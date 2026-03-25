Megtalálták Brüsszelben Orbán ellenfelét: nyíltan kimondták, a segítségével akarják megtörni Magyarország ellenállását

Pascal Canfin, a francia Renew EP-képviselő szerint az EU-nak Mario Draghit kellene megbízni az egységes piac reformjának politikai konszenzusának megteremtésével, hogy áttörje a tagállami ellenállást és előmozdítsa a mélyebb integrációt – írja a Politico.

Canfin hangsúlyozta: a 27 tagállam közötti egyhangúság elvárása akadályozza a haladást, külön kiemelve Orbán Viktor magyar miniszterelnök gyakori vétóit és blokkolását. Szerinte csak egy „koalícióra hajlandók” csoportja viheti előre az ügyet, főként a védelempolitika, az energia és a pénzügyek terén.