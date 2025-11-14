Ft
Ft
8°C
5°C
Ft
Ft
8°C
5°C
11. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Cseh Katalin népszavazás kezdeményezés

A Humanisták célja a rendszerváltás

2025. november 14. 08:59

Mutatjuk, szerintünk hogyan érdemes előkészíteni.

2025. november 14. 08:59
Cseh Katalin
Cseh Katalin
Cseh Katalin
Facebook

„A Humanisták célja a rendszerváltás – mutatjuk, szerintünk hogyan érdemes előkészíteni. 1989-ben egy négyigenes népszavazással kezdődött. Népszavazni a NER-ben nem lehet, téma meg csak több lett. Úgyhogy 5igenes aláírásgyűjtést szervezünk a rendszerváltás alapkérdéseiről.

Európa. Nők. Gyermekvédelem. Emberi jogok. Alkotmány – ha te is aláírnád, a kommentek között található linken megteheted.”

Fotó: képernyőfotó

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Skulo
2025. november 14. 09:37
Humanista botmixerrel.
Válasz erre
1
0
kir2vik
2025. november 14. 09:35
"A Humanisták célja a rendszerváltás – mutatjuk, szerintünk hogyan érdemes előkészíteni." Borotválni kell a hónaljat.
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2025. november 14. 09:33
Szegény Berg rabbi. Már értem, miért fordult a kóser szilva felé.
Válasz erre
1
1
regi-nyarakon21
2025. november 14. 09:31
Ezek azok, akiket, ha kiraksz az ajtón, bemásznak az ablakon
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!