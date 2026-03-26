Már az időpont is megvan: ekkor érkezik Budapestre JD Vance

Trump már korábban is kiállt Orbán mellett: közösségi oldalán „erős és sikeres vezetőként” méltatta a magyar kormányfőt, és szavazásra buzdította a választókat. Ez a fajta nyílt politikai támogatás szokatlan az amerikai diplomáciában, amely hagyományosan kerüli más országok belpolitikájába való közvetlen beavatkozást.

A kiszivárgott dokumentum szerint Washington és Budapest kapcsolata az elmúlt időszakban új szintre lépett. A korábbi, konfliktusos viszonyt felváltotta egy „eredményközpontú partnerség”, amely a védelem, a gazdaság és az energia területén is szorosabb együttműködést céloz.

A háttérben szélesebb geopolitikai szempontok is megjelennek. Az amerikai értékelés szerint a két ország együttműködése kulcsszerepet játszhat Európa jövőjében, különösen a nagyhatalmi verseny és a kontinens előtt álló kihívások – például a migráció – kezelésében.

A látogatás jelentőségét növeli, hogy ilyen szintű amerikai jelenlétre legutóbb George W. Bush 2006-os budapesti útja során volt példa.

