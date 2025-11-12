Ft
Végleges: döntést hozott az EU a minimálbérekről, és már azt is tudni, hogyan változnak Magyarországon

2025. november 12. 10:10

A magyar kormány gondoskodik róla, hogy mindenki tisztességesen meg tudjon élni a fizetéséből.

2025. november 12. 10:10
null

Az Európai Unió Bírósága megerősítette a megfelelő minimálbérről szóló EU irányelv érvényességét szerdán – írja a LIGA Szakszervezet közleménye alapján a Pénzcentrum.

A Bíróság ebben megerősítette, hogy a minimálbérek

a bruttó mediánbér 60 százalékában vagy a bruttó átlagbér 50 százalékos mértékében legyenek meghatározva.

A LIGA hangsúlyozta a közleményben, hogy Magyarország „elsők között lépett azon hat ország alkotta körbe, amely országok a nemzeti jogrendjükbe illesztették az európai irányelvet a 2024 novemberéig szabott határidőben”.

Kiemelték: az új irányelvekkel kapcsolatban megfogalmazott új kormányrendelet hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon a munkavállalók továbbra is méltó módon meg tudjanak élni a fizetésükből.

Nyitókép: Pexels

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
langyostiszasok
2025. november 12. 11:06
Annyi lesz a "változás", hogy mi magyarok a minimumot kapjuk , a zsidók meg a maximumot
ihavrilla
2025. november 12. 10:57
2024-ben már elsők egyike voltunk, akik betették a magyar jogba, akkor most mi a hír??? És mi változna most???? A Liga csak reklámozza magát ezek szerint.
Gasztronauta
2025. november 12. 10:42
Dobreva?
neszteklipschik
2025. november 12. 10:35 Szerkesztve
Nem a minimálbér a lényeges, hanem hogy milyen a foglalkoztatottság. Az meg azon múlik, hogy egészséges-e a gazdaság. Ha a gazdaság rosszul szabályozott, magas adókkal terhelt és inkább a munkát adóztatják, semmint a fogyasztást (kb. 2010 előtt), akkor a relatíve "magas" minimálbér még árt is a foglalkoztatásnak és növeli a munkanélküliséget. Ha viszont a gazdaság jól szabályozott, akkor nagyjából senki nem fog "minimálbért" keresni, mert minimálbéren egyszerűen nem lehet már munkaerőt kapni, vagyis még "az utcaseprő" is többet keres, mint a minimálbér. Vagyis, hogy mennyi a minimálbér az "fontos, csak nem lényeges"...
