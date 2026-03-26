Óriási blama: szolgálat közben szökött át a határon egy ukrán határőr

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
Újabb kellemetlen ügy borzolja a kedélyeket Kárpátalján, ahol egy szolgálatban lévő tiszt egyszerűen eltűnt a posztjáról. Az ukrán határőrség számára különösen kínos, hogy az érintett végül külföldön került elő, miközben a riadó és a keresés sem tudta megakadályozni a szökést.
Az ukrán határőrségnél újabb botrányos eset látott napvilágot: egy tiszt szolgálatteljesítés közben hagyta el a posztját, majd Szlovákia felé szökött meg. A történtekről a KISZó számolt be, Vitalij Glagola szabadúszó újságíró információi alapján.
A beszámoló szerint az eset március 21-én történt a kárpátaljai Nagybereznai Határőrség egyik szakaszán, ahol egy hadnagy – a közlések szerint Mikola H. – egyszerűen eltűnt szolgálat közben.
Az események időrendje önmagáért beszél. 23:40-kor a járőr parancsnoka jelentette, hogy a tiszt eltűnt a szolgálati helyéről. Mindössze öt perccel később már riadót rendeltek el, mozgósították a tartalék egységeket és keresőcsoportokat indítottak.
A helyzet azonban gyorsan túlnőtt az ukrán oldalon. 00:35-kor a szomszédos fél jelezte, hogy az államhatártól mintegy 500 méterre őrizetbe vettek egy ukrán állampolgárt.
Nem sokkal később, 00:50-kor az ukrán határőrök a terep átvizsgálása során megtalálták a tiszt hátrahagyott holmiját. Vitalij Glagola Telegram-bejegyzése szerint a szökés nem éppen elegáns módon zajlott:
a tiszt a fegyverét is eldobta.
A helyszínen egy Makarov típusú pisztolyt, két megtöltött tárat, valamint katonai egyenruhát találtak, amelyeket az érintett a menekülés során hagyhatott hátra. Külön figyelemre méltó, hogy az incidensről napokig nem tájékoztatták a nyilvánosságot, noha egy szolgálat közben eltűnő tiszt esete aligha nevezhető hétköznapinak.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP