Tarr Zoltán egy kincs: a Politico kérdésére kikotyogta Magyar Péter egyik legféltettebb titkát

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
Megkérdeztük az elemzőket: tudatos stratégia vagy felesleges túlmozgás a tiszás politikus nyilatkozata. Mutatjuk a választ.
Kapitány István már az első fontosabb interjújában elmondta, hogy leválnának az orosz energiáról. A Tisza Párt európai parlamenti képviselői pedig az EP-ben hatszor már meg is szavazták azt, de Magyar Péter nyilvánvalóan kerüli a kérdést, ezt így nem mondja ki. Ehhez képest Tarr Zoltán lenyilatkozta a brüsszeli Politikónak, a lap pedig meg is írta, hogy
Magyar Péter pártjának valójában az lesz a programja ha nyer, hogy rákényszeríti a MOL-t az orosz olajról való leválásra, sőt, még a MOL menedzsmentjét is „átalakítják.”
Valóban ez lenne a Tisza elnökének egyik „legféltettebb titka”? Tudatos stratégia vagy felesleges túlmozgás a fenti nyilatkozat? A Fidesz vagy a Tisza számára nagyobb kincs Tarr Zoltán? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!
„Ez a Tarr Zoltán egy kincs” – fogalmazott humorosan a fentiekre reagálva G. Fodor Gábor. Mint a XXI. Század Intézet startégiai igazgatója kifejtette: lehetséges ugyanakkor, hogy „van egy feladatmegosztás”, hogy
Tarr Zoltán elmondja Brüsszel felé, hogy nyugodjatok meg: a mi politikánk, a ti politikátok”,
csak a politikus „nem lát tovább azon a kérdésen, hogy már nem az a nyilvánosság van, hogy amit ott elmond, az ott marad, hanem itt bekerül a magyar politikai diskurzusba.”
„Ő úgy gondolja, hogy neki az a feladata – hiszen ő Brüsszelben van –, hogy megnyugtassa Brüsszelt, a birodalmat arra vonatkozóan, hogyha a Tisza Pártra tesznek, akkor jó lóra tesznek”
– tette hozzá az elemző.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP