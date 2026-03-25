Bosszút esküdött Von der Leyen Ukrajna miatt: Magyarország elleni megtorlásra készül az Európai Bizottság

Összerezzentek Ukrajnában Orbán döntése után: most kezdik felfogni, nem volt okos húzás Magyarországgal packázni
Ez fájni fog nekik.
Már úgy kezelik Orbán Viktort, mint Vlagyimir Putyint.
Meglehetősen durva bejegyzést tett közzé az X-en szerdán az Európai Bizottság Orbán Viktor döntése miatt. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök szerdán bejelentette, a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállítások fokozatos leállítására tesz javaslatot, és az így nálunk maradó gázmennyiséget betároljuk.
„Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt. Mivel Ukrajna a Magyarországot ellátó Déli Áramlat gázvezetéket is támadja, tartalékolnunk kell.
Ezért az ukránok helyett a magyar gáztározókat töltjük fel”
– jelentette ki a kormányfő.
Orbán Viktor döntését követően néhány órával azonnal ellenségesen lépett fel az Európai Bizottság. „Az Ukrajna elleni agresszióért felelősöket felelősségre kell vonni. Ma javaslatot tettünk arra, hogy az EU legyen az Ukrajna elleni agressziós bűncselekményekkel foglalkozó különleges törvényszék alapító tagja” – írták.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP