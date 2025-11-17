Készíthetik a zsebkendőt az osztrákok: mérföldeket ver Ausztriára Magyarország

Hans Peter Schützinger, a Porsche Austria vezetője szerint az európai autóipar jelentős nyomás alatt áll a magas költségek, bürokrácia és munkaerőhiány miatt – írja a Kurier.

Kiemelte, hogy Magyarország vonzó befektetési célpont az állami adókedvezményeknek köszönhetően – ezért is bővítik ott alkatrész-elosztó központjukat –,

míg Ausztriában ilyen ösztönzők hiányoznak.

Schützinger hangsúlyozta: Európának versenyképesebb szabályozásra, kevesebb bürokráciára és technológiai nyitottságra van szüksége ahhoz, hogy megőrizze innovációs erejét és jólétét.