Közeleg a Karácsony: a főpolgármester nem restellt egyértelműen beállni Magyar Péter mögé

A Karácsonnyal összefüggésbe hozott, részint a Párbeszédből alakuló Humanista Párttal kapcsolatban azt mondta: „fel sem merült, hogy menjek”, ugyanakkor „nem érzem a dolgomnak a részvételt az ellenzéki politikában.”

A Párbeszédről azt mondta még, hogy abból ugyan nem lépett ki, de eljárt a párt felett az idő. Ugyanakkor szereti azokat az embereket, akik benne vannak. Az induló ellenzéki pártokkal kapcsolatban azt mondta, „fontosabb, hogy mindenki elmenjen szavazni annál, minthogy mindenki egyetlen pártra” szavazzon. Karácsony szerint a szavazók tudni fogják, hogy kell szavazni, és nem lesz abból gond, hogy több ellenzéki párt is a rajtvonalhoz áll. Szerinte az látszik, hogy a vidéki helyi elitek a Tisza felé mennek, és ez komoly hozzáadott értéke az ellenzéki pártnak.