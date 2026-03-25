Tombolnak Brüsszelben: megváltozott a terv, még a választás előtt Magyarországra támadnának

Orbán Viktor magyar miniszterelnök az EU egyik legmegosztóbb szereplőjévé vált, miután blokkolta az Ukrajnának szánt uniós hitelt és kormányát oroszbarát kapcsolatokkal vádolják – írja az El País.

A cikk kiemeli, hogy Szijjártó Péter külügyminisztert is érintő kémkedési ügy miatt fokozódott a feszültség Brüsszellel, ahol számos vezető bírálta Orbánt a legutóbbi csúcson. Domènec Ruiz Devesa volt EP-képviselő szerint Orbán nyíltan megsérti az európai együttműködés elvét, míg Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter a szolidaritás elleni támadásnak nevezte lépéseit.