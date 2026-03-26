Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
03. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Nemzeti Választási Iroda április Magyarország külképviselet választás

Erről minden magyarnak tudnia kell: fontos időpont jár le egy hét múlva

2026. március 26. 05:45

Ketyeg az óra – tízezrek döntöttek már, de a hajrá még hátravan.

2026. március 26. 05:45
null

 Még egy hétig, jövő csütörtök délután 4 óráig lehet kérni a külképviseleti névjegyzékbe vételt, valamint az átjelentkezéssel szavazást az országgyűlési választásra. A látássérültek Braille-szavazósablont igényelhetnek még egy hétig.

Azoknak a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgároknak, akik a szavazás napján, április 12-én külföldön tartózkodnak és a 151 külképviselet valamelyikén akarnak élni választójogukkal, a Nemzeti Választási Irodától (NVI) kell kérniük felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe április 2-án 16 óráig. A határidő jogvesztő. A kérelem benyújtható elektronikus úton, vagy személyesen illetve kézbesítési meghatalmazottal eljuttatható bármely helyi választási irodába (polgármesteri hivatalba).

Eddig több mint 67 ezren jelezték, hogy külföldön akarnak szavazni, négy évvel ezelőtt egy héttel a határidő lejárta előtt 45 ezren szerepeltek a külképviseleti névjegyzékben, ahol a szavazás napján végül 65 ezren voltak.

A külképviseleteken szavazók ugyanazokon a szavazólapokon voksolhatnak, mint Magyarországon: egyéni jelöltre és pártlistára, illetve nemzetiségi listára. A külföldi szavazás helyszíne április 2-ig módosítható, míg április 8-ig kérhető a visszavétel a lakóhely szerinti szavazókörbe. Az időeltolódás miatt az amerikai kontinensen már a választást megelőző napon, szombaton tartják a voksolást.

Azok a választópolgárok, akik a választás napján nem tartózkodnak lakóhelyükön, átjelentkezéssel más településen is leadhatják szavazatukat, így nem szükséges hazautazniuk. Ez a lehetőség a mozgásukban korlátozottak számára is biztosítja a részvételt. Eddig több mint 145 ezren jelezték, hogy nem a lakóhelyükön kívánnak szavazni.

A kérelmeket április 9-én 16 óráig lehet benyújtani személyesen vagy elektronikusan. A részletes információk és a pontos helyszínek a valasztas.hu oldalon érhetők el.

(MTI)

Nyitókép forrása: Veres Nándor/MTI

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!