Brüsszel Magyarország Ukrajna Ursula von der Leyen Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió

Bosszút esküdött Von der Leyen Ukrajna miatt: Magyarország elleni megtorlásra készül az Európai Bizottság

2026. március 25. 20:29

Már úgy kezelik Orbán Viktort, mint Vlagyimir Putyint.

2026. március 25. 20:29
null

Meglehetősen durva bejegyzést tett közzé az X-en szerdán az Európai Bizottság Orbán Viktor döntése miatt. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök szerdán bejelentette, a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállítások fokozatos leállítására tesz javaslatot, és az így nálunk maradó gázmennyiséget betároljuk.

„Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt. Mivel Ukrajna a Magyarországot ellátó Déli Áramlat gázvezetéket is támadja, tartalékolnunk kell.

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Ezért az ukránok helyett a magyar gáztározókat töltjük fel”

– jelentette ki a kormányfő.

Támadásba lendült az Európai Bizottság

Orbán Viktor döntését követően néhány órával azonnal ellenségesen lépett fel az Európai Bizottság. „Az Ukrajna elleni agresszióért felelősöket felelősségre kell vonni. Ma javaslatot tettünk arra, hogy az EU legyen az Ukrajna elleni agressziós bűncselekményekkel foglalkozó különleges törvényszék alapító tagja” – írták.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

Összesen 39 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csubszi
2026. március 25. 22:44
Na, hasznos idióta ballibsi kommentelők! Milyen érzés palimadárnak lenni, bolsevikok??? Nem veszitek észre, hogy hülyére vesznek a globalisták!
Csubszi
2026. március 25. 22:42
Mi meg úgy kezeljük Ursulát, Webert és Kallast, mint HItlert! Na és?
gytn
2026. március 25. 22:40
Sajnos most nagyon alacsony az EU-ban a gáztározók feltöltöttsége, és mivel akadozik az import, Ursula pár napja felszólította a tagállamokat, hogy minél hamarabb kezdjék el a következő évre a betárazást. Magyarország ezt elkezdte, Ursula örülhet. Ukrajna meg boldogan leszakadhat a véres gázról. Nem értem, mi itt a baj?
bondavary
2026. március 25. 22:39
Ursuláék teljesen Zelenszkij csicskái lettek. Persze ez nem Zelenszkij nagyságát jelenti, hanem azt, hogy a globalista pénzvilág vagy kilóra megvette, vagy hatékonyan zsarolja az EU vezetését. Ursuláék a tagállamok érdekeit félretéve teljesen alávetették magukat az ukrán érdekeknek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!