jd vance április politico washington donald trump budapest orbán viktor

Már az időpont is megvan: ekkor érkezik Budapestre JD Vance

2026. március 26. 06:03

Amerikai alelnöki vizit a kampány hajrájában – Washington üzent Budapestnek.

Alig néhány nappal az április 12-i országgyűlési választás előtt Budapestre látogat JD Vance – írta meg a Politico egy kiszivárgott amerikai külügyi dokumentum alapján. A tervek szerint az amerikai alelnök április 7–8-án érkezik Magyarországra.

A látogatás időzítése önmagában is figyelemre méltó: ilyen magas rangú amerikai politikus ritkán jelenik meg közvetlenül egy választás előtt. A dokumentum szerint a vizit célja a kétoldalú kapcsolatok erősítése, ugyanakkor a háttérben egyértelműen kirajzolódik a Donald Trump vezette adminisztráció politikai irányvonala, amely nyíltan támogatja Orbán Viktor újraválasztását.

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Trump már korábban is kiállt Orbán mellett: közösségi oldalán „erős és sikeres vezetőként” méltatta a magyar kormányfőt, és szavazásra buzdította a választókat. Ez a fajta nyílt politikai támogatás szokatlan az amerikai diplomáciában, amely hagyományosan kerüli más országok belpolitikájába való közvetlen beavatkozást.

A kiszivárgott dokumentum szerint Washington és Budapest kapcsolata az elmúlt időszakban új szintre lépett. A korábbi, konfliktusos viszonyt felváltotta egy „eredményközpontú partnerség”, amely a védelem, a gazdaság és az energia területén is szorosabb együttműködést céloz.

A háttérben szélesebb geopolitikai szempontok is megjelennek. Az amerikai értékelés szerint a két ország együttműködése kulcsszerepet játszhat Európa jövőjében, különösen a nagyhatalmi verseny és a kontinens előtt álló kihívások – például a migráció – kezelésében.

A látogatás jelentőségét növeli, hogy ilyen szintű amerikai jelenlétre legutóbb George W. Bush 2006-os budapesti útja során volt példa. 

Összesen 41 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kakukk_madar
2026. március 26. 08:07
Jelzés értékű: hagyjátok abba a választások eredményének megkérdőjelezését. Egyébként is minden a demokrata deep state boszorkánykonyhájába készül. (a német CDU-SPD is oda van bekötve)
timurida
2026. március 26. 08:06
szantofer 2026. március 26. 07:55 "Ez beavatkozás a magyar belpolitikába, amely súlyosan sérti a választások tisztaságát. Ezért a Szuverenitás Védelmi Hivatal - alias AVH - tiltakozását fejezte ki és a kormány azonnali beavatkozását követeli." Savanyú a szőlő? Igen, mennyivel egyszerűbb lenne a dolgotok, ha Kamala lenne az USA elnöke. Régi szép idők, amikor az USA magyarországi nagykövetei brüsszellel együtt köpködték a magyar kormányt. És a magyarországi ellenzék a Szabadság térre a nagykövetségre járt eligazításra és szépen jöttek a dollárok...
timurida
2026. március 26. 08:02
benito 2026. március 26. 07:47 ukrajna a mai állapotában közvetlen katonai veszélyt jelent Magyarországra. Ha a papírformát nézzük, ukrajna katonai eszközökkel már több esetben is megtámadott NATO tagországot: 1. Németországot az Északi-Áramlat felrobbantásával 2. Lengyelországot rakétával Mindkét esetben a NATO 4. és 5. cikkelyének megfelelő fokozatos válaszlépéseket kellett volna életbe léptetni. Ehhez képest az Északi-Áramlat kérdésében MÉG VIZSGÁLAT SEM INDULT. ukrajna sokkal nagyobb katonai veszély, mint Oroszország. A brüsszeli neonáciknak ukrajna a szövetségese és nem Magyarország. Sajnos ez a helyzet.
szantofer
2026. március 26. 07:55
Ez beavatkozás a magyar belpolitikába, amely súlyosan sérti a választások tisztaságát. Ezért a Szuverenitás Védelmi Hivatal - alias AVH - tiltakozását fejezte ki és a kormány azonnali beavatkozását követeli.
