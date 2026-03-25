gáz magyarország Volodimir Zelenszkij döntés ukrajna orbán viktor

Fájhat Zelenszkij feje – kiderült, mekkorát üt Ukrajnán Orbán Viktor bejelentése

2026. március 25. 15:40

Kiderült, mennyi gázt bukhatnak el az ukránok.

2026. március 25. 15:40
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök szerdán bejelentette, a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítására tesz javaslatot, és az így nálunk maradó gázmennyiséget betároljuk.

„Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt. Mivel Ukrajna a Magyarországot ellátó Déli Áramlat gázvezetéket is támadja, tartalékolnunk kell. Ezért az ukránok helyett a magyar gáztározókat töltjük fel” – jelentette ki a kormányfő.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A videóüzenetből az is kiderült, hogy az intézkedés fokozatosan lép életbe, de ennek időtávja és ütemezése egyelőre nem ismert. Az viszont igen, és nyilvánosan követhető is, mennyi gázt szállít Magyarország Ukrajnának.

A Világgazdaság cikkében felidézte, hogy a kormányfő bejelentése nem a semmiből jött, ez egy újabb válaszlépés az ukrán olajblokádra. 

Orbán Viktor két napja Kecskeméten már előrevetítette, hogy le fogja állítani azt a gázszállítmányt is, ami rendszeresen Magyarország területén keresztül megy Ukrajnába.

 Ez most következett be.

Mint ismert, a Barátság-vezetéken január 27. óta nem érkezik orosz olaj se Magyarországra, se Szlovákiába, ami miatt a stratégiai készleteket is fel kellett törni. Mindezt tetézi a február végén kirobbant iráni háború, ami globális energiaválságot okozott.

Ennyi gázt buknak el az ukránok

Tóth Máté, az energiajogász posztjában arra hívta fel a figyelmet, hogy Beregdarócon ebben a pillanatban is 3,6 millió kilowattóra földgázt ad Magyarország az ukránoknak, ez nagyjából

340 ezer köbméternek felel meg óránként.

„Azok az ukránok, akik közben nem adják az olajunkat, titkosszolgálati akciót végeznek az országban, meg támadással fenyegetnek. Na ennek vége, Magyarország elzárja a gázt. Ha engem kérdeznek, éppen ideje volt. Majd megy újra, ha újra jön az olaj is” – kommentálta a kialakult helyzetet.

A gazdasági portál arra is rámutatott, fontos tudni, hogy némiképp ellentmondásos módon Ukrajna orosz gázt importál Magyarországról.

  • Ukrajnát 90 százalékban orosz gázzal látjuk el.
  • Ezenfelül az ukrán villamosenergia-import jelentős része – a legfrissebb adatok szerint februárban a teljes import közel fele, mintegy 49 százaléka – is Magyarországról érkezik.

Előbbit tehát most a kormány felszámolja, utóbbi viszont csak a legvégső esetben jöhet számításba. 

Tehát Zelenszkij elnök most egy jelentős gázforrást bukhat el, kérdés, mit okoz ez majd a mindennapokban. Mindenesetre Ukrajna aktívan igyekszik új importlehetőségeket feltárni – húzták alá az összeállításban.

Nyitókép: Javier SORIANO / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
goldie-2
2026. március 25. 15:55
Reméljük mihamarabb következik az áram.
neszteklipschik
•••
2026. március 25. 15:53 Szerkesztve
Elegánsabb lett volna azt mondani, hogy azért nem adunk földgázt, mert "ellehetetlenült" a szállítás. "Eltévedt orosz drónok" rongálták meg a vezetéket "saaaaajnoss". "Már dolgozunk a javításon", de az eltarthat akár évekig is. Ja és ide nem engedünk be egy darab ellenőrt se külföldről, hisz' nekünk mindent azonnal és bemondásra el kell hinnetek... 😎😎😎
fogas paduc
2026. március 25. 15:44
A Dunán percenként 1000 köbm víz folyik át. a mederkeresztmetszeten A Tiszán 50 köbm --- csak az összehasonlítás kedvéért....
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!