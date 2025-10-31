Ft
Mandiner Díj 2025: könyvkiadó, borászat és menő burgerező is versenybe száll Az év legdinamikusabban fejlődő vállalkozása címért

2025. október 31. 16:26

2025. október 31. 16:26
A Mandiner idén először indítja útjára a Mandiner Díjat, amelynek célja, hogy elismerje azokat a személyeket és vállalkozásokat, akik és amelyek a közéletben, a sajtóban, a sportban vagy a gazdaságban kiemelkedőt alkottak, ezzel hozzájárultak közösségünk fejlődéséhez.

Október 15-ig 12 kategóriában (Az év elemzője, Az év véleményformálója, Az év közéleti külföldi személyisége, Az év kulturális személyisége, Az év legdinamikusabban fejlődő kis-közép vállalkozása, Az év legdinamikusabban fejlődő nagyvállalata, Az év műsorvezetője, Az év nemzetközi újságírója, Az év férfi sportolója, Az év női sportolója, Az év újságírója) bárki jelölhetett.

A beérkezett ajánlásokat a szakmai bizottság elbírálta, kategóriánként tíz-tíz jelöltet állítottak.

A jelöltekre az online felületeinken lehet szavazni egészen november 5-ig. Ide kattintva.

A kategóriák top 3 döntőseit az ezt követő időszakban bemutatjuk mindenkinek, de a győztesek kilétére csak a Mandiner Díjátadó Gálán derül fény.

Az év legdinamikusabban fejlődő kis és középvállalkozása jelöltjei  

Hitel Kiadó  

Erdélyi Szalon Könyvkiadó  

Kravtex Kft.  

Simons Burger  

Balázs Kicks  

Skrabski Borászat  

Rókusfalvy Birtok Kft.  

Főtaxi Zrt. 

Somló Spirit Kft. (Balaton Gin) 

Naturtex Zrt.

A Mandiner díjátadó gála egy ünnepi alkalom, amelynek célja, hogy méltó elismerést kapjanak azok a személyiségek, vállalkozások, akik teljesítményükkel gazdagítják közösségünket, kultúránkat, sportéletünket, gazdaságunkat” – mondta a november 26-án megrendezendő eseményről Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője.
 

Mandiner: új műsorokkal, díjátadó gálával készülünk az őszre

A Mandiner jelentős növekedést ért el az elmúlt időszakban, és most ismét szintet lép: új videós műsorstruktúrával bővíti kínálatát. Ezekről, továbbá a Mandiner őszi díjátadó gálájáról és a kárpátaljai adománygyűjtés eredményeiről tartott sajtótájékoztatót Szalai Zoltán főszerkesztő.

 

