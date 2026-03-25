Fájhat Zelenszkij feje – kiderült, mekkorát üt Ukrajnán Orbán Viktor bejelentése

Tóth Máté, az energiajogász posztjában arra hívta fel a figyelmet, hogy Beregdarócon ebben a pillanatban is 3,6 millió kilowattóra földgázt ad Magyarország az ukránoknak, ez nagyjából
340 ezer köbméternek felel meg óránként.
„Azok az ukránok, akik közben nem adják az olajunkat, titkosszolgálati akciót végeznek az országban, meg támadással fenyegetnek. Na ennek vége, Magyarország elzárja a gázt. Ha engem kérdeznek, éppen ideje volt. Majd megy újra, ha újra jön az olaj is” – kommentálta a kialakult helyzetet.
A gazdasági portál arra is rámutatott, fontos tudni, hogy némiképp ellentmondásos módon Ukrajna orosz gázt importál Magyarországról.