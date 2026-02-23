Jöhetnek a köztéri automaták – új korszakba lépne a palackvisszaváltási rendszer

Miután a MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (Mohu) startupfázisa lezárult, Bozóki Csaba László az országos hulladékgazdálkodási rendszer működtetésének finomhangolására és fenntarthatóvá tételére összpontosít. A visszaváltási arány egyébként már kilencven százalék felett jár, ami egész Európában kiugró eredmény, és arról tanúskodik, hogy az infrastruktúra kiépítése és az ösztönzők, különösen az ötven forintos visszaváltási díj vonzóvá tették a lakosság számára a rendszert.

Magyarországon jelenleg 5200 helyen lehet palackot visszaváltani, ebből 3800 ponton automata is van. Az emberek nagy része bolti utalványként kéri a visszatérítést,