Készíthetik a zsebkendőt az osztrákok: mérföldeket ver Ausztriára Magyarország

Hoppá: „A számok nem hazudnak, Magyarország felzárkózik Ausztriához”
„2010 óta Magyarország gazdasága az egyik legnagyobb felzárkózási pályát futotta be egész Európában” – szögezte le Sebestyén Géza.
Őszintén elmondta a véleményét a Porsche Austria vezetője.
Hans Peter Schützinger, a Porsche Austria vezetője szerint az európai autóipar jelentős nyomás alatt áll a magas költségek, bürokrácia és munkaerőhiány miatt – írja a Kurier.
Kiemelte, hogy Magyarország vonzó befektetési célpont az állami adókedvezményeknek köszönhetően – ezért is bővítik ott alkatrész-elosztó központjukat –,
Schützinger hangsúlyozta: Európának versenyképesebb szabályozásra, kevesebb bürokráciára és technológiai nyitottságra van szüksége ahhoz, hogy megőrizze innovációs erejét és jólétét.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: HANS PUNZ / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP