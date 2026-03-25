Tombolnak Brüsszelben: megváltozott a terv, még a választás előtt Magyarországra támadnának

Megremegett a Birodalom: szorul a hurok Magyar Péter nyaka körül, már Brüsszelben is a kémbotrányukkal foglalkoznak
Még az Euractiv sem hagyhatta szó nélkül az ügyet.
Nem tűri az ellentmondást az Európai Unió.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök az EU egyik legmegosztóbb szereplőjévé vált, miután blokkolta az Ukrajnának szánt uniós hitelt és kormányát oroszbarát kapcsolatokkal vádolják – írja az El País.
A cikk kiemeli, hogy Szijjártó Péter külügyminisztert is érintő kémkedési ügy miatt fokozódott a feszültség Brüsszellel, ahol számos vezető bírálta Orbánt a legutóbbi csúcson. Domènec Ruiz Devesa volt EP-képviselő szerint Orbán nyíltan megsérti az európai együttműködés elvét, míg Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter a szolidaritás elleni támadásnak nevezte lépéseit.
Az EU különböző jogi és pénzügyi eszközöket mérlegel Budapest ellen, miközben közelednek a nehéz magyar választások
Ezt is ajánljuk a témában
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: BENJAMIN CREMEL / POOL / AFP