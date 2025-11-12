Végleges: döntést hozott az EU a minimálbérekről, és már azt is tudni, hogyan változnak Magyarországon

Az Európai Unió Bírósága megerősítette a megfelelő minimálbérről szóló EU irányelv érvényességét szerdán – írja a LIGA Szakszervezet közleménye alapján a Pénzcentrum.

A Bíróság ebben megerősítette, hogy a minimálbérek

a bruttó mediánbér 60 százalékában vagy a bruttó átlagbér 50 százalékos mértékében legyenek meghatározva.

A LIGA hangsúlyozta a közleményben, hogy Magyarország „elsők között lépett azon hat ország alkotta körbe, amely országok a nemzeti jogrendjükbe illesztették az európai irányelvet a 2024 novemberéig szabott határidőben”.

Kiemelték: az új irányelvekkel kapcsolatban megfogalmazott új kormányrendelet hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon a munkavállalók továbbra is méltó módon meg tudjanak élni a fizetésükből.