Kerkezt őrültnek nevezték, Szoboszlait kinevették (VIDEÓ)

Kínlódó csapat, kiutált edző, menekülő sportigazgató, billegő BL – mit hoz Szoboszlaiéknak a drámai bejelentés?
Milyen hatással lesz a magyar klasszis jövőjére a Liverpoolnál uralkodó káosz?
Rio Ngumoha és Trey Nyoni jellemezték csapattársaikat. A Liverpool magyarjai mindig szolgáltatnak beszédtémát.
Az egyik sportruházati cég játékos felkérésére a Liverpool két tinisztárja, Rio Ngumoha és Trey Nyoni állt rendelkezésre. A feladat lényege pofonegyszerű volt: valamennyi csapattársukat egyetlen szóval kellett jellemezniük. Míg Kerkez Milos esetében nagyon egyhangú volt a konszenzus, addig Szoboszlai Dominiknál némi félreértés után kitört a röhögés...
Amikor ugyanis Kerkez neve elhangzott, a két ifjú reménység egy emberként vágta rá, hogy „crazy”, vagyis „őrült”. Szoboszlai nevét viszont annyira furcsán ejtette a kérdező, hogy Ngumoháéknak meglepetten vissza kellett kérdezniük, hogy
Kicsoda?!”
– s amint leesett nekik a tantusz, nem tudták visszatartani a nevetést. A magyar válogatott csapatkapitánya végül az energikus és a sportos jelzőket kapta meg fiatal társaitól.
Közben a szezon végén távozó klubikontól, Mohamed Szalahtól búcsúzkodnak a liverpooli drukkerek már jó előre. Az egyiptomi sztár keddi bejelentésére reflektálva osztott meg egy szívszorító fotót az ESPN, amelyen tisztán látható, hogy teljes generációváltás megy végbe a Vörösöknél:
a Jürgen Klopp-féle 2019-es Bajnokok Ligája-győztes csapatból már csak hárman tagjai a mai együttesnek – s várhatóan ők sem sokáig már.
Ezt is ajánljuk a témában
Szalah mellett a szintén a távozás szélén álló balbekkről, Andy Robertsonról, valamint a csapatkapitány Virgil van Dijkról van szó, ő húzhatja a legtovább, szerződése jövő nyáron jár le, de hosszabbítani szinte biztosan nem fognak már vele sem. Azt a hét évvel ezelőtti BL-finálét egyébként 2–0-ra nyerte meg a 'Pool a Tottenham ellen, amely napjainkban éppen a kiesés ellen küzd a Premier League-ben...
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka
* * *
Ezt is ajánljuk a témában
Az oknyomozó portál forrása maga vallotta be, hogy nem tudja alátámasztani elméletét.