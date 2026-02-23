Jöhetnek a köztéri automaták – új korszakba lépne a palackvisszaváltási rendszer

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó
A Mohu ezen területért felelős új igazgatója legalábbis ezt ígéri.
Miután a MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (Mohu) startupfázisa lezárult, Bozóki Csaba László az országos hulladékgazdálkodási rendszer működtetésének finomhangolására és fenntarthatóvá tételére összpontosít. A visszaváltási arány egyébként már kilencven százalék felett jár, ami egész Európában kiugró eredmény, és arról tanúskodik, hogy az infrastruktúra kiépítése és az ösztönzők, különösen az ötven forintos visszaváltási díj vonzóvá tették a lakosság számára a rendszert.
Magyarországon jelenleg 5200 helyen lehet palackot visszaváltani, ebből 3800 ponton automata is van. Az emberek nagy része bolti utalványként kéri a visszatérítést,
ami ráadásként az üzletek forgalmát is tovább növeli.
A visszaváltási rendszerrel kapcsolatban ugyan időről időre felmerülnek problémák, például a koszos vagy elromló automaták, valamint a Mohu által a nagyobb boltoknak fizetett kezelési költség csökkentése miatt, de ezt is igyekeznek folyamatosan orvosolni. Például úgy, hogy ezen díjak megállapításánál figyelembe veszik az adott üzlet forgalmát is.
A közeljövőre vonatkozó tervek között szerepel a nagyobb kapacitású, úgynevezett bulk-feed automaták sűrűbb telepítése, a cél, hogy a mostani kilenc darabot bővítve minden vármegyében legyen legalább egy ilyen.
Közterületi automaták telepítéséről ugyancsak szó van,
és folyamatosan keresik a megoldást az egyelőre visszaváltási lehetőség nélkül lévő ezer főnél nagyobb települések helyzetére, illetve az ez idáig sem túl gyakori csalások, visszaélések még hatékonyabb kiszűrésére. A tejtartalmú italok csomagolásainak rendszerbe való bevonása szintén felmerült.
