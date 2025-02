Kiderült, mennyit keres Karácsony Gergely, van-e már 15 ingatlanja Tüttő Katának, és az is, miért csak most lett mindez nyilvános – szemezgettünk a fővárosi politikusok vagyonnyilatkozataiból

Polgármesterként bruttó 1,3 millió forintot keres, amely mellé még jön 175 ezer forintnyi költésgtérítés.

Érdekes, hogy a vagyonnyilatkozatában azt jelölte be, hogy szünetelteti a foglalkozását.

A kerületvezetőnek mindezek mellett a részvényei is jól „fialtak”: 17,5 millió jövedelme származott ebből a tevékenységből. Legutóbbi vagyonnyilatkozatában ez az összeg még csak 11,1 millió Ft volt. Továbbá, mint kiderült, ingatlankiadásból havi bruttó 640 ezer forintnyi bevétele származik. Ez egyébként új elem a vagyonnyilatkozatában.

Tüttő Kata „mérlege”: 15 ingatlan, egy új autó és megannyi megtakarítás

Az MSZP-s Tüttő Katának sem lehet oka panaszra. Karácsony korábbi helyettese ugyanis 15 (!) ingatlannal rendelkezik, melyek közül egy a XII., kettő az I. kerületben, a többi pedig vidéken található.

2024-ben vásárolt egy Toyota C-HR EPE-t is, így most már gépjárművel is rendelkezik.

Ingatlanjai mellett pedig jelentős megtakarításai vannak. Nyugdíjpénztárban 14,4 millió forintja, egészségpénztárban: 3,1 millió forintja van. Emellett 1,5 millió forintnyi lakástakarékkal és 750 ezer forintos, nyugdíjbiztosítással bír. További megtakarítások: BGF papírok 12,8 millió Ft, Citadella 10, 2 millió forint, FF 17,5 millió forint, HOLD Részvény 4 millió forint, JP Morgan 13,5 millió forint, OTP 15 millió forint, DCI 17,4 millió forint.

Korábban 63 millió forint értékben volt állampapír befektetése, ez ma már „csak” 55 millió forint.

A fentieket összeadva körülbelül 162 millió forint megtakarítása van. Azonban azt is meg kell említeni, hogy kb. 85 millió forint tartozása is van. Elmondása szerint a hitel a termőföldekhez kapcsolódik, a kamat és tőketörlesztés forrása a földbérleti díj.