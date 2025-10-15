Ft
10. 15.
szerda
Portugália–Magyarország: „Szoboszlai megleckéztetett minket" – ezt írják a portugálok a magyarok bravúrjáról

Portugália–Magyarország: „Szoboszlai megleckéztetett minket” – ezt írják a portugálok a magyarok bravúrjáról

2025. október 15. 05:39

Bravúros eredményt ért el Portugáliában a magyar válogatott. A mérkőzés után a portugál lapok Szoboszlai góljával példálóznak.

2025. október 15. 05:39
null
Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott bravúros 2–2-es döntetlent ért el a Nemzetek Ligája-győztes Portugália vendégeként a labdarúgó világbajnoki selejtezősorozatban. Ebben a cikkünkben azt mutatjuk meg, hogy mit írt a portugál sajtó az összecsapásról – az egyenlítőgólt szerző Szoboszlai Dominikot is megemlítették.

Szoboszlai egyenlítést jelentő találata után még nem számít vb-résztvevőnek Portugália
Szoboszlai egyenlítést jelentő találata után még nem számít vb-résztvevőnek Portugália (Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Ezt is ajánljuk a témában

A bulit elrontó Szoboszlai

Az egyik legnagyobb portugál sportoldal, az A Bola természetesen több anyagot is publikált a lefújás után. A meccs tudósítása így összegzett:

Már két lábbal a világbajnokságon… de szomorú sorsunk lett”

– olvasható. A cikk utána megjegyezte, hogy a portugálok előbb hátrányban voltak, aztán vezettek, de az eredmény végül döntetlen lett, amivel még nincs meg számukra a kvóta. Majd a szerző Szoboszlai Dominik góljával rámutatott arra, hogy ha nem zárják le időben a meccset, akkor bizony ilyen dolgok történhetnek.

Szoboszlai a hosszabbításban elrontotta a portugálok örömét, és novemberre tolta a világbajnokságra való kijutásukat.”

Természetesen említésre került Cristiano Ronaldo és az ő két gólja, amivel immár a vb-selejtezőket tekintve a legeredményesebb játékosnak számít.

Nuno Raposo újságíró szerint Portugália nem engedheti meg magának azt, hogy a jövő évi torna egyik legnagyobb esélyeseként így kiengedje a kezéből a győzelmet. Az egyik bekezdésben pedig tett egy olyan megjegyzést, hogy a magyar csapat számára már hagyománnyá vált, hogy a portugálok elleni találkozókon az első gólt szerzi.

„Az eddigi 16 meccsen immár ötödször szerezték az első találatot. Igaz, egyet sem tudtak megnyerni.”

Az összecsapás végét így írta le:

„A stadionban már elkezdődött az ünneplés, hiszen lefújták az írek meccsét. 

Minden jól alakult, amíg Szoboszlai az egyenlítésével leckét nem adott Portugáliának arról, hogy nem szabad idő előtt ünnepelni, különösen akkor nem, ha még nincsen lezárva a mérkőzés. Portugália novemberre hagyta azt, amit kedden elvégezhetett volna.”

A sportoldal egy másik cikke a duplázó Ronaldót nevezte meg a találkozó legjobbjának, és nyolcas osztályzatot adott neki.


Az O Jogo röviden és tényszerűen számolt be a 2–2-es döntetlenről. Ebben a cikkben a legnagyobb hangsúlyt azt kapta, hogy a következő két mérkőzésen, az írek elleni idegenbeli és az örmények elleni hazai találkozón egy pont is elég ahhoz, hogy a csapat kijusson a vb-re. Ehhez mi annyit hozzátennénk, hogy ha a portugálok már csak egy pontot gyűjtenek, Marco Rossi együttese pedig mindkét hátralévő meccsét megnyeri, akkor azonos ponttal végeznek, és ilyenkor először a gólkülönbség rangsorol, tehát az egy pont még nem jelentene biztos kvótát. Persze erre a végkimenetelre elég minimális esély van.

Egy vödör jeges víz…

Portugália csak percekre volt attól, hogy kijusson a vb-re… de Szoboszlai az egyenlítő góljával elrontotta a bulit az Alvaladéban”

– összegzett a Récord, majd azzal folytatta, hogy a kiegyenlített első félidő után a második játékrész portugál oldalról nyugodtabb és kontrolláltabb volt, de aztán jött a hosszabbítás, amelyben Szoboszlai megbüntette a védők hibáját.

Összességében a portugál oldalak elég csalódottan vették tudomásul, hogy kedden nem sikerült kiharcolni a világbajnoki részvételt. Noha érthető, hogy egy ilyen végjáték után nem boldogok, kissé meglepő, hogy ennyire bosszúsnak tűnnek, hiszen tényleg csoda kellene ahhoz, hogy ne tudják megtartani az első helyüket. Ahogyan Cristiano Ronaldo a meccs után a közösségi oldalán írta:

Egyre jobban közelítünk a célunkhoz.”

És ez valóban így van, hiszen ezzel a döntetlennel is Portugália még közelebb került a vb-hez. Egy győzelemmel persze már ott lenne, de ezzel az eredménnyel is szinte biztosan kijutott.

Labdarúgó világbajnoki selejtezők, Európa
F-csoport, 4. forduló, keddi játéknap
Írország–Örményország 1–0
Portugália–Magyarország 2–2

A csoport állása

  1. Portugália: 10 pont
  2. Magyarország: 5 pont
  3. Írország: 4 pont
  4. Örményország: 3 pont

 

A következő fordulóban, a novemberi válogatott szünetben Magyarország Örményországba utazik, míg Portugália Írország vendége lesz. Aztán az utolsóban a mieink az íreket, míg a portugálok az örményeket fogadják. Az első helyezett automatikusan kijut a vb-re, míg a második a pótselejtezőbe kerül, ahol két ellenfelet kell felülmúlnia.

Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP

