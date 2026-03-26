Kínlódó csapat, kiutált edző, menekülő sportigazgató, billegő BL – mit hoz Szoboszlaiéknak a drámai bejelentés?

Megelégelte a pletykákat: bejelentette távozását a Liverpool sztárja
Elkerülhetetlen volt?
Az egyiptomi király keddi bejelentése ismét vészcsengő lehet a szakadék felé száguldó Liverpoolnak és Arne Slotnak. A klub egy újabb ikonját, míg Szoboszlai Dominik Trent Alexander-Arnold után egy másik barátját veszíti el egy éven belül. A PL-címvédő felett egyre gyűlnek a viharfelhők, melyek alapjaiban határozhatják meg a csapat jövőjét.
Kedd este jött a hír, ami meg is rengette a futballvilágot meg nem is: Mohamed Szalah maga jelentette be, hogy az idény végén elhagyja a Liverpool FC-t, s ezt azzal a lendülettel angol labdarúgó klub is hivatalosan megerősítette. Ha ez egy évvel ezelőtt történik, az tényleg sokkszerűen hatott volna Szoboszlai Dominikre és mindenkire másra, a mostani idény alapján viszont legfeljebb az időzítés mondható váratlannak, a bejelentés ténye már közel sem. Mert bár a patinás egyesület történetének egyik legeredményesebb – konkrétan harmadik legjobb góllövőjéről – és elmúlt évtizedének legmeghatározóbb játékosáról van szó, aki tavaly még Premier League-rekordterméssel (29 gól, 18 gólpassz) segítette bajnoki címhez a Vörösöket, a futballban a dolgok veszélyesen gyorsan változnak, és Szalah idei vesszőfutását látva talán így lesz a legjobb mindenkinek.
Ezt is ajánljuk a témában
Mohamed Szalah 2017-es érkezése óta két PL-aranyéremhez és Ligakupához, valamint egy-egy Bajnokok Ligája-győzelemhez, klubvilágbajnoki címhez, UEFA Szuperkupához, FA-kupához és Community Shieldhez segítette a Liverpoolt.
Az „egyiptomi király” emellett 435 liverpooli meccsén 255 gólt szerzett, ezzel a klub örökös góllövőlistájának harmadik helyén áll, s négyszer nyerte el a Premier League legeredményesebbjének járó Aranycipőt.
Ezek olyan számok és fegyvertények, amelyekkel Szalah örökre beírta magát az egyetemes futballhistóriába is, így ennek tükrében nem igazak azok a pesszimista, leginkább csak a csalódottság fűtötte szurkolói hangok, melyek szerint a mostani idényével ledöntené a saját szobrát – ahhoz egynél sokkal több gyenge évad is kevés lett volna. Más kérdés, hogy a büszke legenda nem is akarja megvárni, hogy a szobra tovább dőljön. Kiküzdött szerződéshosszabbítás ide vagy oda, a 33 éves Mo Szalah alighanem belátta, hogy egyrészt ő sem lesz már fiatalabb, és az idei éve alapján (22 bajnokin csupán 5 gól és 6 gólpassz) nem tud már topszinten folyamatosan olyan magas teljesítményt nyújtani, mint eddig, másrészt
a saját helyzete mellett Arne Slotot és a Liverpool jelenlegi játékrendszerét is végleg Melégelhette mostanra.
Márpedig ez a történet érdekesebb vetülete.
Az álomszerű, bajnoki címmel véget érő tavalyi menetelés után ugyanis Liverpoolban rekordgyorsasággal fordultak a visszájukra a dolgok, ennek nyomán kisebbfajta káosz uralkodik az egylet háza táján. Ha dióhéjban kéne összegezni, akkor márciusra ott tartunk, hogy
Amúgy minden szuper…
Ezt is ajánljuk a témában
A Realnál továbbra sem tettek le a megszerzéséről.
Hogy ezek után mi vár Szalahra, egyelőre rejtély: az arab világból már régóta csillagászati összegekkel csábítják, hasonlóképpen az MLS-ből, tehát éhen halni biztosan nem fog, még ha az értéke jelentősen csökkent is tavalyhoz képest. Ráadásul így, hogy 2025 nyarán két évre írt alá, 2027-ig, vagyis a leendő kenyéradójának ki kellene őt vásárolnia a kontraktusából, legalább a Liverpool markát is ütné még valamennyi pénz (nyilván a töredéke annak, amit tavaly nyáron, vagy akár most télen kaphattak volna érte), de helyette a hírek szerint ingyen távozik.
Szalah érdemei elismerése mellett sokkal nagyobb kérdés, hogy mi lesz a Liverpoollal, Arne Slottal és Szoboszlai Dominikkel.
A klub a bajnokságban az újabb hétvégi kudarc következtében már ötpontos hátrányban van a még biztos Bajnokok Ligája-indulást érő 4. helytől, ráadásul a Chelsea is ott lohol a nyakukban mindössze egypontos lemaradással. Eközben a BL-ben a címvédő PSG jutott nekik negyeddöntős ellenfélül, és a francia kirakatcsapattal szemben finoman szólva sem a Vörösök a favoritok az aktuális forma alapján. S ha már lúd, legyen kövér, az FA Kupa-negyeddöntőben a friss Ligakupa-győztes Manchester Cityt sodorta az útjukba az élet, tehát
simán összejöhet egy olyan forgatókönyv, hogy a liverpooliak Premier League-címvédő létükre idén nemhogy trófea nélkül zárják az idényt, de még csak a BL-be sem tudják kvalifikálni magukat, ez esetben pedig borítékolható lenne Slot menesztése – ha egyáltalán kihúzza addig.
Talán nem is kell külön ecsetelni, ez milyen hatással lenne a jövőbeli tervekre akár átigazolások, akár bármilyen más téren; beleértve azokat is, akiknek éppen most zajlanak a szerződéshosszabbítási tárgyalásai – például Szoboszlai Dominik, ugye… Hogy a vele való megállapodás esetleg azért késik, mert Szoboszlaiék ki akarják várni, hogy meglesz-e a BL-szereplés, nem tudni, válogatottunk csapatkapitányának helyzete mindenesetre ettől függetlenül is érdekes. Elvégre köztudott, hogy a pályán és azon kívül is kiváló kapcsolatot ápol Mohamed Szalahhal; bár az mindenképp öröm az ürömben, hogy mostanra többé-kevésbé bebizonyosodott, a magyar világklasszis egyenletesen magas teljesítménye nem függ az övétől vagy másétól.
Ezt is ajánljuk a témában
A Liverpool felnőttcsapatának másik magyar játékosa, Kerkez Milos is posztolt.
Az viszont már okozhat fejtörést, hogy a ’Pool és jelenlegi legjobbja, Szoboszlai egy éven belül elveszíti Szalaht és Trent Alexander-Arnoldot is (utóbbiról mostanra egyértelműen kiderült, hogy Luis Díazzal együtt nem tudták megfelelően pótolni a Mersey partján a horrorisztikus, félmilliárd fontos nyári gigaköltekezés ellenére sem). Hogy a szerződéshosszabbítási tárgyalások kellős közepén
vajon mennyit nyom a latban, hogy Szoboszlai azt látja, Alexander-Arnold után a másik legjobb barátja, egy újabb ikon is elhagyja a hajót – miközben a BL-szereplés is rendesen billeg –, majd kiderül, a klubvezetés számára mindenesetre intő példa kéne legyen, hogy ha nem akarnak újabb arc- és minőségvesztést, akkor itt lenne az ideje felgyorsítani a dolgokat, megadni a magyar sztárnak, amit kér, s lehetőleg minél hamarabb tető alá hozni azt a bizonyos új kontraktust.
Már amennyiben Szoboszlai Dominik is ezt akarja…
Ezt is ajánljuk a témában
Brutális számok.
Ezt is ajánljuk a témában
„Mivel Ukrajna a Magyarországot ellátó Déli Áramlat gázvezetéket is támadja, tartalékolnunk kell. Ezért az ukránok helyett a magyar gáztározókat töltjük fel” – mondta el a miniszterelnök.