Párizs még kísérti, de követné példaképét, Hosszú Katinkát az egyik legnagyobb magyar tehetség – interjú

Nagyon jó volt, hogy mindig is ott volt nekünk az ifjúsági korosztály, de közben elmehettünk tapasztalatot szerezni felnőtt versenyeken. Van sportpszichológusom és mentáltrénerem, ők is segítettek erre felkészülni. Élveztem, hogy az utánpótlásban magabiztosan tudtam rajtkőre állni, mert rengeteg érmet nyertünk. Mellette meg ott voltak a felnőtt megméretések, amelyeken teljesíteni akartunk, és most már egyre jobbak vagyunk.

Pádár Nikolett a női 200 méteres gyorsúszás harmadik előfutama után a 2024-es párizsi nyári olimpián a Párizs melletti Nanterre-ben lévő Paris La Défense Arénában 2024. július 28-án / Fotó: MTI/Derencsényi István

Az ifjúsági évek véget értek, közben fiatalon belekóstoltak az olimpia légkörébe. Nagyon görcsölt Párizsban?

Igen. A váltó nagyon jól sikerült, arra büszke vagyok, hogy össze tudtam szedni magamat az egyéni után. Ha nincs a kizárás, bekerültem volna a középdöntőbe, és tudtam volna előrébb lépkedni. A váltóban teljesített időeredményemmel egyéniben döntőbe is kerülhettem volna.

A 4 x 200-as váltóval az előkelő és pontszerző hatodik helyen végeztek, ám 200 gyorson kizárták. Jól érzem, hogy még mindig bántja?

Nyilván ezt nehéz volt feldolgozni, ami még mindig tart a sportpszichológusom közreműködésével.

A budapesti rövidpályás vb-n elért második hely rengeteget segített.

Megfejtette már, miért mozdult be?

Nem jellemző rám. Igazából sokáig nem is tudtam, hogy miért zártak ki. Azt hittem, hogy a remegésem miatt. Aztán kiderült, hogy minimálisan felkaptam a fejemet.

Ez korábban belefért volna…

Igen, és éppen ezért alkották meg ezt a szabályt, hogy kizárják azt, aki bemozdult, mert régebben az emberek büntetlenül ugráltak be. Próbálom lezárni.

Igazságtalannak érzi a döntést?

Valamennyire igazságtalan, hiszen nagyon kemény munkát tettem az olimpiai felkészülésbe. De ilyen az élet, ebből kell tanulnom.

Drága tanulópénz volt, ám több olimpián szerepelhet még. Mer bátran, nyíltan beszélni a céljairól?

Nyilván vannak kisebb és nagyobb céljaim is. Próbálok egyesével haladva lépkedni felfelé. Mindenki, így én is olimpiai bajnok szeretnék lenni! Hiszem, hogy meg tudom csinálni, és remélem, el is jutok oda, hogy megvalósítsam!