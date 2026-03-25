03. 25.
szerda
03. 25.
szerda
liverpool premier league mohamed szalah Szoboszlai Dominik

Rendhagyó döntést hozott a Liverpool, miután Szalah bejelentette, hogy távozik a klubtól

2026. március 25. 06:55

Távozik a fáraó, Szoboszlai barátja.

2026. március 25. 06:55
Beszámoltunk róla, hogy a Liverpool egyiptomi támadója, Mohamed Szalah kedd este hivatalos Instagram-oldalán megjelenített bejegyzésében közölte: 2026 nyarán távozik a csapattól. Néhány perccel Szalah posztjának megjelenése után már a Liverpool FC hivatalos honlapján is ott volt a hír az egyiptomi szélső távozásáról. Mint a klub honlapján írják:

 a felek megegyezésre jutottak, 

hogy az idény végén lezárják kilenc éve íródó közös történetüket. 

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Szalah maga kérte, hogy „a távozását a lehető leghamarabb bejelentsék a szurkolóknak, ezzel is elébe menve a jövőjét illető találgatásoknak – különös tekintettel a szurkolók iránti tiszteletére és hálájára” – áll a közleményben.

Emlékeztetnek: Szalah 2017 nyarán érkezett a Romától a Liverpoolhoz, amelynél az elmúlt kilenc idény során 

„fokozatosan a klub történetének egyik legnagyobb játékosává nőtte ki magát”,

 és a csapatot két Premier League-címhez, egy-egy Bajnokok Ligája-, klub-vb-, európai Szuperkupa- és FA-kupa-győzelemhez, valamint két Ligakupa-sikerhez segítette hozzá, továbbá hozzájárult még egy angol Szuperkupa (Community Shield)-diadalhoz is.

Az egyiptomi keddig 435 hivatalos mérkőzésen lépett pályára a Liverpool színeiben, ezeken 255 gólt szerzett, amivel a klub történetének harmadik legeredményesebb játékosa, ezenkívül négyszer volt a Premier League gólkirálya – írják.

„Sajnos elérkezett a nap, amikor bejelentem, az idény végén elhagyom a klubot. Azzal szeretném kezdeni, hogy sohasem hittem volna, hogy ez a klub, a város, az emberek ilyen mély nyomot hagynak az életemben. 

A Liverpool nemcsak futballklub, hanem szenvedély, történelem, szellemiség is, amit szavakban nem tudok elmagyarázni

 annak, aki nem tagja a klubnak” – mondta Szalah egy érzelmes hangvételű videóban.

Hangsúlyozzák: arról ugyan sem a klub honlapján nem írnak, sem Szalah nem beszél róla, hogy hol folytatja a pályafutását, ám minden bizonnyal az őt már korábban is csábító szaúdi bajnokságba igazol majd. A legismertebb, legtöbbre taksált arab labdarúgóként ez kevésbé volna meglepő.

Később Paul Joyce, a The Times újságírója és Fabrizio Romano is megírta, hogy 

a Liverpool a játékossal való szóbeli megállapodás értelmében az idény végén felbontja Szalah szerződését, így a játékos ingyen távozhat

 – írja a Magyar Nemzet. 

Nyitókép: Paul Ellis / AFP

 

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Öreg Palóc
2026. március 25. 09:21
Már tavaly el kellett volna mennie !!!! Várható volt, hogy olyan idény után nem fog újra csúcson játszani, ahogy a Liverpooltól is várható volt a vissza esés !!! Ha lett volna esze már tavaly valami szaúdi klubba igazol méregdrágán !! Így most egy kissé megkeseredett ember megy el, ingyen !!! A tavalyi távozásával mindenki jobban járt volna. Királyként ment volna el és dől a lé !!
Válasz erre
0
0
Halder_1899
2026. március 25. 08:24
Mai világban nagy dolog ha egy játékos sok-sok évig egy klubnál van, meg kell becsülni, mert ritka.
Válasz erre
1
0
lynx
2026. március 25. 07:43
A busz alá lökték. Sajnálom. Tavaly nélküle nem bajnokok. Ma meg elvitetik vele a hibás döntéseiket.
Válasz erre
1
1
kukasmacska
2026. március 25. 07:12
A barom cikkíró most sem bírta ki, és bele kellett írnia Szoboszlait.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!