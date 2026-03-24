Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Az EU-ba igyekvő Ukrajna jelenleg nyilvánvalóan megeszegi az Unió-Ukrajna társulási szerződést, amely szerint Ukrajna nem veszélyeztetheti egyetlen uniós állam energiabiztonságát sem (ehhez képest két uniós tagállam, Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát veszélyezteti az olajblokáddal – a szerk.), így

Magyarország és Szlovákia ezzel szemben fellép. Azonban a brüsszeli reakció nem az, hogy megvédi az uniós tagállam Magyarországot és Szlovákiát, hanem megvédi a nem uniós tagállam Ukrajnát és a legdurvább szankcióval, a szavazati jog megvonásával fenyegeti hazánkat.

Hol élünk, hogy a fentiek megtörténhetnek? És mi lehet Brüsszel terve arra az esetre, ha Orbán Viktor nyeri a választást? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!