Portugália–Magyarország: „Szoboszlai megleckéztetett minket” – ezt írják a portugálok a magyarok bravúrjáról



Az O Jogo röviden és tényszerűen számolt be a 2–2-es döntetlenről. Ebben a cikkben a legnagyobb hangsúlyt azt kapta, hogy a következő két mérkőzésen, az írek elleni idegenbeli és az örmények elleni hazai találkozón egy pont is elég ahhoz, hogy a csapat kijusson a vb-re. Ehhez mi annyit hozzátennénk, hogy ha a portugálok már csak egy pontot gyűjtenek, Marco Rossi együttese pedig mindkét hátralévő meccsét megnyeri, akkor azonos ponttal végeznek, és ilyenkor először a gólkülönbség rangsorol, tehát az egy pont még nem jelentene biztos kvótát. Persze erre a végkimenetelre elég minimális esély van.

Egy vödör jeges víz…

Portugália csak percekre volt attól, hogy kijusson a vb-re… de Szoboszlai az egyenlítő góljával elrontotta a bulit az Alvaladéban”

– összegzett a Récord, majd azzal folytatta, hogy a kiegyenlített első félidő után a második játékrész portugál oldalról nyugodtabb és kontrolláltabb volt, de aztán jött a hosszabbítás, amelyben Szoboszlai megbüntette a védők hibáját.