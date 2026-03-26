volodimir zelenszkij ukrán oroszország

Minden ukránnak üzent Zelenszkij: felfedte az oroszok következő célpontját

2026. március 26. 06:46

Az ukrán elnök elárulta, hogy szerdán több magas rangú tisztviselővel egyeztetett a kialakult helyzetről.

2026. március 26. 06:46
null

Újabb aggasztó fejleményre figyelmeztetett Volodimir Zelenszkij: az ukrán államfő szerint Oroszország a következő hónapokban célzott hadműveletet indíthat az ország vízellátó rendszerei ellen.

A bejelentés jól mutatja, hogy a háború új szakaszba léphet: a frontvonalakon túl egyre inkább a kritikus infrastruktúra kerül a támadások fókuszába. A vízellátás elleni csapások nemcsak gazdasági károkat okozhatnak, hanem közvetlenül érinthetik a lakosság mindennapi életét is.

Az ukrán elnök ezért azonnali lépéseket rendelt el. Utasította a kormányt és az elnöki hivatalt, hogy szoros együttműködésben dolgozzanak a hadsereggel, különösen a légvédelem megerősítésén – elsősorban Ukrajna nyugati régióiban. Zelenszkij szerint 

több védelmi vonal kiépítése is elkerülhetetlen a fenyegetés kivédésére.

A háttérben az a stratégiai logika húzódhat meg, amelyet Oroszország már korábban is alkalmazott: az energetikai infrastruktúra után most a vízellátás bénításával próbálhat nyomást gyakorolni Kijevre.

Zelenszkij elárulta, hogy szerdán több magas rangú tisztviselővel egyeztetett a kialakult helyzetről, köztük Julija Szviridenko-vel is. A megbeszélések középpontjában a védekezési lehetőségek és a kritikus rendszerek védelme állt. A figyelmeztetés egyértelmű üzenet: a háború nem csillapodik, hanem újabb, a civil lakosságot közvetlenül érintő frontokra terjedhet ki a következő hónapokban.

Nyitókép: Oleksandr GIMANOV / AFP

Obsitos Technikus
2026. március 26. 08:00
Ha megmogyorózzák a visgorodi gátat, akkor Kijevnek szó szerint vége.
angeleye
2026. március 26. 07:58
Sajnálatos, hogy az ukránok még mindig hagyják ezt a rezsimet tombolni, ahelyett hogy, kiegyeznének az oroszokkal és próbálnák élni a kis megnyomorított életüket a romokon. Sikeresen hazavágták magukat egy 30 évre, közben a gyilkos bohóc, meg a náci sleppje Monacoban hetyeg a kizsigerelt hétköznapi ukrán emberek pénzén, vérén és röhög a markába. Gyomorforgató az egész.
B_kanya
2026. március 26. 07:37
Hehe, most kell röhögni a zselé "vicces videót" amiben a krími vízhelyzetről viccelődött 2015-ben.
orokkuruc-2
2026. március 26. 07:22
És még mindig nem értik az ukrik, hogy merre is kell fordítani azt a drónt.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!