Egyetlen szóval reagált Szoboszlai Szalah távozására

Mint arról mi is beszámoltunk, Mohamed Szalah kedden bejelentette, hogy az idény végeztével elhagyja a Liverpoolt. Az egyiptomi klasszis búcsúvideóját követően a klub is megerősítette az elmúlt évtized egyik legmeghatározóbb liverpooli játékosának távozását. Szoboszlai Dominik az Instagramon reagált jó barátja döntésének hírére.

A jelenleg a magyar válogatottnál tartózkodó futballista a közösségi oldalán megosztotta Szalah videóját, és csak annyit írt a huszonnégy óráig látható sztorijában három szívecske kíséretében, hogy „legenda”.