szökés Ukrajna ukrán határőrség Szlovákia Kárpátalja

Óriási blama: szolgálat közben szökött át a határon egy ukrán határőr

2026. március 26. 08:58

Újabb kellemetlen ügy borzolja a kedélyeket Kárpátalján, ahol egy szolgálatban lévő tiszt egyszerűen eltűnt a posztjáról. Az ukrán határőrség számára különösen kínos, hogy az érintett végül külföldön került elő, miközben a riadó és a keresés sem tudta megakadályozni a szökést.

Az ukrán határőrségnél újabb botrányos eset látott napvilágot: egy tiszt szolgálatteljesítés közben hagyta el a posztját, majd Szlovákia felé szökött meg. A történtekről a KISZó számolt be, Vitalij Glagola szabadúszó újságíró információi alapján.

A beszámoló szerint az eset március 21-én történt a kárpátaljai Nagybereznai Határőrség egyik szakaszán, ahol egy hadnagy – a közlések szerint Mikola H. – egyszerűen eltűnt szolgálat közben.

Az ukrán határőr szökése percek alatt káoszt okozott

Az események időrendje önmagáért beszél. 23:40-kor a járőr parancsnoka jelentette, hogy a tiszt eltűnt a szolgálati helyéről. Mindössze öt perccel később már riadót rendeltek el, mozgósították a tartalék egységeket és keresőcsoportokat indítottak.

A helyzet azonban gyorsan túlnőtt az ukrán oldalon. 00:35-kor a szomszédos fél jelezte, hogy az államhatártól mintegy 500 méterre őrizetbe vettek egy ukrán állampolgárt.

Nem sokkal később, 00:50-kor az ukrán határőrök a terep átvizsgálása során megtalálták a tiszt hátrahagyott holmiját. Vitalij Glagola Telegram-bejegyzése szerint a szökés nem éppen elegáns módon zajlott: 

a tiszt a fegyverét is eldobta.

A helyszínen egy Makarov típusú pisztolyt, két megtöltött tárat, valamint katonai egyenruhát találtak, amelyeket az érintett a menekülés során hagyhatott hátra. Külön figyelemre méltó, hogy az incidensről napokig nem tájékoztatták a nyilvánosságot, noha egy szolgálat közben eltűnő tiszt esete aligha nevezhető hétköznapinak.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lagal56
2026. március 26. 10:19
Csak óvatosan! Komoly vizsgálatnak kell alávetni a fickót! Pl.Miért "diszidált"?
egonsamu-2
2026. március 26. 10:13
Ha a fegyverét nem vitte magával nem lehet dezertálás miatt büntetni. Esetleg a szolgálati hely engedély nélküli elhagyásáért.
Camael
2026. március 26. 10:12
nagyjából ilyen lenne a Balatont elfoglaló ukrán csapat is
backsplash
2026. március 26. 10:10
Egyébként az ilyen szökés nem ritka. Tőlünk is szöktek nyugatra a vasfüggöny előtt és alatt, csak ezt elhallgatta a sajtó.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!