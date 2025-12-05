Ft
12. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Lisszabon Európai Néppárt (EPP) Ursula von der Leyen Európai Zöld Párt

„Von der Leyen veszélyezteti a szociális jogokat és a demokratikus elveket” – évekig támogatták, most ellene fordultak

2025. december 05. 13:55

A lisszaboni kongresszuson nem ünnepelnek, hanem elszámolnak a csalódásokkal, a zöldeket hetek óta gyűlő feszültség vezérli. A viták középpontjában von der Leyen és pártja áll, akiket egyre többen tesznek felelőssé a zöld ambíciók megtorpanásáért. A kérdés már nem az irány, hanem az, van-e visszaút az eddigi szövetségből.

2025. december 05. 13:55
null

A Politico lisszaboni riportja szerint a zöld pártok képviselői idén nem ünnepelni érkeznek az Európai Zöld Párt 40. kongresszusára, hanem egy mind mélyülő politikai válságot próbálnak feldolgozni. Az elmúlt évek során a zöldek a centrista többség részét képezték az Európai Parlamentben, és kulcsszerepet játszottak abban, hogy von der Leyen zászlóshajója, a Green Deal több törvényhozási csomagban is előrehaladt. Ma azonban – a Politico megfogalmazása szerint – többen már toxikusnak tartják a bizottsági elnök pártjával, az Európai Néppárttal való együttműködést.

A zöldek lisszaboni kongresszusán súlyos vádak hangzanak el: szerintük von der Leyen politikája veszélyezteti a szociális jogokat és a demokratikus elveket.
A zöldek lisszaboni kongresszusán súlyos vádak hangzanak el: szerintük von der Leyen politikája veszélyezteti a szociális jogokat és a demokratikus elveket.
Forrás: FREDERICK FLORIN / AFP
Forrás: FREDERICK FLORIN / AFP

A politikai környezet teljesen átalakult a koronavírus-járvány, majd az orosz–ukrán háború óta. A gazdasági nehézségek és az ipari versenyképességi aggodalmak háttérbe szorították a klímavédelmi célokat, és a zöldek ma már azt érzik: 

Az EPP, élén von der Leyen embereivel, egyre kevésbé megbízható partner. 

Többen Lisszabonban arra készülnek, hogy az EPP-t hivatalosan is elsőszámú ellenségnek minősítsék.

A zöldek célkeresztjében von der Leyen és az EPP

A Politico által megszerzett határozati javaslat úgy fogalmaz, hogy az EPP a „szélsőjobb piszkos munkáját” végzi azzal, hogy aláássa a klímavédelmet, a szociális jogokat és a demokratikus elveket. A dokumentum von der Leyen bizottságát is bírálja, amely szerinte rövidlátó deregulációval elhagyta a zöld és szociális előrelépést

A zöldek szemében e politika nem csupán visszalépést jelent, hanem a korábbi eredmények felszámolását is.

A párt alelnöke, Nicolae Ștefănuță azt mondta a Politicónak:

Egyrészt felelősségünk megmenteni az előző ciklus jogszabályait. Másrészt nem fogadhatjuk el ezt az új politikai elképzelést … Tiltakozunk az ellen, hogy koalíciót kötnek a szélsőjobbal.

Ez a mondat jól megmutatja a zöldek dilemmáját: vagy fenntartanak egy – szerintük egyre többször jobbra tolódó – centrista együttműködést, vagy elvágják a bizottsággal és az EPP-vel való kapcsolatot, veszélyeztetve ezzel a Green Deal utolsó törvényhozási pilléreit is.

A zöldek régóta nehezményezik, hogy az EPP több alkalommal jobboldali frakciókkal együtt fogadtatott el jogszabályokat, például a migráció szigorításáról. 

Vula Tsetsi, az Európai Zöld Párt társelnöke szerint „a Néppárt átlépett egy nagyon veszélyes vonalat”. Szerinte most érkezett el „a pillanat, amikor mindezt nyíltan ki kell mondani.”

Megosztottság minden szinten

A Politico rámutat: a törésvonalak már hónapokkal ezelőtt is láthatók voltak. Az októberi bizalmatlansági indítvány során 44 zöldpárti képviselőből 13 igennel szavazott von der Leyen menesztésére: 

  • Főként olasz, francia, spanyol és belga delegációk. 
  • A horvátok és luxemburgiak tartózkodtak. 
  • A holland, német, dán és osztrák zöldek azonban kitartottak mellette.

Benedetta Scuderi olasz EP-képviselő úgy fogalmazott:

Különböző nézőpontok vannak arról, mi a legjobb stratégia. Az a cél, hogy megtartsuk a Green Dealt, és küzdjünk a szociális védelemért … csak különböző kontextusokból érkezünk, eltérő elképzelésekkel arról, hogyan érjük el ezt.

A zöldek tehát nem a célokon, hanem az eszközökön marakodnak. A Politico szerint ez a belső megosztottság Lisszabonban még látványosabbá válhat.

A Néppárt már a maga útját járja

Az EPP mindeközben nem kíván engedni a kritikáknak. A párt – ahogy a Politico idézi – a „tartalom, tartalom, tartalom” elvét követi, vagyis kész minden frakcióval együttműködni, ha az segíti ipari céljait, a deregulációs programot vagy a migrációs szigorítást. A Néppárt szerint ezek a lépések szükségesek Európa iparának újraélesztéséhez és a munkahelyek megőrzéséhez.

A Politico értékelése alapján a zöldek több országban veszítettek politikai befolyásukból – különösen Németországban és Ausztriában –, miközben máshol, például Koppenhágában vagy Horvátországban éppen most erősödnek. 

Így a párt európai stratégiájáról zajló vita elsősorban arról szól, hogy a zöldek milyen politikai arcot mutassanak a következő években: a társadalmi jólétre és demokráciára fókuszáló új vonalat, vagy a régi klímapolitikai identitást hangsúlyozzák.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

