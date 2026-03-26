Erről minden magyarnak tudnia kell: fontos időpont jár le egy hét múlva

Azok a választópolgárok, akik a választás napján nem tartózkodnak lakóhelyükön, átjelentkezéssel más településen is leadhatják szavazatukat, így nem szükséges hazautazniuk. Ez a lehetőség a mozgásukban korlátozottak számára is biztosítja a részvételt. Eddig több mint 145 ezren jelezték, hogy nem a lakóhelyükön kívánnak szavazni.

A kérelmeket április 9-én 16 óráig lehet benyújtani személyesen vagy elektronikusan. A részletes információk és a pontos helyszínek a valasztas.hu oldalon érhetők el.

(MTI)