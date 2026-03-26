Óriási blama: szolgálat közben szökött át a határon egy ukrán határőr

Az ukrán határőrségnél újabb botrányos eset látott napvilágot: egy tiszt szolgálatteljesítés közben hagyta el a posztját, majd Szlovákia felé szökött meg. A történtekről a KISZó számolt be, Vitalij Glagola szabadúszó újságíró információi alapján.

A beszámoló szerint az eset március 21-én történt a kárpátaljai Nagybereznai Határőrség egyik szakaszán, ahol egy hadnagy – a közlések szerint Mikola H. – egyszerűen eltűnt szolgálat közben.