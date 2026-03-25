Rendhagyó döntést hozott a Liverpool, miután Szalah bejelentette, hogy távozik a klubtól

Megelégelte a pletykákat: bejelentette távozását a Liverpool sztárja
Elkerülhetetlen volt?
Távozik a fáraó, Szoboszlai barátja.
Beszámoltunk róla, hogy a Liverpool egyiptomi támadója, Mohamed Szalah kedd este hivatalos Instagram-oldalán megjelenített bejegyzésében közölte: 2026 nyarán távozik a csapattól. Néhány perccel Szalah posztjának megjelenése után már a Liverpool FC hivatalos honlapján is ott volt a hír az egyiptomi szélső távozásáról. Mint a klub honlapján írják:
a felek megegyezésre jutottak,
hogy az idény végén lezárják kilenc éve íródó közös történetüket.
Szalah maga kérte, hogy „a távozását a lehető leghamarabb bejelentsék a szurkolóknak, ezzel is elébe menve a jövőjét illető találgatásoknak – különös tekintettel a szurkolók iránti tiszteletére és hálájára” – áll a közleményben.
Emlékeztetnek: Szalah 2017 nyarán érkezett a Romától a Liverpoolhoz, amelynél az elmúlt kilenc idény során
„fokozatosan a klub történetének egyik legnagyobb játékosává nőtte ki magát”,
és a csapatot két Premier League-címhez, egy-egy Bajnokok Ligája-, klub-vb-, európai Szuperkupa- és FA-kupa-győzelemhez, valamint két Ligakupa-sikerhez segítette hozzá, továbbá hozzájárult még egy angol Szuperkupa (Community Shield)-diadalhoz is.
Az egyiptomi keddig 435 hivatalos mérkőzésen lépett pályára a Liverpool színeiben, ezeken 255 gólt szerzett, amivel a klub történetének harmadik legeredményesebb játékosa, ezenkívül négyszer volt a Premier League gólkirálya – írják.
„Sajnos elérkezett a nap, amikor bejelentem, az idény végén elhagyom a klubot. Azzal szeretném kezdeni, hogy sohasem hittem volna, hogy ez a klub, a város, az emberek ilyen mély nyomot hagynak az életemben.
A Liverpool nemcsak futballklub, hanem szenvedély, történelem, szellemiség is, amit szavakban nem tudok elmagyarázni
annak, aki nem tagja a klubnak” – mondta Szalah egy érzelmes hangvételű videóban.
Hangsúlyozzák: arról ugyan sem a klub honlapján nem írnak, sem Szalah nem beszél róla, hogy hol folytatja a pályafutását, ám minden bizonnyal az őt már korábban is csábító szaúdi bajnokságba igazol majd. A legismertebb, legtöbbre taksált arab labdarúgóként ez kevésbé volna meglepő.
Később Paul Joyce, a The Times újságírója és Fabrizio Romano is megírta, hogy
a Liverpool a játékossal való szóbeli megállapodás értelmében az idény végén felbontja Szalah szerződését, így a játékos ingyen távozhat
– írja a Magyar Nemzet.
Nyitókép: Paul Ellis / AFP