03. 24.
kedd
Liverpool Bajnokok Ligája Premier League Mohamed Szalah

Megelégelte a pletykákat: bejelentette távozását a Liverpool sztárja

2026. március 24. 20:30

Mohamed Szalah az idény végén elhagyja a klubot. Az egyiptomi fenomén a Liverpool elmúlt évtizedének legmeghatározóbb játékosa.

null

A Liverpool egyiptomi sztárja, Mohamed Szalah kedd este saját maga jelentette be, hogy kilenc gyümölcsöző év után az idény végeztével elhagyja a Mersey-parti együttest. Az egyiptomi fenomén búcsúvideóját követően a hivatalos klubhonlapon is megerősítették az elmúlt évtized legmeghatározóbb liverpooli játékosának távozását. 

SZALAH, Mohamed Liverpool
Mohamed Szalahnak idén már inkább csak a liverpooli kispadon jutott hely (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Nem ez lesz a legszebb liverpooli búcsú

A 33 esztendős egyiptomi klasszis a tavalyi rekordidénye és a Liverpool bajnoki címe után hosszas huzavonát követően hosszabbította meg végül szerződését két évvel, csillagászati fizetésért cserébe. 

Teljesítménye azonban idén drasztikusan visszaesett, fokozatosan kikerült a kezdőcsapatból, amit kimondottan nehezen viselt, ez egy emlékezetes kirohanásban és az Arne Slot vezetőedzővel való összeveszésben csúcsosodott ki a decemberi Afrika-kupa előtt.

Sokan ezért úgy gondolták, Szalah akár már a téli átigazolási időszakban távozhat, s bár ez végül nem következett be, kedd este megtörtént a nagy bejelentés: Szalah hivatalossá tette, hogy az idény távozik, ezt a bejelentést a klub és a szurkolók iránti tiszteletére és hálájára hivatkozva tette meg, hogy minél hamarabb 

átláthatóságot biztosítson a jövőjével kapcsolatban.

A Szoboszlai Dominikkel kimondottan jó barátságot ápoló Mohamed Szalah 2017 nyarán az AS Romától érkezett a Liverpoolhoz, ahol az elmúlt évtizedben a gazdag klubtörténet egyik legsikeresebb játékosává nőtte ki magát: 

két Premier League-bajnoki címhez és Ligakupához, valamint egy-egy Bajnokok Ligája-győzelemhez, klubvilágbajnoki címhez, UEFA Szuperkupához, FA-kupához és Community Shieldhez segítette a klubot. Szalah eddig 435 liverpooli meccsén 255 gólt szerzett, ezzel a klub örökös góllövőlistájának harmadik helyén áll, emellett négyszer nyerte el a Premier League legeredményesebbjének járó Aranycipőt.

Arról egyelőre nincs hír, hogy Szalah hol folytatja pályafutását, de az biztos, hogy kérői lesznek bőven az arab világból, a tengerentúlról, de akár még Európából is...

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

