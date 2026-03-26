Kínlódó csapat, kiutált edző, menekülő sportigazgató, billegő BL – mit hoz Szoboszlaiéknak a drámai bejelentés?

A klub a bajnokságban az újabb hétvégi kudarc következtében már ötpontos hátrányban van a még biztos Bajnokok Ligája-indulást érő 4. helytől, ráadásul a Chelsea is ott lohol a nyakukban mindössze egypontos lemaradással. Eközben a BL-ben a címvédő PSG jutott nekik negyeddöntős ellenfélül, és a francia kirakatcsapattal szemben finoman szólva sem a Vörösök a favoritok az aktuális forma alapján. S ha már lúd, legyen kövér, az FA Kupa-negyeddöntőben a friss Ligakupa-győztes Manchester Cityt sodorta az útjukba az élet, tehát

simán összejöhet egy olyan forgatókönyv, hogy a liverpooliak Premier League-címvédő létükre idén nemhogy trófea nélkül zárják az idényt, de még csak a BL-be sem tudják kvalifikálni magukat, ez esetben pedig borítékolható lenne Slot menesztése – ha egyáltalán kihúzza addig.

Talán nem is kell külön ecsetelni, ez milyen hatással lenne a jövőbeli tervekre akár átigazolások, akár bármilyen más téren; beleértve azokat is, akiknek éppen most zajlanak a szerződéshosszabbítási tárgyalásai – például Szoboszlai Dominik, ugye… Hogy a vele való megállapodás esetleg azért késik, mert Szoboszlaiék ki akarják várni, hogy meglesz-e a BL-szereplés, nem tudni, válogatottunk csapatkapitányának helyzete mindenesetre ettől függetlenül is érdekes. Elvégre köztudott, hogy a pályán és azon kívül is kiváló kapcsolatot ápol Mohamed Szalahhal; bár az mindenképp öröm az ürömben, hogy mostanra többé-kevésbé bebizonyosodott, a magyar világklasszis egyenletesen magas teljesítménye nem függ az övétől vagy másétól.