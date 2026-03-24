Megelégelte a pletykákat: bejelentette távozását a Liverpool sztárja

A Szoboszlai Dominikkel kimondottan jó barátságot ápoló Mohamed Szalah 2017 nyarán az AS Romától érkezett a Liverpoolhoz, ahol az elmúlt évtizedben a gazdag klubtörténet egyik legsikeresebb játékosává nőtte ki magát:

két Premier League-bajnoki címhez és Ligakupához, valamint egy-egy Bajnokok Ligája-győzelemhez, klubvilágbajnoki címhez, UEFA Szuperkupához, FA-kupához és Community Shieldhez segítette a klubot. Szalah eddig 435 liverpooli meccsén 255 gólt szerzett, ezzel a klub örökös góllövőlistájának harmadik helyén áll, emellett négyszer nyerte el a Premier League legeredményesebbjének járó Aranycipőt.

Arról egyelőre nincs hír, hogy Szalah hol folytatja pályafutását, de az biztos, hogy kérői lesznek bőven az arab világból, a tengerentúlról, de akár még Európából is...