Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
03. 23.
hétfő
magyar újságíró Brüsszel Ukrajna újságíró Szijjártó Péter Európai Unió

Elszakadt a cérna Szijjártónál: kiderült, hogy működne Ukrajna érdekében a tiszás magyar külügyi tárca (VIDEÓ)

2026. március 23. 09:23

Hiába a nyomásgyakorlás, hiába a titkosszolgálati akciók, a kormány nem adja fel a magyar nemzeti érdeket.

2026. március 23. 09:23
null

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn döbbenetesnek nevezte a Mandiner friss cikkét, miszerint „egy magyar újságíró aktív közreműködésével hallgatta le egy vagy több külföldi titkosszolgálat”.

„Most, hogy mi a jogi meghatározása annak, ha egy magyar állampolgár ilyen típusú kapcsolatot tart fenn egy külföldi titkosszolgálattal, azt nem tudom, de ami durva az az, hogy ez a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró a Tisza Párt legbelső köreihez tartozik.

Ez a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró, Orbán Anita barátja”

– mondta a minisztérium közleménye szerint.

„Ez a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró dönthetné el, hogy kik dolgozzanak egy Tisza párti külügyminisztériumban, és férhetne hozzá mindenfajta anyagokhoz egy Tisza párti külügyminisztériumban.

Ebből látszik, hogy hogyan épülne fel egy ukránbarát kormány ukránpárti külügyminisztériuma”

– tette hozzá. Szijjártó Péter ugyanakkor leszögezte, hogy hiába a nyomásgyakorlás, hiába a titkosszolgálati akciók, a kormány nem adja fel a magyar nemzeti érdeket.

„Továbbra is harcolunk azért, hogy Magyarországot ne tudják háborúba vinni. Továbbra is világossá tesszük, hogy a magyar emberek pénzét nem engedjük Ukrajnába vinni, nem engedjük, hogy az ukránok bejöjjenek az Európai Unióba és továbbra is harcolunk az olcsó energiáért. Április 12-én pedig a magyarok eldönthetik, hogy békében és biztonságban akarnak-e élni”összegzett.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

galancza-2
2026. március 23. 11:56
Folytatás! A feketeöves fideszes lentulai is elismerte pár napja a hajdú-sóban,hogy nagyon sok szavazó nem köthető konkrétan pártokhoz. Tehát ez is azt erősíti hogy sajnos rengetegen még nem döntöttek hogy hova szavaznak,és ezek 99%-a nem néz,olvas, hallgat fideszes médikat. Mert azok unalmasak,Hiába írjáknagyjából a valóságot,de nem indokolják meg közérthetően hogy mit miért írnak,mondanak. És bizony sokszor hallgatnak olyan valós problémákról,amikre igenis jogosan kiváncsiak az emberek. Péter! Bármennyire e, hiszed el de ez a szomorú valóság. Abban bizhatunk hogy végül talán mégis sokan megijednek az utolsó pillanatban poloskától. A Fidesz ugyan jókat mond a kampányban, de rettenetesen egysíkú a mondanivaló. 10-20 évvel ezelőtti stílusban kommunikástok OV-val az élen.Azon pedig rég túllépett a szavazók többsége. Péter! Bármennyire fáj és kényelmetlen de igeneis monden nap 2 órás interjúkat kéne adnotok a poloskás médiáknak közérthető stílusban.Amilyen barmok,még várnak is benneteket.
galancza-2
2026. március 23. 11:47
Tisztelt Szijjártó Péter! Az a döbbenet hogy Te meg vagy döbbenve a "magyar" firkász viselkedésén. Semmi döbbeneteset nem csinált a poloskás firkász. Mert ő soha sem volt magyar nemzetiságű, ahogy poloska,orbi ancsi és elvtársaik sem. Sőt, ők kivétel nélkül magyar-kereszténygyűlölő komcsináci patkányok. Péter! Ezt mikor akarjátok végre felfogni? Tragikus volt látni amikor a parlamentben egy fletópárti patkány alaptalanul megvádolta pedofiliával semjént, akkor semjén valóban totáliasan meg volt döbbenve.És kövér is. Ezek után mit várjunk az átlagszavazóktól? Péter!Ha ti ennyire naívak vagytok 36 év után, akkor milyen alapon csodálkoztok azon hogy sok átlagember hisz poloskának? Hiába mondod azt hogy vilásossá tesziktek azt hogy miértrt küzd a Fidesz kormány, ha csak a saját médiáitokban mondjátok el.Mert ezeket csak a fix fidesz-szavazók nézik. Ez pedig kurva mssze van a többségtől. Hollik I. is elismerte higy nagyon sok az elbizonytalanod fideszes. Folyt.köv.
csulak
2026. március 23. 11:22
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
benito
2026. március 23. 11:19
timurida 2026. március 23. 10:58 • Szerkesztve benito Szóval el tudod mondani, hogy a külügyminiszer orosz kollégájával való telefonon történő beszélgetése miért botrány és miért lebukás? A beszélgetés témája a botrány. """Megértem, hogy ez furcsának hangozhat magyar konzervatívoktól, de a szociáldemokraták győzelmében reménykedünk, mivel ők az egyetlen racionális erő a szlovák politikában, akik külföldi befolyás nélkül működnek. Az összes többit gyakorlatilag Soros pénzeli. Ha az ellenzék nyer, az tragédia lenne a közép-európai együttműködésnek. Az is fontos, hogy a házelnök Danko Szlovák Nemzeti Pártja átlépje az 5 százalékos küszöböt. Reméljük, hogy sikerül nekik, de az egyetlen esély a koalíció folytatására, ha a kormányzó párt megnyeri a választást. A miniszterelnök Pellegrini itt volt tegnap, és azt mondta nekünk, hogy ha a ti miniszterelnökötök vendégül látná őt akár csak fél órára, az nagy segítség lenne a választások megnyeréséhez."""
