Megremegett a Birodalom: szorul a hurok Magyar Péter nyaka körül, már Brüsszelben is a kémbotrányukkal foglalkoznak

Elszakadt a cérna Szijjártónál: kiderült, hogy működne Ukrajna érdekében a tiszás magyar külügyi tárca (VIDEÓ)
Hiába a nyomásgyakorlás, hiába a titkosszolgálati akciók, a kormány nem adja fel a magyar nemzeti érdeket.
Még az Euractiv sem hagyhatta szó nélkül az ügyet.
Egyre nagyobb bajban van a Tisza Párt, hiszen már az Euractiv is Panyi Szabolcs kémbotrányával foglalkozik.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn döbbenetesnek nevezte a Mandiner friss cikkét, miszerint „egy magyar újságíró aktív közreműködésével hallgatta le egy vagy több külföldi titkosszolgálat”. A külgazdasági és külügyminiszter ismertette,
hogy külföldi titkosszolgálatok egy magyar újságíró, Panyi Szabolcs közreműködésével hallgatták le őt,
amit Magyarország szuverenitása elleni komoly támadásként értékelt. Kiemelte, az eset egyértelműen beavatkozási kísérlet a magyar parlamenti választási folyamatba. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy az ügy különösen aggasztó, ugyanis az érintett újságíró kapcsolatban áll a Tisza Párt belső köreivel.
Jól példázza az ügy súlyát, hogy még Brüsszelben is foglalkoznak vele. A lap beszámolt arról is, hogy a magyar külügyminiszter leszögezte, több, nem uniós kollégáival is rendszeresen tartja a kapcsolatot, az EU Tanács ülései előtt és után is.
Az Euractiv arról is beszámolt, hogy a kiszivárgott felvétel szerint a tiszás ügynökbotrány főszereplőjének, Panyi Szabolcsnak állítása szerint szoros kapcsolatai vannak Orbán Anitával, és „politikai változás esetén hozzáférhet a külügyminisztérium információihoz.”
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert