Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 09.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság kormány bérminimum Gulyás Gergely Orbán Viktor

A kormány kitart a bevált gyakorlat mellett: a bérminimum emelés kulcsa a munkaadók és munkavállalók kezében van

2025. október 09. 13:53

A kormány továbbra sem kíván belenyúlni a bértárgyalások menetébe – erősítette meg Gulyás Gergely a Kormányinfón.

2025. október 09. 13:53
null

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a kormányülésen napirendre került a minimálbér kérdése is, miután a munkáltatók újratárgyalnák a tavalyi hároméves bérmegállapodást. A kabinet azonban a korábbi évekhez hasonlóan most is kivár, és fenntartja azt az elvet, hogy ha a munkaadói és munkavállalói oldal megegyezik, a kormány a döntést támogatni fogja – derült ki a csütörtöki Kormányinfóból.

Gulyás Gergely szavai összhangban állnak Orbán Viktor korábbi nyilatkozatával, miszerint a kormány nem kíván „hasra ütve” számokat meghatározni, mert azzal a gazdaság stabilitását kockáztatná. A miniszterelnök hangsúlyozta: 

a kabinet készen áll adócsökkentéssel is hozzájárulni a kompromisszumhoz, ha az a versenyképességet nem veszélyezteti.

Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője szerint november közepéig szeretnének megállapodni. A munkavállalói oldal egységesen kitart a bérmegállapodás mellett, ugyanakkor a garantált bérminimum esetében két számjegyű emelést tartanak indokoltnak 2026-ban.

A munkaadói szervezetek a lassabb gazdasági növekedés miatt óvatosabbak, és kisebb mértékű emelésben gondolkodnak.

A kormány célja világos: olyan bérmegállapodás szülessen, amelyet a gazdaság is képes kitermelni, és amely biztosítja a munkahelyek stabilitását.

Nyitókép: Pexels/Tibor Szabo

***

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2025. október 09. 14:05
Juhi átment Radnótiba. Döbbenetes. „A bizalom olyan, hogy gyalogosan érkezik, és lóháton vágtat el”. Bizony, a 90-es évek végén még jól hangzott ez a mondás Orbán Viktor szájából.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!