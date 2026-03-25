Összerezzentek Ukrajnában Orbán döntése után: most kezdik felfogni, nem volt okos húzás Magyarországgal packázni

Fájhat Zelenszkij feje – kiderült, mekkorát üt Ukrajnán Orbán Viktor bejelentése
Kiderült, mennyi gázt bukhatnak el az ukránok.
Ez fájni fog nekik.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök szerdán bejelentette, a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállítások fokozatos leállítására tesz javaslatot, és az így nálunk maradó gázmennyiséget betároljuk.
„Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt. Mivel Ukrajna a Magyarországot ellátó Déli Áramlat gázvezetéket is támadja, tartalékolnunk kell.
Ezért az ukránok helyett a magyar gáztározókat töltjük fel”
– jelentette ki a kormányfő.
Vlagyimir Omelcsenko, az ukrán Razumkov Központ energia- és infrastrukturális programjainak igazgatója kifejtette véleményét Magyarország válaszlépéséről, amely a gáz fokozatos leállítását eredményezi Ukrajna felé – írja a Világgazdaság. A szakértő kifejtette,hogy Magyarország messze nem Ukrajna elsődleges gázpartnere.
Omelcsenko szerint az ország teljes importjának kevesebb mint 20 százalékát tette ki.
Orbán Viktor intézkedése fokozatosan lép életbe, de ennek időtávja és ütemezése egyelőre nem ismert. A lap azonban megjegyezte: már január végén beszámoltak arról, hogy Zelenszkijnek nagyon vigyáznia kellene, milyen lépéseket tesz Magyarország ellen,
miután Ukrajna óránként akár majdnem félmillió köbméter gázt is kap Magyarországtól.
