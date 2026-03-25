gáz Magyarország energia Ukrajna gázszállítás Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor

Összerezzentek Ukrajnában Orbán döntése után: most kezdik felfogni, nem volt okos húzás Magyarországgal packázni

2026. március 25. 17:59

Ez fájni fog nekik.

null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök szerdán bejelentette, a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállítások fokozatos leállítására tesz javaslatot, és az így nálunk maradó gázmennyiséget betároljuk.

„Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt. Mivel Ukrajna a Magyarországot ellátó Déli Áramlat gázvezetéket is támadja, tartalékolnunk kell.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

Ezért az ukránok helyett a magyar gáztározókat töltjük fel”

– jelentette ki a kormányfő.

Vlagyimir Omelcsenko, az ukrán Razumkov Központ energia- és infrastrukturális programjainak igazgatója kifejtette véleményét Magyarország válaszlépéséről, amely a gáz fokozatos leállítását eredményezi Ukrajna felé – írja a Világgazdaság. A szakértő kifejtette,hogy Magyarország messze nem Ukrajna elsődleges gázpartnere.

Omelcsenko szerint az ország teljes importjának kevesebb mint 20 százalékát tette ki.

Orbán Viktor intézkedése fokozatosan lép életbe, de ennek időtávja és ütemezése egyelőre nem ismert. A lap azonban megjegyezte: már január végén beszámoltak arról, hogy Zelenszkijnek nagyon vigyáznia kellene, milyen lépéseket tesz Magyarország ellen,

miután Ukrajna óránként akár majdnem félmillió köbméter gázt is kap Magyarországtól.

 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Lami66
2026. március 25. 18:17
Utána jön a villany lekapcs. Persze az se fogja izgatni öket meet jelentéktelen amit tőlünk kapnak. A lefoglalt pénzszállítós pénz se hiányzik nekik, mert az csak csepp a milliárdok tengerében. De aztán valahogy a nagy bagatellizálás után egyre idegesebben fenyegetöznek.
narancsliget
2026. március 25. 18:11
Érdekes a Lengyelek azt mondták ha innen nem megy gáz majd ők küldenek, a probléma csak annyi, hogy innen még ugyanúgy megy a gáz. Valszeg Beles kamuzott.
nemecsekerno-007-01
2026. március 25. 18:10
Nem a szendvics kicsi, hanem a pofátok nagy Zselé.
cinkegolyó
2026. március 25. 18:03
Mi az, hogy fokozatosan?
