Ft
Ft
17°C
9°C
Ft
Ft
17°C
9°C
03. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

Egyetlen szóval reagált Szoboszlai Szalah távozására

2026. március 25. 08:05

Keddi hír, hogy Mohamed Szalah az idény végén elhagyja a Liverpoolt. Szoboszlai Dominik a saját közösségi oldalán legendának nevezte az egyiptomi klasszist.

Mint arról mi is beszámoltunk, Mohamed Szalah kedden bejelentette, hogy az idény végeztével elhagyja a Liverpoolt. Az egyiptomi klasszis búcsúvideóját követően a klub is megerősítette az elmúlt évtized egyik legmeghatározóbb liverpooli játékosának távozását. Szoboszlai Dominik az Instagramon reagált jó barátja döntésének hírére.

A jelenleg a magyar válogatottnál tartózkodó futballista a közösségi oldalán megosztotta Szalah videóját, és csak annyit írt a huszonnégy óráig látható sztorijában három szívecske kíséretében, hogy „legenda”.

A Liverpool felnőttcsaptának másik magyar játékosa, Kerkez Milos ugyancsak posztolt az Instagramon, ő is a videót osztotta meg, és királynak nevezte Szalahot.

Az egyiptomi labdarúgónak megvan rá az esélye, hogy trófeával búcsúzzon a Liverpooltól, hiszen a csapat a Bajnokok Ligájában és az FA-kupában is versenyben van még ebben az évadban.

Szalah az eddigi 435 mérkőzésén 255 gólt szerzett a Liverpool színeiben, ezzel a klub örökös góllövőlistájának harmadik helyén áll, és négyszer nyerte el a Premier League gólkirályának járó Aranycipőt. Két angol bajnoki cím, valamint egy FA-kupa és két Ligakupa mellett egy Bajnokok Ligája-, egy klubvilágbajnoki, illetve egy európai Szuperkupa-trófeát is nyert a csapattal, amelyhez 2017-ben érkezett az AS Romától.

Nyitókép: Darren Staples / AFP

***

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!