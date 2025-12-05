„Von der Leyen veszélyezteti a szociális jogokat és a demokratikus elveket” – évekig támogatták, most ellene fordultak

A Politico lisszaboni riportja szerint a zöld pártok képviselői idén nem ünnepelni érkeznek az Európai Zöld Párt 40. kongresszusára, hanem egy mind mélyülő politikai válságot próbálnak feldolgozni. Az elmúlt évek során a zöldek a centrista többség részét képezték az Európai Parlamentben, és kulcsszerepet játszottak abban, hogy von der Leyen zászlóshajója, a Green Deal több törvényhozási csomagban is előrehaladt. Ma azonban – a Politico megfogalmazása szerint – többen már toxikusnak tartják a bizottsági elnök pártjával, az Európai Néppárttal való együttműködést.

A zöldek lisszaboni kongresszusán súlyos vádak hangzanak el: szerintük von der Leyen politikája veszélyezteti a szociális jogokat és a demokratikus elveket.

Forrás: FREDERICK FLORIN / AFP

A politikai környezet teljesen átalakult a koronavírus-járvány, majd az orosz–ukrán háború óta. A gazdasági nehézségek és az ipari versenyképességi aggodalmak háttérbe szorították a klímavédelmi célokat, és a zöldek ma már azt érzik: