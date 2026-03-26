Megérkezett Von der Leyen bosszúja Orbán Viktor vétója után – egyetlen tagállamnak mondott nemet az Európai Bizottság

2026. március 26. 06:29

Már reagált is a magyar kormány.

null

Miközben Brüsszel sorra osztja az eurómilliárdokat a tagállamoknak, Magyarország látványosan kimaradt a szórásból – és egyre nehezebb nem politikai üzenetet látni a döntés mögött.

A Világgazdaság azt írja: az Európai Bizottság – élén Ursula von der Leyen-nel – jóváhagyta az utolsó függőben lévő védelmi hitelkérelmeket is, így immár 19-ből 18 ország biztosan hozzáfér a SAFE-program forrásaihoz. 

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Egyetlen kivétel maradt: Magyarország.

Miközben Franciaország akár 15 milliárd eurót, Csehország pedig mintegy 2 milliárdot hívhat le a kedvezményes konstrukcióból, Budapest 17,4 milliárd eurós terve továbbra is parkolópályán van. A különbség nemcsak szembetűnő, hanem politikailag is beszédes.

A SAFE-program célja hivatalosan az, hogy az Európai Unió megerősítse védelmi iparát és növelje katonai felkészültségét az orosz fenyegetés árnyékában. A konstrukció révén a tagállamok a piacinál kedvezőbb feltételekkel juthatnak forráshoz fegyverkezési és védelmi beruházásokra. A többiek már startvonalhoz álltak, az első kifizetések akár már áprilisban megindulhatnak.

Magyarország azonban továbbra is csak vár.

Brüsszel magyarázata szerint a magyar terv „még nem áll készen” a jóváhagyásra, az értékelés pedig folyamatban van. Ez az indoklás azonban sokak szerint sovány, különösen annak fényében, hogy minden más tagállam átment a rostán. 

Egyértelmű, hogy bosszúról van szó

A háttérben egyre nyilvánvalóbb a politikai feszültség. Orbán Viktor ugyanis blokkolja a Kijevnek szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt, miután Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéket. Az RMF24 lengyel hírportál egy uniós diplomatára hivatkozva állítja: az elhúzódó jóváhagyás informális oka a budapesti vétó.

A konfliktus azóta is eszkalálódik, és több fronton terheli a magyar–brüsszeli kapcsolatokat.

Nem nehéz párhuzamot vonni: miközben Budapest vétóval él, Brüsszel visszatartja a pénzt.

Reagált a magyar kormány

A magyar kormány már lépett is: hivatalos levélben kért részletes tájékoztatást az Európai Bizottságtól az eljárás állásáról. A kabinet szerint ugyanis elfogadhatatlan, hogy érdemi indoklás nélkül húzódik a döntés egy ilyen jelentőségű ügyben.

Nyitókép: STR / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 56 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
survivor
2026. március 26. 08:05
" OROSZ FENYEGETÉS? Nem ertem...Milyen fenyegetes ?
nnjohn
2026. március 26. 08:05
Ahol csak lehet, alá kell tenni ennek a mocsadék liberálfasiszta brüsszeli bagázsnak.
Öreg Palóc
2026. március 26. 08:05
Ez az a pénz amit a Lengyel miniszterelnök föl sem akar venni, mert olyan szarok a kamatfeltételei ??!!
auditorium
2026. március 26. 08:01
Tisztàzzuk: "hitelkèrelmeket" fogadott el az EU-vezetősége és hiteleket ad a többi 26 tagállamnak. A hitelt vissza is kell fizetni . A nők a politikában veszélyesebbek mint a válófélben lévő házasságban, bosszúállóbbak, csökönyösebbek, érzelmi alapon döntenek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!