A kormány kitart a bevált gyakorlat mellett: a bérminimum emelés kulcsa a munkaadók és munkavállalók kezében van

A kormány továbbra sem kíván belenyúlni a bértárgyalások menetébe – erősítette meg Gulyás Gergely a Kormányinfón.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a kormányülésen napirendre került a minimálbér kérdése is, miután a munkáltatók újratárgyalnák a tavalyi hároméves bérmegállapodást. A kabinet azonban a korábbi évekhez hasonlóan most is kivár, és fenntartja azt az elvet, hogy ha a munkaadói és munkavállalói oldal megegyezik, a kormány a döntést támogatni fogja – derült ki a csütörtöki Kormányinfóból.
Gulyás Gergely szavai összhangban állnak Orbán Viktor korábbi nyilatkozatával, miszerint a kormány nem kíván „hasra ütve” számokat meghatározni, mert azzal a gazdaság stabilitását kockáztatná. A miniszterelnök hangsúlyozta:
a kabinet készen áll adócsökkentéssel is hozzájárulni a kompromisszumhoz, ha az a versenyképességet nem veszélyezteti.
Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője szerint november közepéig szeretnének megállapodni. A munkavállalói oldal egységesen kitart a bérmegállapodás mellett, ugyanakkor a garantált bérminimum esetében két számjegyű emelést tartanak indokoltnak 2026-ban.
A munkaadói szervezetek a lassabb gazdasági növekedés miatt óvatosabbak, és kisebb mértékű emelésben gondolkodnak.
A kormány célja világos: olyan bérmegállapodás szülessen, amelyet a gazdaság is képes kitermelni, és amely biztosítja a munkahelyek stabilitását.
