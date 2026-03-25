Fico kínos helyzetbe hozta az Európai Bizottságot: „Zelenszkij felseper Von der Leyennel”

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Fico szerint az, hogy az Európai Bizottság egyszerűen tudomásul vette, hogy az ukrán fél elutasítja a Barátság kőolajvezeték vizsgálatát, az „valamit sejtet".
Robert Fico szlovák miniszterelnök élesen bírálta Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét és az egész bizottságot amiatt, hogy nem tudják rávenni a kijevi vezetést arra, hogy engedélyezze az uniós vizsgálócsoportnak a Barátság kőolajvezeték állapotának helyszíni ellenőrzését. A szlovák kormányfő ezt a pozsonyi kabinet szerdán Nyitraújlakon (Velké Záluzie) tartott kihelyezett ülése után közzétett Facebook-videójában fogalmazta meg.
Fico elmondta: az, hogy az Európai Bizottság egyszerűen tudomásul vette, hogy az ukrán fél elutasítja a vizsgálatot, az „valamit sejtet”, valamint „kezdi nevetségessé tenni az Európai Bizottság vezetését és az egész Bizottságot”. A miniszterelnök hangsúlyozta:
Számomra kezd nevetségessé válni Ursula von der Leyen és az egész Európa Bizottság amiatt, ahogyan Zelenszkij ukrán elnök felseper velük.”
A szlovák kormány a jelenlegi az olajblokád és a közel-keleti konfliktus közepette arra törekszik, hogy az üzemanyagárakat a környező országok árszintjéhez hasonlóan tartsa. Fico hozzátette, hogy a dízelüzemanyagra vonatkozó, múlt héten bevezetett korlátozások – amelyeket eredetileg egy hónapra terveztek – működőképesnek bizonyultak, és a kormány tervezi azok fenntartását.
