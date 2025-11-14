A tiszás Tibi atya sem kegyelmezett – mindenhonnan kapja a pofonokat a „kamupártos” Cseh Katalin
Korábbi pártelnöke után most a híres meme-gyáros is kritikát fogalmazott meg a Humanisták újdonsült politikusa ellen.
Szerinted ha indítok egy kamupártot én is, akkor kijön belőle?
„Cseh Katalin figyi, kinéztem ezt a Porschet. Szerinted ha indítok egy kamupártot én is, akkor kijön belőle? Mármint fizetnek az indulásért annyit? Meg azért kéne egy szaladgálós Cayenne GTS is, mert ebbe nem nagyon fér be a horgászcucc, meg amúgy is leér az alja a töltésen. (azt még nem konfiguráltam ki, de úgyis mindenből a legdrágábbat választanám)
És mielőtt kérdeznéd: nem, nem érdekel használtan egyik sem, nekem nem kell valami széthajtott szar telefingott ülésekkel...”
