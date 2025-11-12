Végleges: döntést hozott az EU a minimálbérekről, és már azt is tudni, hogyan változnak Magyarországon

Megvan az áttörés: karnyújtásnyira a megállapodás a minimálbérről és a garantált bérminimumról
A munkavállalói és a munkaadói oldal is pozitívan nyilatkozott a legutóbbi egyeztetésről.
A magyar kormány gondoskodik róla, hogy mindenki tisztességesen meg tudjon élni a fizetéséből.
Az Európai Unió Bírósága megerősítette a megfelelő minimálbérről szóló EU irányelv érvényességét szerdán – írja a LIGA Szakszervezet közleménye alapján a Pénzcentrum.
A Bíróság ebben megerősítette, hogy a minimálbérek
a bruttó mediánbér 60 százalékában vagy a bruttó átlagbér 50 százalékos mértékében legyenek meghatározva.
A LIGA hangsúlyozta a közleményben, hogy Magyarország „elsők között lépett azon hat ország alkotta körbe, amely országok a nemzeti jogrendjükbe illesztették az európai irányelvet a 2024 novemberéig szabott határidőben”.
Kiemelték: az új irányelvekkel kapcsolatban megfogalmazott új kormányrendelet hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon a munkavállalók továbbra is méltó módon meg tudjanak élni a fizetésükből.
