Egyetlen szóval reagált Szoboszlai Szalah távozására

Rendhagyó döntést hozott a Liverpool, miután Szalah bejelentette, hogy távozik a klubtól
Távozik a fáraó, Szoboszlai barátja.
Keddi hír, hogy Mohamed Szalah az idény végén elhagyja a Liverpoolt. Szoboszlai Dominik a saját közösségi oldalán legendának nevezte az egyiptomi klasszist.
Mint arról mi is beszámoltunk, Mohamed Szalah kedden bejelentette, hogy az idény végeztével elhagyja a Liverpoolt. Az egyiptomi klasszis búcsúvideóját követően a klub is megerősítette az elmúlt évtized egyik legmeghatározóbb liverpooli játékosának távozását. Szoboszlai Dominik az Instagramon reagált jó barátja döntésének hírére.
A jelenleg a magyar válogatottnál tartózkodó futballista a közösségi oldalán megosztotta Szalah videóját, és csak annyit írt a huszonnégy óráig látható sztorijában három szívecske kíséretében, hogy „legenda”.
A Liverpool felnőttcsaptának másik magyar játékosa, Kerkez Milos ugyancsak posztolt az Instagramon, ő is a videót osztotta meg, és királynak nevezte Szalahot.
Az egyiptomi labdarúgónak megvan rá az esélye, hogy trófeával búcsúzzon a Liverpooltól, hiszen a csapat a Bajnokok Ligájában és az FA-kupában is versenyben van még ebben az évadban.
Szalah az eddigi 435 mérkőzésén 255 gólt szerzett a Liverpool színeiben, ezzel a klub örökös góllövőlistájának harmadik helyén áll, és négyszer nyerte el a Premier League gólkirályának járó Aranycipőt. Két angol bajnoki cím, valamint egy FA-kupa és két Ligakupa mellett egy Bajnokok Ligája-, egy klubvilágbajnoki, illetve egy európai Szuperkupa-trófeát is nyert a csapattal, amelyhez 2017-ben érkezett az AS Romától.
Nyitókép: Darren Staples / AFP
