G. Fodor Gábor Mesterterv országgyűlési választás 2026 Mráz Ágoston Sámuel

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

2026. március 24. 20:09

Megkérdeztük az elemzőket, mi lehet Brüsszel terve arra az esetre, ha a szerintük reális esélyes: Orbán Viktor nyeri a választást.

Az EU-ba igyekvő Ukrajna jelenleg nyilvánvalóan megeszegi az Unió-Ukrajna társulási szerződést, amely szerint Ukrajna nem veszélyeztetheti egyetlen uniós állam energiabiztonságát sem (ehhez képest két uniós tagállam, Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát veszélyezteti az olajblokáddal – a szerk.), így

Magyarország és Szlovákia ezzel szemben fellép. Azonban a brüsszeli reakció nem az, hogy megvédi az uniós tagállam Magyarországot és Szlovákiát, hanem megvédi a nem uniós tagállam Ukrajnát és a legdurvább szankcióval, a szavazati jog megvonásával fenyegeti hazánkat.

Hol élünk, hogy a fentiek megtörténhetnek? És mi lehet Brüsszel terve arra az esetre, ha Orbán Viktor nyeri a választást? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

Mráz: Orbán Viktor újraválasztásának reális esélye van

Brüsszel eddig sem volt látványosan sikeres a kínzóeszközeivel – mutatott rá a fenti kérdésre válaszolva Mráz Ágoston Sámuel. Mint a Nézőpont intézet vezetője felidézte: „Brüsszel már volt

  • tisztességtelen, unfair,
  • visszaélt a jogszabályok nyújtotta kiskapukkal,
  • a magyar diákokkal rosszul bánt,
  • abszurd ítéletek születtek,
  • lopakodó hatáskörbővítések történtek,

ezeket már mind ismerjük, de

Orbán Viktor újraválasztásának reális esélye van április 12-én,

tehát nem működtek. És ahogy megbeszéltük: ezen az EU csúcson sem változtatott az álláspontján – idézte fel az elemző.

Orbán Viktor újraválasztása esetén a felek el fognak azon gondolkodni, hogy miután kudarcot vallott az újabb brüsszeli erőfeszítés a kormányfő megbuktatására, nem kellene-e valami kompromisszumot kötni.

„Erről nem fognak beszélni a választások előtt, de utána látok erre esélyt” – tette hozzá Mráz, aláhúzva, hogy „az EU-nak a következő másfél évben döntést kell hoznia az Európai Unió keretköltségvetéséről, ahol a legutóbbi ismereteink szerint minden tagállamnak vétójoga van”, és

2020-ban is sikerült az akkori 7 éves keretköltségvetésről megállapodást kötni”

– emelte ki a Nézőpont Intézet vezetője.

G. Fodor: Orbán precedens, ha nem egyeznek ki vele, fel fogja borítani Brüsszelt

„Nem érdekli őket az elvszerűség, a jogszerűség, a törvények ereje” – fogalmazott G. Fodor Gábor Brüsszel és a baloldali elit fent említett fenyegetései kapcsán. Mint a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója kifejtette: ugyanakkor „Brüsszelben se idióták ülnek. (Orbán Viktor újraválasztásával – a szerk.) lesz egy új helyzet, ami több utat nyit ki. Benne van a pakliban a kompromisszum lehetősége. Hogy

ha nem tudták megfojtani Orbánt, akkor ki kellene egyezni, mert ha Orbán tovább folytatja, fel fogja borítani Brüsszelt. Mert nemcsak Orbánról van szó, hanem arról, hogy Orbán precedens és már elindított olyan változásokat a patrióta politika révén Európában, ami a brüsszeli elit előjogait veszélyezteti.

Tehát lehet, hogy jobb lenne a barbárral megegyezni” – mutatott rá az elemző, ugyanakkor mint hozzátette, természetesen másik opció is lehetséges, de „ezt ma még nem lehet tudni, mert nem tartunk ott.”

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Diego Ravier / Hans Lucas via AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
socialismo-e-muerte
2026. március 24. 21:11
Sajnos nem tudok mindenkinek felelni, de el tudom mondani, hogy más kell. MHM. Legyenek ott többen a Parlamentben.
Smisla
•••
2026. március 24. 20:56 Szerkesztve
Ha VDL-be szorult volna némi értelem, akkor talán gondolkodna, és valóban juthatna olyan döntésre, hogy akár még ki is egyezhetne Orbán Viktorral. De ez az "eszetlen" eddig nem juthat el - hiszen nem ő hozza a döntéseket. Nagyobb esélyt látok arra, hogy valamilyen módon lapátra kerül. A helyére pedig egy rugalmasabb személyt ültetnek. Vajon mit jelent a britek újbóli sündörgése, helyezkedése. Mintha valami olyasmit olvastam volna, hogy csatlakozni szeretnének. Azt hittem rosszul olvasom, de az EU jelenlegi helyzetét látva talán egy ilyen hír nem is megalapozatlan, különösen annak fényében, hogy VDL-nek sikerült az EU-t minden tekintetben egy egészen megdöbbentő mélységbe juttatni. L-City sem akar mindent elveszíteni, hiszen nem véletlenül léptek ki......
nempolitizalok-0
2026. március 24. 20:53
socialismo-e-muertefigyelő4322 2026. március 24. 20:46 Büntetni kell a Fideszt. Szavazz az MHM-re." Te amúgy tényleg ilyen szinten vagy ostoba? Szart érsz te azzal, ha a pártod 8%, de nem Orbánék nyernek, hanem Poloskáék. Ha nem állnak össze veletek, mert nincs rá szükségük, szarabb helyzetbe kerültök mint most. Ha összeálltok velük, Toroczkai és Dúró Dóra alakíthat 4 év múlva egy új pártot, mert a jelenlegi a Jobbik sorsára jut.
figyelő4322
2026. március 24. 20:45
socialismo-e-muerte 2026. március 24. 15:22 "...szavazz az MHM-re!" Az MHM az a Jobbik 'újratöltve'! És mi történt a jobbikkal? 'Eltévedt'! Vagyis egy ÁLLÍTÓLAG hazafias- és jobboldali párt az első adandó alkalommal szövetséget kötött a 'balfék moslék' oldallal. Jó eséllyel az utód- párt, az MHM is megteszi ugyanezt, mihelyt alakalom adódik rá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!