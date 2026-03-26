Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
03. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Trent Alexander-Arnold Arne Slot Liverpool Bajnokok Ligája Premier League Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

Kínlódó csapat, kiutált edző, menekülő sportigazgató, billegő BL – mit hoz Szoboszlaiéknak a drámai bejelentés?

Az egyiptomi király keddi bejelentése ismét vészcsengő lehet a szakadék felé száguldó Liverpoolnak és Arne Slotnak. A klub egy újabb ikonját, míg Szoboszlai Dominik Trent Alexander-Arnold után egy másik barátját veszíti el egy éven belül. A PL-címvédő felett egyre gyűlnek a viharfelhők, melyek alapjaiban határozhatják meg a csapat jövőjét.

Kohán Gergely

Kedd este jött a hír, ami meg is rengette a futballvilágot meg nem is: Mohamed Szalah maga jelentette be, hogy az idény végén elhagyja a Liverpool FC-t, s ezt azzal a lendülettel angol labdarúgó klub is hivatalosan megerősítette. Ha ez egy évvel ezelőtt történik, az tényleg sokkszerűen hatott volna Szoboszlai Dominikre és mindenkire másra, a mostani idény alapján viszont legfeljebb az időzítés mondható váratlannak, a bejelentés ténye már közel sem. Mert bár a patinás egyesület történetének egyik legeredményesebb – konkrétan harmadik legjobb góllövőjéről – és elmúlt évtizedének legmeghatározóbb játékosáról van szó, aki tavaly még Premier League-rekordterméssel (29 gól, 18 gólpassz) segítette bajnoki címhez a Vörösöket, a futballban a dolgok veszélyesen gyorsan változnak, és Szalah idei vesszőfutását látva talán így lesz a legjobb mindenkinek. 

SZALAH, Mohamed; SZOBOSZLAI Dominik
A két jóbarát, Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah – utóbbi biztosan távozik a Liverpooltól, de mi lesz a magyar klasszissal? / Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

Mohamed Szalah 2017-es érkezése óta két PL-aranyéremhez és Ligakupához, valamint egy-egy Bajnokok Ligája-győzelemhez, klubvilágbajnoki címhez, UEFA Szuperkupához, FA-kupához és Community Shieldhez segítette a Liverpoolt. 

Az „egyiptomi király” emellett 435 liverpooli meccsén 255 gólt szerzett, ezzel a klub örökös góllövőlistájának harmadik helyén áll, s négyszer nyerte el a Premier League legeredményesebbjének járó Aranycipőt.

Ezek olyan számok és fegyvertények, amelyekkel Szalah örökre beírta magát az egyetemes futballhistóriába is, így ennek tükrében nem igazak azok a pesszimista, leginkább csak a csalódottság fűtötte szurkolói hangok, melyek szerint a mostani idényével ledöntené a saját szobrát – ahhoz egynél sokkal több gyenge évad is kevés lett volna. Más kérdés, hogy a büszke legenda nem is akarja megvárni, hogy a szobra tovább dőljön. Kiküzdött szerződéshosszabbítás ide vagy oda, a 33 éves Mo Szalah alighanem belátta, hogy egyrészt ő sem lesz már fiatalabb, és az idei éve alapján (22 bajnokin csupán 5 gól és 6 gólpassz) nem tud már topszinten folyamatosan olyan magas teljesítményt nyújtani, mint eddig, másrészt 

a saját helyzete mellett Arne Slotot és a Liverpool jelenlegi játékrendszerét is végleg Melégelhette mostanra. 

Márpedig ez a történet érdekesebb vetülete. 

 

Az álomszerű, bajnoki címmel véget érő tavalyi menetelés után ugyanis Liverpoolban rekordgyorsasággal fordultak a visszájukra a dolgok, ennek nyomán kisebbfajta káosz uralkodik az egylet háza táján. Ha dióhéjban kéne összegezni, akkor márciusra ott tartunk, hogy 

  • a csapatnak a PL-ben a top 5-ért is izzadnia kell, 
  • a tavaly még hősként ünnepelt Slotnak hetek óta a kirúgását követelik a drukkerek, 
  • az elbaltázott nyári transzferek miatt a sportigazgató állítólag már fél lábbal kint az ajtón,
  • a szenvedés közepette egyedüliként az állandóságot képviselő Szoboszlai szerződéshosszabbításáról jó ideje semmi fejlemény, cserébe naponta hozzák szóba a Real Madriddal,
  • s mindennek a tetejébe most még a tavaly hosszabbító klublegenda is bejelenti a távozását.

Amúgy minden szuper…

Hogy ezek után mi vár Szalahra, egyelőre rejtély: az arab világból már régóta csillagászati összegekkel csábítják, hasonlóképpen az MLS-ből, tehát éhen halni biztosan nem fog, még ha az értéke jelentősen csökkent is tavalyhoz képest. Ráadásul így, hogy 2025 nyarán két évre írt alá, 2027-ig, vagyis a leendő kenyéradójának ki kellene őt vásárolnia a kontraktusából, legalább a Liverpool markát is ütné még valamennyi pénz (nyilván a töredéke annak, amit tavaly nyáron, vagy akár most télen kaphattak volna érte), de helyette a hírek szerint ingyen távozik.

SZALAH, Mohamed Liverpool Szoboszlai
Itt a vége: a csapattal együtt lejtmenetbe kerülő Mohamed Szalah nem tölti ki szerződését, nyáron elhagyja Szoboszlai Dominikékat / Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

Mi lesz így az edzővel, a klubbal, Szoboszlaival?

Szalah érdemei elismerése mellett sokkal nagyobb kérdés, hogy mi lesz a Liverpoollal, Arne Slottal és Szoboszlai Dominikkel.

A klub a bajnokságban az újabb hétvégi kudarc következtében már ötpontos hátrányban van a még biztos Bajnokok Ligája-indulást érő 4. helytől, ráadásul a Chelsea is ott lohol a nyakukban mindössze egypontos lemaradással. Eközben a BL-ben a címvédő PSG jutott nekik negyeddöntős ellenfélül, és a francia kirakatcsapattal szemben finoman szólva sem a Vörösök a favoritok az aktuális forma alapján. S ha már lúd, legyen kövér, az FA Kupa-negyeddöntőben a friss Ligakupa-győztes Manchester Cityt sodorta az útjukba az élet, tehát 

simán összejöhet egy olyan forgatókönyv, hogy a liverpooliak Premier League-címvédő létükre idén nemhogy trófea nélkül zárják az idényt, de még csak a BL-be sem tudják kvalifikálni magukat, ez esetben pedig borítékolható lenne Slot menesztése – ha egyáltalán kihúzza addig.

Talán nem is kell külön ecsetelni, ez milyen hatással lenne a jövőbeli tervekre akár átigazolások, akár bármilyen más téren; beleértve azokat is, akiknek éppen most zajlanak a szerződéshosszabbítási tárgyalásai – például Szoboszlai Dominik, ugye… Hogy a vele való megállapodás esetleg azért késik, mert Szoboszlaiék ki akarják várni, hogy meglesz-e a BL-szereplés, nem tudni, válogatottunk csapatkapitányának helyzete mindenesetre ettől függetlenül is érdekes. Elvégre köztudott, hogy a pályán és azon kívül is kiváló kapcsolatot ápol Mohamed Szalahhal; bár az mindenképp öröm az ürömben, hogy mostanra többé-kevésbé bebizonyosodott, a magyar világklasszis egyenletesen magas teljesítménye nem függ az övétől vagy másétól. 

Az viszont már okozhat fejtörést, hogy a ’Pool és jelenlegi legjobbja, Szoboszlai egy éven belül elveszíti Szalaht és Trent Alexander-Arnoldot is (utóbbiról mostanra egyértelműen kiderült, hogy Luis Díazzal együtt nem tudták megfelelően pótolni a Mersey partján a horrorisztikus, félmilliárd fontos nyári gigaköltekezés ellenére sem). Hogy a szerződéshosszabbítási tárgyalások kellős közepén 

vajon mennyit nyom a latban, hogy Szoboszlai azt látja, Alexander-Arnold után a másik legjobb barátja, egy újabb ikon is elhagyja a hajót – miközben a BL-szereplés is rendesen billeg –, majd kiderül, a klubvezetés számára mindenesetre intő példa kéne legyen, hogy ha nem akarnak újabb arc- és minőségvesztést, akkor itt lenne az ideje felgyorsítani a dolgokat, megadni a magyar sztárnak, amit kér, s lehetőleg minél hamarabb tető alá hozni azt a bizonyos új kontraktust.

Már amennyiben Szoboszlai Dominik is ezt akarja… 

GRAVENBERCH, Ryan; SZOBOSZLAI Dominik
Jövőre már egészen biztosan nem láthatnak ilyen jelenetet a liverpooli drukkerek az Anfielden / Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

 Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ivanmaria
2026. március 26. 08:02
Xabi Alonso fogja nemsokára irányítania Pool-t, innentől kezdve érdekes, hogy milyen változásokat akar majd a keretben. Szoboszlai helye sem biztos annyira mint most, és ki tudja még milyen változtatásokat akar majd? Frimpong az egyetlen aki örülhet , mert dolgozott együtt Alonsoval , és amennyire tudom jól jöttek ki egymással. A többi bizonytalan, de ha egy kis esze van komoly változásokat indít el. Főleg a védelemben, néhány hollandot el kell küldeni, és a helyüket pótolni kell. Ez már önmagában jelentős változásokat eredményezne. Egy teljesen újra épített csapatban Szoboszlai helye sem annyira biztos, mint most.
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2026. március 26. 07:40
Már kb. harmadszor jelentette be, vagy sejtette. Mit hoz, mit hoz? Semmit, minden marad a régiben. Egy új edzővel.
Válasz erre
0
0
kőbaltás
2026. március 26. 06:05
Nincsenek semmiféle viharfelhők,a sajtó túllihegi a liverpooli eseményeket. A játékosok igenis jönnek és mennek,Szalah elég hosszú,és eredményes időt töltött a klubnál,most máshol szeretné folytatni.A sajtó a lapszámot szeretné növelni szenzációként tálalva az esetet,és minden mást ami a klubnál történik,de a győzelmek is visszatérnek,és minden a helyére kerül.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!