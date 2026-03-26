Megérkezett Von der Leyen bosszúja Orbán Viktor vétója után – egyetlen tagállamnak mondott nemet az Európai Bizottság

Fico kínos helyzetbe hozta az Európai Bizottságot: „Zelenszkij felseper Von der Leyennel”
Miközben Brüsszel sorra osztja az eurómilliárdokat a tagállamoknak, Magyarország látványosan kimaradt a szórásból – és egyre nehezebb nem politikai üzenetet látni a döntés mögött.
A Világgazdaság azt írja: az Európai Bizottság – élén Ursula von der Leyen-nel – jóváhagyta az utolsó függőben lévő védelmi hitelkérelmeket is, így immár 19-ből 18 ország biztosan hozzáfér a SAFE-program forrásaihoz.
Egyetlen kivétel maradt: Magyarország.
Miközben Franciaország akár 15 milliárd eurót, Csehország pedig mintegy 2 milliárdot hívhat le a kedvezményes konstrukcióból, Budapest 17,4 milliárd eurós terve továbbra is parkolópályán van. A különbség nemcsak szembetűnő, hanem politikailag is beszédes.
A SAFE-program célja hivatalosan az, hogy az Európai Unió megerősítse védelmi iparát és növelje katonai felkészültségét az orosz fenyegetés árnyékában. A konstrukció révén a tagállamok a piacinál kedvezőbb feltételekkel juthatnak forráshoz fegyverkezési és védelmi beruházásokra. A többiek már startvonalhoz álltak, az első kifizetések akár már áprilisban megindulhatnak.
Magyarország azonban továbbra is csak vár.
Brüsszel magyarázata szerint a magyar terv „még nem áll készen” a jóváhagyásra, az értékelés pedig folyamatban van. Ez az indoklás azonban sokak szerint sovány, különösen annak fényében, hogy minden más tagállam átment a rostán.
A háttérben egyre nyilvánvalóbb a politikai feszültség. Orbán Viktor ugyanis blokkolja a Kijevnek szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt, miután Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéket. Az RMF24 lengyel hírportál egy uniós diplomatára hivatkozva állítja: az elhúzódó jóváhagyás informális oka a budapesti vétó.
A konfliktus azóta is eszkalálódik, és több fronton terheli a magyar–brüsszeli kapcsolatokat.
Nem nehéz párhuzamot vonni: miközben Budapest vétóval él, Brüsszel visszatartja a pénzt.
A magyar kormány már lépett is: hivatalos levélben kért részletes tájékoztatást az Európai Bizottságtól az eljárás állásáról. A kabinet szerint ugyanis elfogadhatatlan, hogy érdemi indoklás nélkül húzódik a döntés egy ilyen jelentőségű ügyben.
