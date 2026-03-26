Trey Nyoni Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Kerkezt őrültnek nevezték, Szoboszlait kinevették (VIDEÓ)

2026. március 26. 08:05

Rio Ngumoha és Trey Nyoni jellemezték csapattársaikat. A Liverpool magyarjai mindig szolgáltatnak beszédtémát.

Az egyik sportruházati cég játékos felkérésére a Liverpool két tinisztárja, Rio Ngumoha és Trey Nyoni állt rendelkezésre. A feladat lényege pofonegyszerű volt: valamennyi csapattársukat egyetlen szóval kellett jellemezniük. Míg Kerkez Milos esetében nagyon egyhangú volt a konszenzus, addig Szoboszlai Dominiknál némi félreértés után kitört a röhögés...

A két magyar, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos neve egyarént nagy derültséget keltett Liverpoolban (Fotó: MTI/AP/Ian Walton)

A Liverpool őrült magyarja

Amikor ugyanis Kerkez neve elhangzott, a két ifjú reménység egy emberként vágta rá, hogy „crazy”, vagyis „őrült”. Szoboszlai nevét viszont annyira furcsán ejtette a kérdező, hogy Ngumoháéknak meglepetten vissza kellett kérdezniük, hogy 

Kicsoda?!”

 – s amint leesett nekik a tantusz, nem tudták visszatartani a nevetést. A magyar válogatott csapatkapitánya végül az energikus és a sportos jelzőket kapta meg fiatal társaitól. 

Egy korszak vége a Mersey partján

Közben a szezon végén távozó klubikontól, Mohamed Szalahtól búcsúzkodnak a liverpooli drukkerek már jó előre. Az egyiptomi sztár keddi bejelentésére reflektálva osztott meg egy szívszorító fotót az ESPN, amelyen tisztán látható, hogy teljes generációváltás megy végbe a Vörösöknél: 

a Jürgen Klopp-féle 2019-es Bajnokok Ligája-győztes csapatból már csak hárman tagjai a mai együttesnek – s várhatóan ők sem sokáig már.

Szalah mellett a szintén a távozás szélén álló balbekkről, Andy Robertsonról, valamint a csapatkapitány Virgil van Dijkról van szó, ő húzhatja a legtovább, szerződése jövő nyáron jár le, de hosszabbítani szinte biztosan nem fognak már vele sem. Azt a hét évvel ezelőtti BL-finálét egyébként 2–0-ra nyerte meg a 'Pool a Tottenham ellen, amely napjainkban éppen a kiesés ellen küzd a Premier League-ben...

Szalah bejelentése után már csak Van Dijk és Robertson maradna a 2019-es BL-győztes Liverpoolból, de jó eséllyel a skót is távozik az idény végén (Fotó: X/ESPN)

