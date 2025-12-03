Ft
főpolgármester Humanista Párt Magyar Péter Párbeszéd Karácsony Gergely

Közeleg a Karácsony: a főpolgármester nem restellt egyértelműen beállni Magyar Péter mögé

2025. december 03. 12:57

Tudja, ki a jó miniszterelnök-jelölt, hiszen követett már egy párat, sőt, ő is volt már az.

2025. december 03. 12:57

„Magyar Péter alkalmas miniszterelnöknek, megacélosította magát” – áradozott Karácsony Gergely a Telex podcastjének nyilatkozva.

A 24.hu összefoglalója szerint

a baloldali összefogás korábbi közös miniszterelnök-jelöltje, a jelenlegi főpolgármester azt mondta, drukkol a Tiszának,

ám azt nem árulta el, hogy Magyar Péter pártjára szavaz-e tavasszal, vagy másra. A főpolgármester azt mondta: nem látja értelmét, hogy kimondja, hogy kire szavaz majd, ugyanakkor azt mondta, hogy nyer a Tisza, akkor jobb lesz a kormánnyal a viszonya Budapestnek, mint most.

A Karácsonnyal összefüggésbe hozott, részint a Párbeszédből alakuló Humanista Párttal kapcsolatban azt mondta: „fel sem merült, hogy menjek”, ugyanakkor „nem érzem a dolgomnak a részvételt az ellenzéki politikában.”

A Párbeszédről azt mondta még, hogy abból ugyan nem lépett ki, de eljárt a párt felett az idő. Ugyanakkor szereti azokat az embereket, akik benne vannak. Az induló ellenzéki pártokkal kapcsolatban azt mondta, „fontosabb, hogy mindenki elmenjen szavazni annál, minthogy mindenki egyetlen pártra” szavazzon. Karácsony szerint a szavazók tudni fogják, hogy kell szavazni, és nem lesz abból gond, hogy több ellenzéki párt is a rajtvonalhoz áll. Szerinte az látszik, hogy a vidéki helyi elitek a Tisza felé mennek, és ez komoly hozzáadott értéke az ellenzéki pártnak.

A teljes beszélgetést itt tekintheti meg:

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán 
 

 

Palatin
2025. december 03. 15:40
Hogyan lehet egy pipogya, magatehetetlen, hazudozós, semmihez sem értö pojácát úraválasztani budapesti föpolgármesterként? Megmondom. A budapestiek lényegében identitás nélküli, lelkileg ide-oda hánykolódó önzö kutyák, akik a következetes, - az ország egészére nézve -, hasznos és hazafias kormánypolitikában a saját, pattanásig felcsavart felsöbbrendüségi mániájukban inkább korlátozásokat látnak, mint egy kiváló kormány-munkát Ök ugyanis többet szeretnének harácsolni, linkelni, bulizni, simlizni, kohelykedni, szemérmetlenkedni mint a vidéki jóravaló magyar emberek. Ès ebben a törekvésükben feszes Orbáni politika bizony nekik útjukban van. Egy trehány, teszefosza, link, befolyásolható, nemtörödöm polyáca, mint Karácsony nekik pontosan ezért annyira jó, hogy még a katasztrofális "teljesítménye" ellenére is újraválasztották. Karácsony alatt szét lehet lopni, hordani egész Budapestet. Bár lehet, hogy ö az egyetlen, aki nem lop, de ha nem lop, akkor csak azért nem mert még ahhoz is ostoba
martens
2025. december 03. 15:29
Ennek a gazembernek nem ide-oda kéne beállni, hanem már rég a cellájában kellene ácsorogi.
Palatin
2025. december 03. 15:26
Az egyetlen dolog, amiben esetleg mégis egy picit bízni lehet, az az, hogy a vidékieknek talán több "eszük" van mint a Budapestieknek, amiröl én személy szerint meg vagyok gyözödve. Persze itt nem is igazán az ész számít. Mert mindenki, - a budapestiek is -, tudja, tudják, hogy Orbán egy alapjában kiváló vezetö, de a vidékiek ezt nemcsak tudják, hanem érzik is. A Budapestiek viszont lényegében önzö kutyák, akik a következetes, - az ország egészére nézve -, hasznos és hazafias vezetésben a saját, pattanásig felcsavart felsöbbrendüségi mániájukban inkább korlátozásokat látnak. Ök ugyanis többet szeretnének harácsolni, linkelni, bulizni, simlizni, kohelykedni és ebben a feszes Orbáni politika bizony nekik útban van. Egy trehány, teszefosza, link, befolyásolható, nemtörödöm polyáca, mint Karácsony nekik pontosan ezért annyira jó, hogy még a katasztrofális "teljesítménye" ellenére is újraválasztották. Gondolkodjunk el ezen egy kicsit mélyebben....
Palatin
2025. december 03. 15:25
Nem igazán tudlak vigasztalni benneteket, barátaim. Mint az emberi lélek ismeröje, nagyon jól tudom, hogy a politika valójában legalább 60%-ban pszichológia, mind a vezetök, mint a vezetettek oldaláról nézve. Azaz nem a politika az egyetlen terület, ahol fontosabbak az érzelmek, mint az értelem. Egy nem szimpatikus, vagy valami miatt nem népszerü politikus lehet szakmailag bármilyen szuper, öt sim´ßan legyözhetie egy buta, hozzánemértö, ha az esendö, balga tömeg valami miatt csípi öt. Tömören fogalmazva: EGY OLYAN ORSZÁGBAN, AHOL A PIPOGYA KARÁCSONY A FÖVÁROS FÖPOLGÁRMESTERE LEHET, OTT MÉG EGY HEBRENCS MAGYAR PÉTER IS LEHET MINISZTERELNÖK.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!