Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
Megkérdeztük az elemzőket, mi lehet Brüsszel terve arra az esetre, ha a szerintük reális esélyes: Orbán Viktor nyeri a választást.
Az EU-ba igyekvő Ukrajna jelenleg nyilvánvalóan megeszegi az Unió-Ukrajna társulási szerződést, amely szerint Ukrajna nem veszélyeztetheti egyetlen uniós állam energiabiztonságát sem (ehhez képest két uniós tagállam, Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát veszélyezteti az olajblokáddal – a szerk.), így
Magyarország és Szlovákia ezzel szemben fellép. Azonban a brüsszeli reakció nem az, hogy megvédi az uniós tagállam Magyarországot és Szlovákiát, hanem megvédi a nem uniós tagállam Ukrajnát és a legdurvább szankcióval, a szavazati jog megvonásával fenyegeti hazánkat.
Hol élünk, hogy a fentiek megtörténhetnek? És mi lehet Brüsszel terve arra az esetre, ha Orbán Viktor nyeri a választást?
Brüsszel eddig sem volt látványosan sikeres a kínzóeszközeivel – mutatott rá a fenti kérdésre válaszolva Mráz Ágoston Sámuel. Mint a Nézőpont intézet vezetője felidézte: „Brüsszel már volt
ezeket már mind ismerjük, de
Orbán Viktor újraválasztásának reális esélye van április 12-én,
tehát nem működtek. És ahogy megbeszéltük: ezen az EU csúcson sem változtatott az álláspontján” – idézte fel az elemző.
Orbán Viktor újraválasztása esetén a felek el fognak azon gondolkodni, hogy miután kudarcot vallott az újabb brüsszeli erőfeszítés a kormányfő megbuktatására, nem kellene-e valami kompromisszumot kötni.
„Erről nem fognak beszélni a választások előtt, de utána látok erre esélyt” – tette hozzá Mráz, aláhúzva, hogy „az EU-nak a következő másfél évben döntést kell hoznia az Európai Unió keretköltségvetéséről, ahol a legutóbbi ismereteink szerint minden tagállamnak vétójoga van”, és
2020-ban is sikerült az akkori 7 éves keretköltségvetésről megállapodást kötni”
– emelte ki a Nézőpont Intézet vezetője.
„Nem érdekli őket az elvszerűség, a jogszerűség, a törvények ereje” – fogalmazott G. Fodor Gábor Brüsszel és a baloldali elit fent említett fenyegetései kapcsán. Mint a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója kifejtette: ugyanakkor „Brüsszelben se idióták ülnek. (Orbán Viktor újraválasztásával – a szerk.) lesz egy új helyzet, ami több utat nyit ki. Benne van a pakliban a kompromisszum lehetősége. Hogy
ha nem tudták megfojtani Orbánt, akkor ki kellene egyezni, mert ha Orbán tovább folytatja, fel fogja borítani Brüsszelt. Mert nemcsak Orbánról van szó, hanem arról, hogy Orbán precedens és már elindított olyan változásokat a patrióta politika révén Európában, ami a brüsszeli elit előjogait veszélyezteti.
Tehát lehet, hogy jobb lenne a barbárral megegyezni” – mutatott rá az elemző, ugyanakkor mint hozzátette, természetesen másik opció is lehetséges, de „ezt ma még nem lehet tudni, mert nem tartunk ott.”
