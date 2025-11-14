„A Humanisták célja a rendszerváltás – mutatjuk, szerintünk hogyan érdemes előkészíteni. 1989-ben egy négyigenes népszavazással kezdődött. Népszavazni a NER-ben nem lehet, téma meg csak több lett. Úgyhogy 5igenes aláírásgyűjtést szervezünk a rendszerváltás alapkérdéseiről.

Európa. Nők. Gyermekvédelem. Emberi jogok. Alkotmány – ha te is aláírnád, a kommentek között található linken megteheted.”

