoff és Jared Kushner kapcsolatban álltak Ghalibaffal, aki Irán egyik legbefolyásosabb politikusa, és kulcsszerepet játszhat egy esetleges megállapodásban. A háttérben zajló egyeztetések jelentősége azért is kiemelt, mert korábban komoly katonai eszkaláció fenyegetett. Trump ultimátumot adott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására, ellenkező esetben súlyos csapásokat helyezett kilátásba. Az iráni válaszlépések szintén súlyos következményekkel fenyegettek, ami megrázta az energiapia­cokat.