Veszélyben a nagy fizetésemelés? – Nehéz bértárgyalást hoz az ősz

Nem lesz könnyű dolguk a szakszervezeteknek és a munkáltatóknak, év végéig meg kell állapodniuk a garantált bérminimum emeléséről. Az alkudozást az sem könnyíti meg, hogy valószínűleg a vártnál alacsonyabb idei GDP-­növekedés és a magasabb infláció miatt a 2024-ben megkötött, a 2025-ös, 2026-os és 2027-es minimálbér-emelésre vonatkozó fejezetet is újra kell tárgyalniuk a szociális partnereknek. Az újratárgyalás feltételéül szolgáló harmadik negyedéves makrogazdasági adatokra azonban még várni kell, ezért érdemi eredményekre leghamarabb október második felétől, de inkább az év utolsó két hónapjában mutatkozhat esély. A tervek szerint 2026-ban a minimálbér 13 százalékkal nő, vagyis a jelenlegi bruttó 290 800 forintos összeg 328 600 forintra változik.

Az egészségügy működése szempontjából is fontos a keresetek emelése

Veszélyben a nagy fizetésemelés?

A 2024-ben aláírt bérmegállapodás tartalmaz egy kikötést, amelynek lényege: ha a legfontosabb makrogazdasági mutatókban az előre jelzetthez képest legalább 1 százalékpontos eltérés lesz, akkor a 2026-ra tervezett 13 százalékos, majd a 2027-re előirányzott 14 százalékos minimálbér­-emelésről újra egyeztetnek a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumán a munkáltatókat és a dolgozókat képviselő szervezetek. Mivel a kormány tavaly 3 százalékot meghaladó GDP-növekedéssel és 4 százalék alatti inflációval számolt, a valóságban pedig előbbi 1 százalék alatt, utóbbi 4 százalék felett alakulhat, szinte biztos, hogy napirendre kerül a kötelező legkisebb kereset emelésének mértéke.

Ezt már korábban jelezte Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára, aki a Mandinernek arra mutat rá, hogy a hazai vállalkozások teljesítőképességét jócskán meghaladó 13 százalékos minimálbér-emelés veszélybe sodorná a munkahelyeket. Álláspontja szerint a vártnál szerényebb gazdasági növekedés a következő hónapokban lassabb bérdinamikát is magával hoz, de egy kisebb emelés sem veszélyeztetné azt a középtávú célt, hogy a kötelező legkisebb kereset összege belátható időn belül – 2027-ig, legkésőbb 2028-ig – elérje a rendszeres, azaz a pótlékoktól és juttatásoktól mentes bruttó átlagkereset összegének 50 százalékát. Ennek teljesítésével Magyarország eleget tesz az Európai Unió Bíróságán megtámadott EU-s minimálbér-irányelvnek.