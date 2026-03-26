03. 26.
csütörtök
külföldi befolyásolás tisza párt ukrajna

Elképesztő dolog derült ki Magyar Péterről – Vajon miért hallgat az ukránok botrányos beavatkozásáról?

2026. március 26. 05:31

Miközben a Tisza-vezér mindenféle bizonyíték nélkül orosz, amerikai és izraeli beavatkozásról beszél, addig egy dologról nagyon hallgat. Magyar Péter eddig még egyetlen egyszer sem hívta fel a figyelmet arra, hogy Ukrajna valóban beavatkozik a magyar választási folyamatba. Mi lehet ennek az oka?

Kovács András
A 2026-os országgyűlési választási kampány egyik legélesebb témájává vált a külföldi beavatkozás kérdése vált. Az elmúlt napokban a tiszás ügynökbotrány napvilágra kerülésével lett teljesen világos, hogy Ukrajna aktív beavatkozást folytat a választási kampányba. Magyar Péter pedig valamit nagyon titkol. 

Magyar Péter mélyen hallgat az ukránok beavatkozásáról
Hatalmas lebukás

Hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen: a szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a sztoriban – tudta meg a Mandiner. Lapunk titokzatos e-mailt kapott egy magát Negyedik Hatalmi Ágnak nevező feladótól. A levélből és a csatolmányként elküldött hangfelvételből kiderül, hogy:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron
  • A külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal.
  • Panyi megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter beszélgetéseit.
  • Panyi Szabolcs nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával.
  • Panyi Szabolcsnak állítása szerint hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem.

Panyi Szabolcs nem kívülállóként bukkan fel a történetben, hanem a Tisza Párt egyik legbelső köreihez kötődő szereplőként, aki nemcsak kapcsolatokat ápol, hanem már a hatalomgyakorlás részleteiről beszél – arról, hogy ki maradhat, ki kerülhet pozícióba, és kit rúgjanak ki.

Orbán Anita neve ebben a rendszerben nem mellékszál, hanem kulcspont: a kapcsolat, amely összeköti a Tisza politikai ambícióit és azt a közeget, amelyben Panyi mozog. Ha egy magát függetlennek nevező szereplő ilyen közelségben van egy miniszterjelölthöz, miközben külföldi kapcsolatokkal kérkedik, és a jövőbeli állami működésről beszél, akkor az már nem a sajtó és a politika határán egyensúlyozó helyzet, hanem egyértelmű összefonódás.

 

Az ukrán nagykövetségre és az ukránoknak dolgoztak a Tisza Párt informatikusai

Ezzel párhuzamosan látott napvilágot, hogy a nemzetbiztonsági bizottság részlegesen feloldotta azon jelentését, amely a Direkt36 által emlegetett, a Tisza Párthoz köthető informatikusokat érinti. A jelentés lényege, röviden:

Ezt is ajánljuk a témában

1. A Direkt36 által emlegetett, Tisza Pártnak dolgozó két informatikusnál egy 2025-ös, NMHH-hoz érkezett bejelentés nyomán tartott házkutatást a rendőrség. A házkutatás során adathordozókat és illegális haditechnikai eszközöket foglaltak le. A rendőrség ezért jelenleg haditechnikai eszközök gyártásának gyanújával nyomoz ellenük. 

2. A felderítés során kiderült, hogy a Tisza Pártnak dolgozó két informatikus ukrán kapcsolatokkal rendelkezett, az ukránoknak dolgoztak, és rendszeres kapcsolatban álltak a budapesti ukrán nagykövetséggel, amely komoly nemzetbiztonsági kockázatot vet fel. 

3. Mindkét, egykor a Tisza Párt megbízásában álló érintett már régóta a hatóságok látókörében van. Az egyik érintett, M.T. ellen korábban többször indult büntetőeljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt. A másik érintettet, H.D. egy külföldi titkosszolgálati személy irányította. 2023-ban Kijevben kapcsolatba került az IT Army of Ukraine képviselőivel, később titkosított csatornákon kommunikált velük. Hackercsoportokkal is együttműködött és műveleteket hajtott végre Ukrajna érdekében. 

4. H.D. és M.T. közösen kémszoftverek és speciális eszközök beszerzésén dolgozott, miközben több külföldi, titkosszolgálati kapcsolatuk is volt.
 

Magyar Péter semmilyen bizonyítékot nem mutatott be

Magyar Péter a napvilágra került tényekkel kapcsolatban a megszokott taktikájához folyamodott, és teljesen másról beszélt. A Tisza-vezér a külföldi befolyásszerzés kapcsán több alkalommal is azt állította, hogy külső erők próbálhatják befolyásolni a magyar választások kimenetelét. A politikus elsősorban Oroszország szerepét hangsúlyozta, kijelentései azonban nemcsak politikai vitát, hanem komoly kérdéseket is felvetettek arról, mennyire tekinthetők megalapozottnak ezek az állítások. Magyar többször utalt arra, hogy a kormánypárt, vagyis a Fidesz csak „összehangolt csalások és orosz beavatkozás” révén őrizheti meg hatalmát, és azt is felvetette, hogy dezinformációs kampányok, sőt akár titkosszolgálati eszközök is szerepet kaphatnak a választási küzdelemben. 

Ezekkel az állításokkal szemben azonban mindeddig nem kerültek nyilvánosságra olyan konkrét, ellenőrizhető bizonyítékok, amelyek egyértelműen alátámasztanák az orosz beavatkozás tényét a magyar választási folyamatban.

Szakértők szerint fontos különbséget tenni a potenciális kockázatok és a bizonyított események között. Nemzetközi példák – különösen korábbi amerikai és európai választások kapcsán – valóban igazolják, hogy az orosz dezinformációs műveletek létező jelenséget jelentenek, ugyanakkor ezek a precedensek önmagukban nem bizonyítják, hogy Magyarországon is konkrét, szervezett beavatkozás zajlana. 

Magyar Péter kijelentései így sokak szemében inkább politikai figyelmeztetésként vagy kampányüzenetként értelmezhetők, semmint tényeken alapuló állításként.

Magyar Péter az orosz mellett amerikai és izraeli beavatkozásra is tett utalást. Az utóbbi esetekben sem mutatott be semmilyen kézzelfogható bizonyítékot. A külföldi beavatkozás kapcsán érdekes módon egyedül az esetleges ukrán beavatkozásról nem beszélt egyszer sem. Mindennek teljesen érthető oka van, mivel mára konkrét bizonyítékok vannak arra nézve, hogy az ukránok teljesen behálózták a Tisza Pártot. 

Így épültek be az ukránok Magyar Péter köré

Az ukránok Tiszába való beépülését bizonyítja az is, hogy a Tisza applikációját is ukránok fejlesztették, tesztelték, és mind a 200 ezer tiszás adata Kijevben landolt. Ráadásul Tseber Roland Ivanovics ukrán kém intézte, szervezte Magyar Péter kijevi útját. Mára köztudott, hogy az ukránoknak azért érdeke befolyás alá venni a Tiszát, mert a kormányváltást akarják, hiszen 

a jelenlegi Orbán-kormány nem engedi be az EU-ba Ukrajnát, nem ad pénzügyi, katonai támogatást Ukrajnának, és a rezsicsökkentés fenntarthatósága érdekében nem hajlandó leválni az orosz energiáról sem.

Az ukrán nyomásgyakorlást mutatják Zelenszkij fenyegetései is, maga az ukrán elnök mondta ki például, ha Magyarország tovább akadályozza a 90 milliárd eurós EU-hitelt, akkor megadja a katonáinak Orbán Viktor címét. Azóta Ukrajnában újabb és újabb forgatókönyv terjed a miniszterelnök elleni lehetséges merényletről. Azt is elismerte, hogy 

Ukrajnában senkinek sem áll szándékában visszaállítani az orosz kőolaj tranzitját. 

Kijelentette, Orbán és Fico sohasem mondott köszönetet Ukrajnának, ellenben mindig csak arról beszélnek, hogy Kijev mivel tartozott nekik. Az ukrán elnök ezzel nyíltan elismerte, hogy nem technikai, hanem politikai okokból tartják fenn a kőolajblokádot. Az ukránok ráadásul, azután, hogy leállították a Barátság-vezetéket, több alkalommal is támadás alá vették a Török Áramlatot, ezzel is nyomást gyakorolva a magyar kormányra.

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
angie1
2026. március 26. 08:02
Mert az mellette avatkozik be, mint New York, Merz, az ukrán korrupt maffia, és a brüsszeli korrupt maffia!
benito
2026. március 26. 07:55
mihint 2026. március 26. 07:44 "A sötét középkor mint a normalitásra épülő világrend." A sötétség a fejekben van raszpi, nem a középkorban, rávilágítasz a probléma lényegére. Folytasd a hülyeséget. Az inkvizíciót kimondottan Giordano Bruno miatt hozták létre.
herbert
2026. március 26. 07:50
Matolcsy Ádám legértékesebb vagyontárgyait Budapestről Dubajba szállíttatja át – értesült több, egymástól független forrásból a 444. A lap azt írja, hogy a szállítást egy logisztikában és szállítmányozásban tapasztalt magyar vállalat intézi. A drága vintage autókat, bútorokat és egyéb vagyontárgyakat vasúti konténereken indították az Emirátusok irányába, de az ingóságok érkeztetésében külföldi partner is részt vesz – állítja a lap. A konténereket feltehetően valamelyik európai kikötőben rakják hajóra, és juttatják el a végcélig.
mihint
2026. március 26. 07:44
"A sötét középkor mint a normalitásra épülő világrend." A sötétség a fejekben van raszpi, nem a középkorban, rávilágítasz a probléma lényegére.
