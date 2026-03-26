Putyin húzása komoly következményekkel járhat: most mindenki Trump lépésére figyel

Irán és az orosz támogatás új dimenzióba helyezheti a konfliktust

A hírszerzési jelentések szerint egyelőre nem ismert pontosan, milyen típusú drónok kerülhetnek Iránhoz, de felmerült, hogy Oroszország a Geran–2 típusú eszközöket is átadhatja, amelyek az iráni Sahíd–136-os konstrukció továbbfejlesztett változatai.

Az együttműködés különösen érdekes annak fényében, hogy az elmúlt években éppen Moszkva támaszkodott az iráni dróntechnológiára az orosz–ukrán háborúban. Nicole Grajewski, a párizsi Sciences Po egyetem Oroszország–Irán kapcsolatait kutató szakértője szerint:

Az oroszok jelentősen továbbfejlesztették a Sahíd drónokat, többek között a hajtóművek, a navigáció és az elektronikai zavarás elleni képességek terén. Ezek a rendszerek így már fejlettebbek, mint amelyeket Irán saját maga gyártott.

Ez azt is jelentheti, hogy Teherán nem egyszerűen új eszközökhöz jut, hanem olyan technológiához is, amelyet saját rendszereinek fejlesztésére használhat fel. A szakértők szerint Irán számára nem a mennyiség, hanem a minőség a kulcs. Antonio Giustozzi, a a Royal United Services Institute (RUSI) brit védelmi és biztonságpolitikai kutatóintézet vezető kutatója szerint: