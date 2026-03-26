Erről minden magyarnak tudnia kell: fontos időpont jár le egy hét múlva

Még egy hétig, jövő csütörtök délután 4 óráig lehet kérni a külképviseleti névjegyzékbe vételt, valamint az átjelentkezéssel szavazást az országgyűlési választásra. A látássérültek Braille-szavazósablont igényelhetnek még egy hétig.
Ezt is ajánljuk a témában
Csak mellébeszélni és hazudozni tud a Tisza-vezér.
Azoknak a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgároknak, akik a szavazás napján, április 12-én külföldön tartózkodnak és a 151 külképviselet valamelyikén akarnak élni választójogukkal, a Nemzeti Választási Irodától (NVI) kell kérniük felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe április 2-án 16 óráig. A határidő jogvesztő. A kérelem benyújtható elektronikus úton, vagy személyesen illetve kézbesítési meghatalmazottal eljuttatható bármely helyi választási irodába (polgármesteri hivatalba).
Eddig több mint 67 ezren jelezték, hogy külföldön akarnak szavazni, négy évvel ezelőtt egy héttel a határidő lejárta előtt 45 ezren szerepeltek a külképviseleti névjegyzékben, ahol a szavazás napján végül 65 ezren voltak.
A külképviseleteken szavazók ugyanazokon a szavazólapokon voksolhatnak, mint Magyarországon: egyéni jelöltre és pártlistára, illetve nemzetiségi listára. A külföldi szavazás helyszíne április 2-ig módosítható, míg április 8-ig kérhető a visszavétel a lakóhely szerinti szavazókörbe. Az időeltolódás miatt az amerikai kontinensen már a választást megelőző napon, szombaton tartják a voksolást.
Ezt is ajánljuk a témában
Azok a választópolgárok, akik a választás napján nem tartózkodnak lakóhelyükön, átjelentkezéssel más településen is leadhatják szavazatukat, így nem szükséges hazautazniuk. Ez a lehetőség a mozgásukban korlátozottak számára is biztosítja a részvételt. Eddig több mint 145 ezren jelezték, hogy nem a lakóhelyükön kívánnak szavazni.
A kérelmeket április 9-én 16 óráig lehet benyújtani személyesen vagy elektronikusan. A részletes információk és a pontos helyszínek a valasztas.hu oldalon érhetők el.
(MTI)
Nyitókép forrása: Veres Nándor/MTI