Megtalálták Brüsszelben Orbán ellenfelét: nyíltan kimondták, a segítségével akarják megtörni Magyarország ellenállását

Tombolnak Brüsszelben: megváltozott a terv, még a választás előtt Magyarországra támadnának
Nem tűri az ellentmondást az Európai Unió.
Újabb szintre kapcsolt az Európai Unió.
Pascal Canfin, a francia Renew EP-képviselő szerint az EU-nak Mario Draghit kellene megbízni az egységes piac reformjának politikai konszenzusának megteremtésével, hogy áttörje a tagállami ellenállást és előmozdítsa a mélyebb integrációt – írja a Politico.
Canfin hangsúlyozta: a 27 tagállam közötti egyhangúság elvárása akadályozza a haladást, külön kiemelve Orbán Viktor magyar miniszterelnök gyakori vétóit és blokkolását. Szerinte csak egy „koalícióra hajlandók” csoportja viheti előre az ügyet, főként a védelempolitika, az energia és a pénzügyek terén.
Az eltérő nemzeti érdekek miatt felmerülhet egy többsebességes Európa kialakítása is
– írja a lap.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor