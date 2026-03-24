Tisza Párt tiszás kémbotrány Brüsszel Panyi Szabolcs kémbotrány Magyar Péter Szijjártó Péter

Megremegett a Birodalom: szorul a hurok Magyar Péter nyaka körül, már Brüsszelben is a kémbotrányukkal foglalkoznak

2026. március 24. 15:31

Még az Euractiv sem hagyhatta szó nélkül az ügyet.

2026. március 24. 15:31
Egyre nagyobb bajban van a Tisza Párt, hiszen már az Euractiv is Panyi Szabolcs kémbotrányával foglalkozik.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn döbbenetesnek nevezte a Mandiner friss cikkét, miszerint „egy magyar újságíró aktív közreműködésével hallgatta le egy vagy több külföldi titkosszolgálat”. A külgazdasági és külügyminiszter ismertette,

Tarr Zoltán egy kincs: a Politico kérdésére kikotyogta Magyar Péter egyik legféltettebb titkát

Tarr Zoltán egy kincs: a Politico kérdésére kikotyogta Magyar Péter egyik legféltettebb titkát
hogy külföldi titkosszolgálatok egy magyar újságíró, Panyi Szabolcs közreműködésével hallgatták le őt,

amit Magyarország szuverenitása elleni komoly támadásként értékelt. Kiemelte, az eset egyértelműen beavatkozási kísérlet a magyar parlamenti választási folyamatba. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy az ügy különösen aggasztó, ugyanis az érintett újságíró kapcsolatban áll a Tisza Párt belső köreivel.

Jól példázza az ügy súlyát, hogy még Brüsszelben is foglalkoznak vele. A lap beszámolt arról is, hogy a magyar külügyminiszter leszögezte, több, nem uniós kollégáival is rendszeresen tartja a kapcsolatot, az EU Tanács ülései előtt és után is.

Az Euractiv arról is beszámolt, hogy a kiszivárgott felvétel szerint a tiszás ügynökbotrány főszereplőjének, Panyi Szabolcsnak állítása szerint szoros kapcsolatai vannak Orbán Anitával, és „politikai változás esetén hozzáférhet a külügyminisztérium információihoz.” 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
belbuda
2026. március 24. 16:46
Robokuty,orosz-ügynök.Gratulálok! 🍊🇸🇮🤮🍊🇸🇮🤮🍊🇸🇮🤮🍊🇸🇮
0
4
Szuperszig
2026. március 24. 16:41
Aztán mi, bánatos fostalicska? Mesélj már légyszi! De a mesében legyen benne: - vadkacsa . aranyhal - pegazus - termesztett marha, gaznak kinéző napraforgó, vastag és kemény TV paprika - Nagyvárda, csornai Csongrád, - Szegeden született Babits és J.A. - gráczi idegosztály asszonyveréssel - Assad gépe Ferihegyen - 2.000 kémtollas ügynök - Több ezer zsák vietnami, aki zsákos krumpli és hagyma nagykereskedő - "Én ahhoz nem nyúltam" feliratú tálca - "Én azt nem kúrtam" feliratú franciaágy Bővüljön a lista, száradjon a tisza! De inkább adjatok egy kis repülősót a "tiszásoknak".!! Akinek van kedve, bővítse a listát és adja tovább.
4
0
pot_ember
2026. március 24. 16:31
Ez egy EU-s projekt lett volna, csak valakik nem akarták ezért megelőző csapásként tájékoztatták a sajtót (Mandinert). Külföldi szolgálatok buktattak már meg kormányt (Ausztria), akkor a lejáratás, rágalmazás sikeres volt. Az eset azt mutatja, hogy az EU-s elit kezdi elveszteni befolyását, hatalmát. Már egy ilyen projektet sem tudnak levezényelni gond nélkül mert nincs teljes egyetértés vagy közös érdek. Az eset után meg fog rendülni a bizalom az Eu-s intézmények iránt illetve a tagállamok egymás közti bizalma is meginog, mert soha nem lehet majd tudni kinek áll majd érdekében megbuktatni valamelyik nem tetsző kormányt a precedens már megvan. Az EU-nak ebben a formában vége.
8
0
19Vs1...
2026. március 24. 16:29
Mantinka 2026. március 24. 16:14 Megremegett a Birodalom: szorul a hurok szijjártó nyaka körül. Sakk- matt . Veled leülnék sakkozni . Adok egy vezér előnyt .
11
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!