Kerkezt őrültnek nevezték, Szoboszlait kinevették (VIDEÓ)

Az egyik sportruházati cég játékos felkérésére a Liverpool két tinisztárja, Rio Ngumoha és Trey Nyoni állt rendelkezésre. A feladat lényege pofonegyszerű volt: valamennyi csapattársukat egyetlen szóval kellett jellemezniük. Míg Kerkez Milos esetében nagyon egyhangú volt a konszenzus, addig Szoboszlai Dominiknál némi félreértés után kitört a röhögés...

A két magyar, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos neve egyarént nagy derültséget keltett Liverpoolban (Fotó: MTI/AP/Ian Walton)

A Liverpool őrült magyarja

Amikor ugyanis Kerkez neve elhangzott, a két ifjú reménység egy emberként vágta rá, hogy „crazy”, vagyis „őrült”. Szoboszlai nevét viszont annyira furcsán ejtette a kérdező, hogy Ngumoháéknak meglepetten vissza kellett kérdezniük, hogy