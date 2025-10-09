A kormány kitart a bevált gyakorlat mellett: a bérminimum emelés kulcsa a munkaadók és munkavállalók kezében van

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a kormányülésen napirendre került a minimálbér kérdése is, miután a munkáltatók újratárgyalnák a tavalyi hároméves bérmegállapodást. A kabinet azonban a korábbi évekhez hasonlóan most is kivár, és fenntartja azt az elvet, hogy ha a munkaadói és munkavállalói oldal megegyezik, a kormány a döntést támogatni fogja – derült ki a csütörtöki Kormányinfóból.

Gulyás Gergely szavai összhangban állnak Orbán Viktor korábbi nyilatkozatával, miszerint a kormány nem kíván „hasra ütve” számokat meghatározni, mert azzal a gazdaság stabilitását kockáztatná. A miniszterelnök hangsúlyozta:

a kabinet készen áll adócsökkentéssel is hozzájárulni a kompromisszumhoz, ha az a versenyképességet nem veszélyezteti.

Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője szerint november közepéig szeretnének megállapodni. A munkavállalói oldal egységesen kitart a bérmegállapodás mellett, ugyanakkor a garantált bérminimum esetében két számjegyű emelést tartanak indokoltnak 2026-ban.

A munkaadói szervezetek a lassabb gazdasági növekedés miatt óvatosabbak, és kisebb mértékű emelésben gondolkodnak.