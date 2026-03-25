Ft
Ft
17°C
9°C
Ft
Ft
17°C
9°C
03. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
fico von der leyen vizsgálóbizottság felállítás Zelenszkij Barátság kőolajvezeték ukrajna európai bizottság

Fico kínos helyzetbe hozta az Európai Bizottságot: „Zelenszkij felseper Von der Leyennel”

2026. március 25. 21:08

Fico szerint az, hogy az Európai Bizottság egyszerűen tudomásul vette, hogy az ukrán fél elutasítja a Barátság kőolajvezeték vizsgálatát, az „valamit sejtet”.

Robert Fico szlovák miniszterelnök élesen bírálta Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét és az egész bizottságot amiatt, hogy nem tudják rávenni a kijevi vezetést arra, hogy engedélyezze az uniós vizsgálócsoportnak a Barátság kőolajvezeték állapotának helyszíni ellenőrzését. A szlovák kormányfő ezt a pozsonyi kabinet szerdán Nyitraújlakon (Velké Záluzie) tartott kihelyezett ülése után közzétett Facebook-videójában fogalmazta meg.

Fico elmondta: az, hogy az Európai Bizottság egyszerűen tudomásul vette, hogy az ukrán fél elutasítja a vizsgálatot, az „valamit sejtet”, valamint „kezdi nevetségessé tenni az Európai Bizottság vezetését és az egész Bizottságot”. A miniszterelnök hangsúlyozta: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

Számomra kezd nevetségessé válni Ursula von der Leyen és az egész Európa Bizottság amiatt, ahogyan Zelenszkij ukrán elnök felseper velük.”

A szlovák kormány a jelenlegi az olajblokád és a közel-keleti konfliktus közepette arra törekszik, hogy az üzemanyagárakat a környező országok árszintjéhez hasonlóan tartsa. Fico hozzátette, hogy a dízelüzemanyagra vonatkozó, múlt héten bevezetett korlátozások – amelyeket eredetileg egy hónapra terveztek – működőképesnek bizonyultak, és a kormány tervezi azok fenntartását.

Nyitókép: Maxim Shemetov / POOL / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
iimre
•••
2026. március 25. 22:42 Szerkesztve
"az, hogy az Európai Bizottság egyszerűen tudomásul vette, hogy az ukrán fél elutasítja a Barátság kőolajvezeték vizsgálatát, az »valamit sejtet«” Nem sejtet, hanem erősíti az a megalapozott gyanút, hogy az EP vezetése és az Európai Bizottság elnöke szövetségese és támogatója az ukrán maffiavezérnek. Sokáig azt gondoltam, a Zongoránszkíj fenyegeti vagy a családjával zsarolja UvdL-t, azért ölelgeti, csókolgatja a boszorkány a gnómot — és az úgy még tán megbocsátható lett volna —, de mostanra kiderült, hogy egyenesen üzlettársak a pénzmosó maffiában. Akkor viszont nincs pardon! • mandiner.hu/kulfold/2026/03/korrupcios-ugyek-es-botranyok-sora-igy-kormanyozza-europat-ursula-von-der-leyen • mandiner.hu/kulfold/2026/03/eltunt-160-milliard-forintnyi-euro-a-kolibri-projektben-ursula-von-der-leyen-es-epstein-neve-is-feltunik
Válasz erre
0
0
Interista
2026. március 25. 22:25
Fico még finoman fogalmazta meg, hogy Ursula és sleppje zelenszkij csicskái. Tesze-tosza elmebeteg véglények.
Válasz erre
3
0
fzx
•••
2026. március 25. 21:58 Szerkesztve
Zelenszkij sok terhelő adatot tudhat az európai vezetőkről….. Valahol tegnap írták, illetve egy eus politikus nyilatkozta, “az európai vezetők el akarják kerülni Zelenszkij haragját…” Félnek, hogy ha nem teljesítik a kívánságait, kipakol….
Válasz erre
6
0
pollip
2026. március 25. 21:42
Finoman fogalmazott! Zelenszkij konkrétan hülyét csinál a bizottságból, ők meg hagyják magukat.
Válasz erre
10
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!