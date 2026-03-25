Fico kínos helyzetbe hozta az Európai Bizottságot: „Zelenszkij felseper Von der Leyennel”

Robert Fico szlovák miniszterelnök élesen bírálta Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét és az egész bizottságot amiatt, hogy nem tudják rávenni a kijevi vezetést arra, hogy engedélyezze az uniós vizsgálócsoportnak a Barátság kőolajvezeték állapotának helyszíni ellenőrzését. A szlovák kormányfő ezt a pozsonyi kabinet szerdán Nyitraújlakon (Velké Záluzie) tartott kihelyezett ülése után közzétett Facebook-videójában fogalmazta meg.

Fico elmondta: az, hogy az Európai Bizottság egyszerűen tudomásul vette, hogy az ukrán fél elutasítja a vizsgálatot, az „valamit sejtet”, valamint „kezdi nevetségessé tenni az Európai Bizottság vezetését és az egész Bizottságot”. A miniszterelnök hangsúlyozta: