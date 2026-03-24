G. Fodor Gábor Mesterterv országgyűlési választás 2026 Mráz Ágoston Sámuel

Tarr Zoltán egy kincs: a Politico kérdésére kikotyogta Magyar Péter egyik legféltettebb titkát

2026. március 24. 17:54

Megkérdeztük az elemzőket: tudatos stratégia vagy felesleges túlmozgás a tiszás politikus nyilatkozata. Mutatjuk a választ.

Kapitány István már az első fontosabb interjújában elmondta, hogy leválnának az orosz energiáról. A Tisza Párt európai parlamenti képviselői pedig az EP-ben hatszor már meg is szavazták azt, de Magyar Péter nyilvánvalóan kerüli a kérdést, ezt így nem mondja ki. Ehhez képest Tarr Zoltán lenyilatkozta a brüsszeli Politikónak, a lap pedig meg is írta, hogy 

Magyar Péter pártjának valójában az lesz a programja ha nyer, hogy rákényszeríti a MOL-t az orosz olajról való leválásra, sőt, még a MOL menedzsmentjét is „átalakítják.”

Valóban ez lenne a Tisza elnökének egyik „legféltettebb titka”? Tudatos stratégia vagy felesleges túlmozgás a fenti nyilatkozat? A Fidesz vagy a Tisza számára nagyobb kincs Tarr Zoltán? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

G. Fodor: Ez a Tarr Zoltán egy kincs

„Ez a Tarr Zoltán egy kincs” – fogalmazott humorosan a fentiekre reagálva G. Fodor Gábor. Mint a XXI. Század Intézet startégiai igazgatója kifejtette: lehetséges ugyanakkor, hogy „van egy feladatmegosztás”, hogy

Tarr Zoltán elmondja Brüsszel felé, hogy nyugodjatok meg: a mi politikánk, a ti politikátok”,

csak a politikus „nem lát tovább azon a kérdésen, hogy már nem az a nyilvánosság van, hogy amit ott elmond, az ott marad, hanem itt bekerül a magyar politikai diskurzusba.”

„Ő úgy gondolja, hogy neki az a feladata – hiszen ő Brüsszelben van –, hogy megnyugtassa Brüsszelt, a birodalmat arra vonatkozóan, hogyha a Tisza Pártra tesznek, akkor jó lóra tesznek”

– tette hozzá az elemző.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
gullwing
2026. március 24. 20:49
Ezt eddig is tudtuk hogy ezek hazaárulók, most már erről nyilatkoztak is...
nemenvagyoken
2026. március 24. 19:56
Amilyenek a szimpatizánsaik, olyanok a politikusaik is, és fordítva. Ennyi agyhalottat tényleg nehéz máshol egy rakáson találni. A hülye proli tapsikol és üvöltözik, hogy "árad a tisza", aztán ha majd jönne a drága üzemanyag, akkor ugyanez a hülye proli vinnyogna, hogy drágaság van.Ezek annyira hülyék, hogy fel sem fogják, mire mondanak igent, amikor a poloskáékat éltetik.
angie1
2026. március 24. 19:53
Ez a fogyatékos nálunk indul. Remélem Földesi taccsra vágja!
Simbaya
2026. március 24. 19:40
Tarr Zoli egy drága kincs, jó, ha van, de jobb, ha nincs
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!