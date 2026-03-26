Minden ukránnak üzent Zelenszkij: felfedte az oroszok következő célpontját

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Újabb aggasztó fejleményre figyelmeztetett Volodimir Zelenszkij: az ukrán államfő szerint Oroszország a következő hónapokban célzott hadműveletet indíthat az ország vízellátó rendszerei ellen.
A bejelentés jól mutatja, hogy a háború új szakaszba léphet: a frontvonalakon túl egyre inkább a kritikus infrastruktúra kerül a támadások fókuszába. A vízellátás elleni csapások nemcsak gazdasági károkat okozhatnak, hanem közvetlenül érinthetik a lakosság mindennapi életét is.
Az ukrán elnök ezért azonnali lépéseket rendelt el. Utasította a kormányt és az elnöki hivatalt, hogy szoros együttműködésben dolgozzanak a hadsereggel, különösen a légvédelem megerősítésén – elsősorban Ukrajna nyugati régióiban. Zelenszkij szerint
több védelmi vonal kiépítése is elkerülhetetlen a fenyegetés kivédésére.
A háttérben az a stratégiai logika húzódhat meg, amelyet Oroszország már korábban is alkalmazott: az energetikai infrastruktúra után most a vízellátás bénításával próbálhat nyomást gyakorolni Kijevre.
Zelenszkij elárulta, hogy szerdán több magas rangú tisztviselővel egyeztetett a kialakult helyzetről, köztük Julija Szviridenko-vel is. A megbeszélések középpontjában a védekezési lehetőségek és a kritikus rendszerek védelme állt. A figyelmeztetés egyértelmű üzenet: a háború nem csillapodik, hanem újabb, a civil lakosságot közvetlenül érintő frontokra terjedhet ki a következő hónapokban.
Nyitókép: Oleksandr GIMANOV / AFP