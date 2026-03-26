Magyar Péter a migránspaktumról is hazudott (VIDEÓ)

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
A Tisza-vezér azt állította, nem támogatják a migránspaktumot. Magyar Péter természetesen hazudott. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 60. rész.
A Tisza sem migránspaktumot, sem migránskvótát nem támogatott soha, és nem is fog támogatni – mondta Magyar Péter még 2026. januárjában.
Az igazság azonban hamar szembejött a Tisza elnökével. Magyar Péter állításával szemben ugyanis az az igazság, hogy a párt európai parlamenti képviselői 2025 áprilisában, az uniós költségvetési szavazáson megszavazták azt, hogy
minél hamarabb lépjen életbe a migrációs paktum, amelynek keretében Magyarországnak illegális bevándorlókat kellene befogadnia Nyugat-Európából.
Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője arra is rámutatott, hogy a megszavazott előterjesztés többmilliárdos többletforrást biztosított az EU migrációs alapjának feltöltésére.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP