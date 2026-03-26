Minden ukránnak üzent Zelenszkij: felfedte az oroszok következő célpontját

Újabb aggasztó fejleményre figyelmeztetett Volodimir Zelenszkij: az ukrán államfő szerint Oroszország a következő hónapokban célzott hadműveletet indíthat az ország vízellátó rendszerei ellen.

A bejelentés jól mutatja, hogy a háború új szakaszba léphet: a frontvonalakon túl egyre inkább a kritikus infrastruktúra kerül a támadások fókuszába. A vízellátás elleni csapások nemcsak gazdasági károkat okozhatnak, hanem közvetlenül érinthetik a lakosság mindennapi életét is.