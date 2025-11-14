Ft
kamupárt Cseh Katalin Humanista Párt Porsche

Cseh Katalin figyi, kinéztem ezt a Porschet

2025. november 14. 16:32

Szerinted ha indítok egy kamupártot én is, akkor kijön belőle?

2025. november 14. 16:32
Tibi Atya
Tibi Atya
Facebook

„Cseh Katalin figyi, kinéztem ezt a Porschet. Szerinted ha indítok egy kamupártot én is, akkor kijön belőle? Mármint fizetnek az indulásért annyit? Meg azért kéne egy szaladgálós Cayenne GTS is, mert ebbe nem nagyon fér be a horgászcucc, meg amúgy is leér az alja a töltésen. (azt még nem konfiguráltam ki, de úgyis mindenből a legdrágábbat választanám)

Kapcsolódó vélemény

Cseh Katalin

Facebook

Idézőjel

A Humanisták célja a rendszerváltás

Mutatjuk, szerintünk hogyan érdemes előkészíteni.

És mielőtt kérdeznéd: nem, nem érdekel használtan egyik sem, nekem nem kell valami széthajtott szar telefingott ülésekkel...”

 

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 9 komment

survivor
•••
2025. november 14. 16:51 Szerkesztve
Valahogy össze akarják terelni az apraját: Együtt, Liberálisok, MSZP,Mindenki Magyarországa Mozgalom, JOBBIK,LMP MoMo szavazói. De új párt kell..... egy pártban van az 5%. Önmagában nem hülyeség a gondolat... de az idő kevés hozzá...
Válasz erre
1
0
teljesenertelmetlen
2025. november 14. 16:42
Látom már, hogy kávémérgezést fogunk kapni...
Válasz erre
2
0
DINO54
2025. november 14. 16:41
Nagy szarban lehetnek bütyökék ha egy 0,1%-os kamupártban ellenséget látnak.
Válasz erre
2
0
ThunderDan
2025. november 14. 16:39
A párharc, ahol Cseh a KEVÉSBÉ irritáló alak. Mindig van lejjebb.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!